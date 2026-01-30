HomeSerie TvNews

Un nuovo adattamento fantasy potrebbe dare ad Apple TV la serie che le manca per dominare lo streaming

Di Redazione

-

Seguici su Google News
The Stormlight Archive

Nel panorama sempre più affollato delle piattaforme streaming, Apple TV si è ritagliata negli anni una reputazione precisa: pochi titoli, ma di altissima qualità. Una strategia che ha permesso al servizio di distinguersi dalla concorrenza, pur restando lontano dal dominio assoluto del mercato. Ora, però, un importante adattamento fantasy potrebbe rappresentare il tassello mancante.

Dopo una fase iniziale guidata da Netflix e Hulu, la “guerra dello streaming” si è evoluta rapidamente. Il pubblico, sempre più selettivo, tende oggi a spostarsi verso piattaforme percepite come più curate sul piano creativo. Apple TV+ rientra pienamente in questa categoria, ma finora ha mostrato una lacuna evidente in un genere chiave: il fantasy.

Il fantasy è l’unico grande vuoto nel catalogo di Apple TV

Apple TV+ ha costruito la propria identità su produzioni forti in quasi ogni genere. La fantascienza è il suo punto di forza, con serie come Foundation e For All Mankind. La comedy ha trovato grande successo con Ted Lasso e Shrinking, mentre il crime e il thriller sono rappresentati da titoli solidi come Slow Horses e Black Bird. Anche il dramma e l’horror hanno trovato spazio con produzioni ambiziose e riconoscibili.

Il fantasy, però, è rimasto ai margini. L’unico titolo realmente assimilabile al genere è Schmigadoon!, una commedia musicale con elementi surreali, lontana però dall’epica fantasy che domina l’immaginario popolare contemporaneo. Ed è proprio qui che entra in gioco l’acquisizione dei diritti dell’universo letterario Cosmere, creato da Brandon Sanderson.

Tra le opere più ambiziose dell’autore spicca The Stormlight Archive, una saga high fantasy ambientata sul pianeta Roshar, un mondo radicalmente diverso dalla Terra, modellato da tempeste costanti e da un ecosistema alieno. La serie letteraria è nota per il suo world-building estremamente complesso, i sistemi di magia rigorosamente strutturati e un cast corale di personaggi profondamente stratificati.

L’adattamento televisivo di The Stormlight Archive rappresenterebbe una sfida enorme, soprattutto dal punto di vista produttivo e visivo. Tuttavia, Apple TV+ ha già dimostrato di essere disposta a investire tempo e risorse su progetti ambiziosi, evitando scorciatoie. Se la piattaforma applicherà allo Stormlight Archive lo stesso approccio riservato alle sue serie di punta, potrebbe finalmente colmare il vuoto fantasy nel suo catalogo.

Con una saga di questo calibro, Apple TV+ non si limiterebbe a entrare nel fantasy: potrebbe ridefinire il proprio ruolo nello streaming, diventando un punto di riferimento anche per l’epica ad alto budget.

Articolo precedente
L’Easter Egg più straziante di Avatar: Fuoco e Cenere nasconde un segreto che anche i superfan si sono persi
Articolo successivo
Una Pallottola Spuntata con Liam Neeson arriva su SKY
Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved