The Hunger Games: Tom Blyth, parla di un possibile ritorno nel ruolo del Presidente Snow

Per la star di Hunger Games – La ballata dell’usignolo e del serpente (The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes) Tom Blyth, riprendere il ruolo di Coriolanus Snow sarebbe un “non problema“. In una recente intervista con ScreenRant, l’attore ha rivelato che sarebbe disposto ad approfondire la storia dell’antagonista e gli anni che hanno preceduto la sua ascesa al potere come leader tirannico di Panem.

Durante la promozione della seconda stagione di Billy the Kid, Blyth – che ha interpretato la versione più giovane del personaggio che Donald Sutherland ha notoriamente interpretato nella trilogia di Hunger Games – ha condiviso che ci sono molte più storie da raccontare sul Presidente Snow.

“Non ci sarebbe nulla di strano. Sento di essere stato così fortunato a entrare in quel mondo, e amo davvero tutte le persone coinvolte: Francis Lawrence, Nina Jacobson e [l’autrice di Hunger Games] Suzanne Collins“, ha detto l’attore. “Ma sarebbe davvero bello continuare a scavare in quella storia, e credo che anche i fan lo pensino. Credo che fossero entusiasti di riaccendere il mondo, e credo che la gente senta che all’interno di questa riaccensione c’è ancora molto da fare. Ci sono altre storie da approfondire“.

E ha continuato: “Penso che la storia di Coriolano possa essere approfondita, sia che sia il personaggio principale, sia che sia un personaggio periferico e che si guardi alla storia di qualcun altro. Ma penso che sarebbe affascinante vedere la sua continua ascesa al potere e quello che succede lungo il percorso“.

Che cos’è Hunger Games – La ballata dell’usignolo e del serpente?

Hunger Games – La ballata dell’usignolo e del serpente è il prequel, diretto da Francis Lawrence, segue il giovane Coriolanus Snow e alcuni degli eventi accaduti prima che diventasse il tirannico presidente della trilogia guidata da Jennifer Lawrence. Oltre a Blyth, il film è interpretato da Rachel Zegler nel ruolo di Lucy Gray Baird, Hunter Schafer nel ruolo di Tigris Snow, Josh Andrés Rivera nel ruolo di Sejanus Plinth, Viola Davis nel ruolo della dottoressa Volumnia Gaul, Peter Dinklage nel ruolo di Casca Highbottom e Jason Schwartzman nel ruolo di Lucretius Flickerman.