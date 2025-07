Settimana Internazionale della Critica 2025: presentato il programma dell’edizione 40

In occasione dei 40 anni della Settimana Internazionale della Critica 2025 e del primo lustro di Beatrice Fiorentino alla guida della selezione della sezione autonoma e parallela della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, è stato annunciato il programma ufficiale della SIC. Nove lunghi e nove corti, Fuori Concorso le opere di apertura e chiusura e di nuovo uno sguardo su quello che c’è di nuovo nel mondo delle narrazioni, festeggiando una cifra tonda che corona 4 decenni di scoperte che hanno contribuito in maniera determinante a valorizzare, sostenere e cambiare il punto di vista sul racconto per immagini.

Ecco la selezione della Settimana Internazionale della Critica 2025

FILM D’APERTURA

Stereo Girls

di Caroline Deruas Peano

Francia, Canada

CONCORSO

Agon

di Giulio Bertelli

Italia, USA, Francia

Cotton Queen

di Suzannah Mirghani

Germania, Francia, Palestina, Egitto, Qatar, Arabia Saudita

Gorgonà

di Evi Kologiropoulou

Grecia, Francia

Ish

di Imran Perretta

GB

Roqia

di Yanis Koussim

Algeria, Francia, Qatar, Arabia Saudita

Straight Circle

di Oscar Hudson

GB

Waking Hours

di Federico Cammarata, Filippo Foscarini

Italia

FILM DI CHIUSURA

100 Nights of Hero

di Julia Jackman

GB

–—

CORTOMETRAGGIO D’APERTURA

Restare

di Fabio Bobbio

CONCORSO SIC@SIC

Arca

di Lorenzo Quagliozzi



Festa in famiglia

di Nadir Taji

Marina

di Paoli De Luca

La moto

di Matteo Giampietruzzi

THE PØRNØGRAPHƏR

di HARIEL

El pütì pèrs

di Paolo Baiguera

Sante

di Valeria Gaudieri

CORTOMETRAGGIO DI CHIUSURA

Confini, canti

di Simone Massi

La Settimana Internazionale della Critica (SIC) è una sezione autonoma e parallela organizzata dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani (SNCCI) nell’ambito della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia (27 agosto — 6 settembre 2025). La selezione è composta da sette opere prime in concorso e due eventi speciali fuori concorso.