Wonder Woman: James Gunn conferma che è una priorità per il DCU

Superman (qui la recensione) sta ottenendo ottimi risultati al botteghino e, anche se il film ha ancora molta strada da fare (il prossimo fine settimana dovrà affrontare la forte concorrenza di I Fantastici Quattro: Gli Inizi), il reboot di James Gunn è considerato internamente un punto di partenza di successo per il DCU. Gunn ha confermato che sta già lavorando a un seguito (anche se non sarà un sequel diretto), ma un recente articolo di Variety suggerisce che Wonder Woman avrà probabilmente la precedenza.

“Sebbene la Warner Bros. abbia opzioni per un sequel con Corenswet e Brosnahan, l’annuncio di un sequel non sembra imminente. Secondo alcune fonti, lo studio starebbe invece accelerando la produzione di un film su Wonder Woman. E lo studio è entusiasta della bozza della sceneggiatura appena presentata da Matt Reeves per il sequel di The Batman“. Durante un’intervista con Rolling Stone, Gunn ha ora risposto a questa notizia e, pur minimizzando in qualche modo l’idea che il progetto sia “accelerato”, ha confermato che un nuovo film su Wonder Woman è una priorità per la DC Studios.

“Non so cosa intendano per accelerare. [Ride.] Ho sempre considerato Wonder Woman una priorità. Ma abbiamo avviato le prime cose e ce ne sono altre che sono davvero vicine all’approvazione, come una serie televisiva che spero verrà approvata nei prossimi giorni. Ora è passato un po’ di tempo e abbiamo davvero bisogno di Wonder Woman e Batman, perché sono molto importanti per noi. Quindi è diventato un po’ come andare da tutti alla DC e dire: ‘Dobbiamo risolvere la questione’. Abbiamo ottimi sceneggiatori per Wonder Woman e dobbiamo solo assicurarci che funzioni e che non siano persone che impiegano due anni per scrivere una sceneggiatura“.

Quando vedremo il nuovo film su Wonder Woman?

Dopo l’accoglienza riservata a Superman, la strategia per il film Wonder Woman seguirà lo stesso percorso. Piuttosto che cercare di correre contro il tempo, la DC Studios rimane impegnata a dare ai team creativi il tempo necessario per creare storie perfette prima ancora di iniziare il casting. Anche se ci vorranno alcuni anni, l’attesa ne varrà chiaramente la pena. Wonder Woman è uno dei personaggi più importanti della DC, soprattutto per il franchise DCU che mira a evitare gli errori della timeline dei film DCEU.

Ci sono anche altri progetti DCU in arrivo che manterranno il pubblico interessato al franchise nel frattempo, consentendo ad altri personaggi di brillare. Oltre al già citato Supergirl, sono infatti in lavorazione la serie Lanterns, il film horror Clayface e la seconda stagione di Peacemaker in arrivo il prossimo mese. Gunn ha inoltre confermato che sono attualmente in sviluppo diversi progetti ancora non annunciati. Sapere che tra quelli su cui si sta attivamente lavorando c’è anche i film su Wonder Woman è certamente motivo di gioia per i fan.