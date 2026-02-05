Avengers: Doomsday, Chris Hemsworth commenta il ritorno a sorpresa di Chris Evans

Il ritorno inatteso di Steve Rogers in Avengers: Doomsday continua a far parlare, soprattutto dopo le prime reazioni arrivate dal cast storico del Marvel Cinematic Universe. A commentare il momento che ha spiazzato i fan è stato Chris Hemsworth, che ha condiviso il suo entusiasmo per il rientro in scena del Capitano interpretato da Chris Evans.

Il nuovo film Marvel sarà uno dei capitoli conclusivi della Multiverse Saga e vedrà gli Avengers affrontare una minaccia senza precedenti: Doctor Doom. Dopo il teaser rilasciato nel dicembre 2025, che ha confermato ufficialmente il ritorno di Steve Rogers, l’attenzione si è spostata sulle reazioni dei protagonisti storici, a partire proprio da Hemsworth.

Le parole di Chris Hemsworth sul ritorno di Steve Rogers

Durante un’intervista a GamesRadar+ per promuovere Crime 101, Hemsworth ha raccontato il suo punto di vista sul momento rivelato nel teaser. L’attore ha definito la scena “davvero fantastica”, soffermandosi in particolare sull’ingresso in moto di Steve Rogers, reso ancora più efficace dal fatto che nessuno sapesse del suo coinvolgimento nel film. Un’apparizione improvvisa che, secondo Hemsworth, ha colpito anche per un curioso parallelismo tra vita reale e finzione, legato alla recente paternità di Evans.

Il primo teaser di Avengers: Doomsday ha mostrato infatti Steve Rogers tornare in azione, lasciando volutamente nell’ombra le circostanze del suo rientro. Le immagini suggeriscono però un ruolo tutt’altro che marginale per l’ex Captain America, elemento che ha immediatamente acceso le speculazioni dei fan.

Thor, Steve e il peso degli Avengers originali

Un secondo mini-trailer ha invece puntato i riflettori su Thor, ritratto in un momento di grande tensione mentre invoca la forza del padre Odino prima di affrontare una nuova minaccia. Il focus iniziale sui membri originali degli Avengers lascia intendere che Steve Rogers e Thor avranno un peso centrale nello scontro contro Doctor Doom, interpretato da Robert Downey Jr. in un sorprendente passaggio da eroe a villain.

Il legame tra Thor e Steve, costruito fin dai primi film del MCU e suggellato dalla celebre scena di Mjölnir, rende il loro possibile ricongiungimento uno degli aspetti più attesi. Resta però l’incognita narrativa legata al finale di Avengers: Endgame, quando Steve aveva scelto di tornare indietro nel tempo per vivere con Peggy Carter.

A rafforzare l’importanza del personaggio è arrivata anche una dichiarazione dei Anthony Russo e Joe Russo, che hanno spiegato come la figura di Steve Rogers sia centrale non solo per gli Avengers, ma per l’intera costruzione narrativa del MCU. Non a caso, i due registi hanno già firmato alcuni dei capitoli più significativi dedicati a Captain America.

Con i dettagli della trama ancora top secret e un trailer completo atteso nei prossimi mesi, Avengers: Doomsday continua a costruire aspettative. Al momento è confermata la presenza di tre dei sei Avengers originali del film del 2012, mentre il ritorno di altri volti storici resta ancora in dubbio. L’uscita nelle sale è fissata per il 18 dicembre 2026.