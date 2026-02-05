Timothy Olyphant parla del possibile ritorno del suo Ghostface in Scream 7

Timothy Olyphant ha parlato della possibilità di tornare nei panni di Ghostface in Scream 7. L’attore ha infatti già recitato in Scream 2 nel ruolo di Mickey Altieri. Presentato come un carismatico studente di cinema e amico di Sidney Prescott al Windsor College, in seguito si è rivelato essere uno dei due Ghostface del sequel, l’altro era la signora Loomis (Laurie Metcalf), madre di Billy Loomis. Mickey è poi stato ucciso dalla signora Loomis dopo aver tradito il suo piano di ottenere la fama attraverso gli omicidi, ma sono state Sidney e Gale Weathers a ucciderlo definitivamente.

In un’intervista con Entertainment Tonight durante la promozione di Lucky di Apple TV, a Olyphant è stato chiesto delle possibilità che Mickey Altieri torni in Scream 7, che uscirà nelle sale il 27 febbraio. L’attore ha dato una risposta scherzosa, stuzzicando il pubblico sul potenziale cameo. “Suppongo che potrei ancora girare qualcosa. Quindi non si sa mai”.

La morte di Mickey sembrava definitiva, ma la serie Scream non ha mai esitato a infrangere le proprie regole, in particolare negli ultimi episodi. Scream e Scream VI del 2022 si sono entrambi ispirati fortemente alla storia della serie, riportando in scena personaggi storici, rivisitando le motivazioni dei killer del passato e costruendo persino intere narrazioni attorno all’ossessione del genere per la nostalgia e i “requels”.

In Scream 7, il tentativo di Sidney di condurre una vita tranquilla viene infranto quando un nuovo killer Ghostface emerge e prende di mira la sua famiglia, costringendola ad affrontare nuovamente il suo passato. I trailer hanno rivelato che Sidney, che ora vive in una nuova città con la sua famiglia, deve affrontare Ghostface che minaccia di dare la caccia a sua figlia Tatum.

Il cast di Scream 7 comprende Neve Campbell, Courteney Cox, Joel McHale, Isabel May, Mason Gooding, Jasmin Savoy Brown e McKenna Grace. Il nuovo capitolo riporta anche personaggi storici che si presumevano scomparsi da tempo, tra cui Stu Macher di Matthew Lillard e Roman Bridger di Scott Foley.

Sebbene non sia chiaro come i personaggi defunti possano influire sulla trama, Scream ha già trovato in passato modi creativi per riportare in vita i suoi assassini senza annullare la loro morte. Billy Loomis è tornato come allucinazione in Scream (2022) e ha dimostrato che i Ghostface possono continuare a tormentare anche molto tempo dopo la loro scomparsa.

Tuttavia, dato che la trama delle sorelle Carpenter non avrà seguito in Scream 7, non è chiaro come Stu e Roman torneranno, per non parlare del fatto che Mickey si unirà a loro.

D’altra parte, i commenti di Olyphant sono sufficienti ad alimentare le teorie. Il franchise di Scream ha prosperato grazie alle teorie dei fan nel corso degli anni, spesso attingendo alla propria tradizione e alle aspettative del pubblico per sovvertirle e poi soddisfarle. Se Mickey tornerà in Scream 7 o nei futuri capitoli, sia come presenza fisica, allucinazione o qualche altro espediente narrativo, rimane sconosciuto, ma non sarebbe impossibile.

Con l’avvicinarsi dell’uscita del film, il pubblico sarà attento a qualsiasi indizio sul coinvolgimento di Olyphant o di altri iconici Ghostface. Tuttavia, le sue osservazioni hanno suscitato un rinnovato dibattito su come i personaggi storici influenzeranno Scream 7, rendendo chiaro che il pubblico attende con impazienza l’uscita del prossimo film horror.