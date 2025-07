Giornate degli Autori 2025: presentato il programma per Venezia 82

Dopo la Settimana della Critica e la Selezione ufficiale, anche Giornate degli Autori 2025 ha presentato il suo programma in vista della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, dal 27 agosto al 6 settembre 2025.

Ecco il programma ufficiale:

CONCORSO UFFICIALE

MEMORY (OPENING FILM)

Director: Vladlena Sandu

Production: LIMITLESS

France, Netherlands LA GIOIA

Director: Nicolangelo Gelormini

Production: HT Film Srl

Italy BEARCAVE

Director: Stergios Dinopoulos, Krysianna Papadakis

Production: Pucci Productions

Greece, UK SHORT SUMMER

Director: Nastia Korkia

Production: TamTam

Germany, France, Serbia A SAD AND BEAUTIFUL WORLD

Director: Cyril Aris

Production: Abbout Productions

Lebanon, USA, Germany, Saudi Arabia, Qatar

PAST FUTURE CONTINOUS

Directors: Firouzeh Khosrovani and Morteza Ahmadvand

Production: Fifi Film, Antipode Films, Zalab films

Iran, Norway, Italy

MEMORY OF PRINCESS MUMBI

Director: Damien Hauser

Kenya, Saudi Arabia, Switzerland

VAINILLA

Director: Mayra Hermosillo

Production: REDRUM

Mexico

LAST NIGHT I CONQUERED THE CITY OF THEBES

Director: Gabriel Azorín

Production: DVEIN FILMS

Spain, Portugal

INSIDE AMIR

Director: Amir Azizi

Production: Amir Azizi, ELham Azizi, Ali Azizi ([email protected])

Iran

FUORI CONCORSO

DAMNED IF YOU DO, DAMNED IF YOU DON’T (CLOSING FILM)

Director: Gianni Di Gregorio

Production: Bibi Film, Rai Cinema, Les Films du Poisson

Italy, France

EVENTI SPECIALI

LAGUNA

Director: Sharunas Bartas

Production: KinoElektron

Lithuania, France

WRITING LIFE – ANNIE ERNAUX THROUGH THE EYES OF HIGH SCHOOL STUDENTS

Director: Claire Simon

Production: ROSEBUD PRODUCTIONS

France

THE PEACEFUL LIFE – A TRAGIC COMEDY ABOUT HATE, FAMILY, AND OTHER QUIET THINGS

Director: Gianluca Matarrese

Production: Faber Produzioni

Italy

WHO IS STILL ALIVE

Director: Nicolas Wadimoff

Production: Akka Films

Switzerland, France

DO YOU LOVE ME

Director: Lana Daher

Production: Films de Force Majeure

France

NOTTI VENEZIANE

6:06

Director: Tekla Taidelli

Production: Argo Film – Tranky Film

Italy

AMATA

Director: Elisa Amoruso

Italy

CONFITEOR

Director: Bonifacio Angius

Italy, Poland

UNA COSA VICINA

Director: Loris Nese

Production: Lapazio Film

Italy

DOM (FILM D’apertura NOTTI VENEZIANE)

Director: Massimiliano Battistella

Production: Kama Productions / Mess Sarajevo

Italy, Bosnia-Herzegovina

FILM DI STATO

Director: Roland Sejko

Italy

INDIETRO COSÌ

Director: Antonio Morabito

Italy

LIFE BEYOND THE PINE CURTAIN

Director: Giovanni Troilo

Italy

TONI, MIO PADRE

Director: Anna Negri

Production: MIR Cinematografic