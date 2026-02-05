Mark Ruffalo sembra rivelare il ritorno di un importante eroe dell’MCU in Avengers: Secret Wars

Secondo Mark Ruffalo, Avengers: Secret Wars vedrà apparentemente il ritorno di un eroe del Marvel Cinematic Universe che, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe morto nel prossimo film della serie. La produzione dell’ultimo film degli Avengers della saga Multiverse dell’MCU inizierà nei prossimi mesi, dopo un periodo di riprese aggiuntive per completare la storia di Avengers: Doomsday e includere altri attori.

Finora sono state condivise poche o nessuna informazione sul cast e sulla trama di Avengers: Secret Wars. Alcuni personaggi, come i Fantastici Quattro, Doctor Doom e alcuni membri senza nome dei New Avengers, sono stati confermati per il film. Tuttavia, siamo probabilmente ancora lontani da un elenco completo del cast come quello che la Marvel ha rivelato per Avengers: Doomsday. Pertanto, il ritorno di un eroe nel film del 2027 sta facendo scalpore online.

Parlando con BuzzFeed UK, l’attore, che interpreta Hulk nell’MCU, sembra aver rivelato che Chris Hemsworth tornerà nei panni di Thor in Avengers: Secret Wars. La rivelazione è avvenuta durante un gioco in cui gli attori e la star di Fox X-Men Halle Berry dovevano dire chi era apparso in più progetti di supereroi. Mentre Hemsworth contava le sue apparizioni in Avengers, Ruffalo ha detto: “Sei… beh, ci saranno”, al che l’attore di Thor ha risposto: “Sì, ma quello non l’abbiamo ancora girato”.

Con le riprese principali di Avengers: Doomsday terminate, Hemsworth ha girato cinque film di Avengers, quindi Secret Wars sarebbe il sesto. La rivelazione è interessante per un paio di fattori. Per cominciare, la situazione di Ruffalo per quanto riguarda i prossimi film degli Avengers dell’MCU è incerta. L’attore non faceva parte delle star rivelate durante la diretta streaming della presentazione del cast di Avengers: Doomsday, né è apparso in uno dei quattro teaser usciti finora nelle sale.

Allo stesso modo, la partecipazione di Hulk di Ruffalo ad Avengers: Secret Wars deve ancora essere confermata. La prossima apparizione di Bruce Banner nell’MCU è prevista per il 2026, con il personaggio che avrà un ruolo in Spider-Man: Brand New Day di Tom Holland. Resta da vedere come questo si collegherà a uno o entrambi i prossimi film degli Avengers. Tuttavia, Ruffalo sembra essere a conoscenza delle produzioni.

Per quanto riguarda Hemsworth, l’attore che interpreta Thor è stato il primo nome rivelato durante l’annuncio del cast di Avengers: Doomsday. Thor è stato anche il protagonista del secondo teaser di Avengers: Doomsday, in cui il Dio del Tuono prega suo padre Odino di proteggerlo mentre va a combattere un nuovo spaventoso nemico, presumibilmente il Dottor Destino interpretato da Robert Downey Jr.

A causa della natura cupa del teaser, con Thor che chiede aiuto per sopravvivere alla battaglia e tornare a casa dalla sua figlia adottiva, Love, le voci sulla morte del Dio del Tuono in Avengers: Doomsday hanno cominciato a rafforzarsi. Tuttavia, con Ruffalo che afferma che Hemsworth tornerà in Avengers: Secret Wars, si ipotizza che l’eroe Marvel sopravviverà al film del 2026.