Un nuovo adattamento fantasy potrebbe dare ad Apple TV la serie che le manca per dominare lo streaming

Nel panorama sempre più affollato delle piattaforme streaming, Apple TV si è ritagliata negli anni una reputazione precisa: pochi titoli, ma di altissima qualità. Una strategia che ha permesso al servizio di distinguersi dalla concorrenza, pur restando lontano dal dominio assoluto del mercato. Ora, però, un importante adattamento fantasy potrebbe rappresentare il tassello mancante.

Dopo una fase iniziale guidata da Netflix e Hulu, la “guerra dello streaming” si è evoluta rapidamente. Il pubblico, sempre più selettivo, tende oggi a spostarsi verso piattaforme percepite come più curate sul piano creativo. Apple TV+ rientra pienamente in questa categoria, ma finora ha mostrato una lacuna evidente in un genere chiave: il fantasy.

Il fantasy è l’unico grande vuoto nel catalogo di Apple TV

Apple TV+ ha costruito la propria identità su produzioni forti in quasi ogni genere. La fantascienza è il suo punto di forza, con serie come Foundation e For All Mankind. La comedy ha trovato grande successo con Ted Lasso e Shrinking, mentre il crime e il thriller sono rappresentati da titoli solidi come Slow Horses e Black Bird. Anche il dramma e l’horror hanno trovato spazio con produzioni ambiziose e riconoscibili.

Il fantasy, però, è rimasto ai margini. L’unico titolo realmente assimilabile al genere è Schmigadoon!, una commedia musicale con elementi surreali, lontana però dall’epica fantasy che domina l’immaginario popolare contemporaneo. Ed è proprio qui che entra in gioco l’acquisizione dei diritti dell’universo letterario Cosmere, creato da Brandon Sanderson.

Tra le opere più ambiziose dell’autore spicca The Stormlight Archive, una saga high fantasy ambientata sul pianeta Roshar, un mondo radicalmente diverso dalla Terra, modellato da tempeste costanti e da un ecosistema alieno. La serie letteraria è nota per il suo world-building estremamente complesso, i sistemi di magia rigorosamente strutturati e un cast corale di personaggi profondamente stratificati.

L’adattamento televisivo di The Stormlight Archive rappresenterebbe una sfida enorme, soprattutto dal punto di vista produttivo e visivo. Tuttavia, Apple TV+ ha già dimostrato di essere disposta a investire tempo e risorse su progetti ambiziosi, evitando scorciatoie. Se la piattaforma applicherà allo Stormlight Archive lo stesso approccio riservato alle sue serie di punta, potrebbe finalmente colmare il vuoto fantasy nel suo catalogo.

Con una saga di questo calibro, Apple TV+ non si limiterebbe a entrare nel fantasy: potrebbe ridefinire il proprio ruolo nello streaming, diventando un punto di riferimento anche per l’epica ad alto budget.