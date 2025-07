Superman: ecco i tre cambiamenti più dibattuti dopo le proiezioni di prova

Mentre James Gunn continua a discutere di spoiler sulla scrittura e le riprese di Superman, ha ora rivelato che ci sono tre momenti del film che hanno causato le reazioni più contrastanti durante le proiezioni di prova.

In alcune di queste scene, Gunn ha ammesso di aver ottenuto ciò che voleva, mentre in altre, le reazioni alle proiezioni di prova hanno portato il film a prendere una direzione diversa.

Secondo Gunn, le tre scene erano:

salvare lo scoiattolo

Guy Gardner non ha chiamato Superman un fifone, ma ha usato un’altra parola…

Jimmy Olsen sorride quando viene abbracciato da Eve Teschmacher

Riguardo alla scena dello scoiattolo, Gunn ha rivelato: “Abbiamo avuto tre o quattro cose che sono state dibattute animatamente durante questo film. [Numero uno] salvare lo scoiattolo – dibattute animatamente! Alcuni spettatori l’hanno trovato troppo… Ho detto: ‘Ecco un simpatico scoiattolo che sta per essere schiacciato da una coda’. Ci sono un sacco di odiatori di scoiattoli in giro, e questo accade a Los Angeles. Michael Rooker mangia scoiattoli, è vero, non è uno scherzo.”

Riguardo al cambio di battuta di Guy Gardner, Gunn ha affermato che si è trattato probabilmente del cambiamento più dibattuto, dato che nella prima versione del film aveva definito Superman una parolaccia. “Ha suscitato un’enorme risata”, ha detto Gunn a proposito della versione originale. “Clark dice: ‘Ehi, ci sono dei bambini qui’. E Guy risponde: ‘Ecco perché ho detto di non farlo’. È stata una grande discussione se avremmo mantenuto o meno quella parola.”

Per la scena di Jimmy Olsen, in cui viene abbracciato da Eve Teschmacher, Gunn ha dichiarato che sono state girate due versioni, una in cui Jimmy fissa il vuoto con un’espressione vacua e una in cui Jimmy sorride, quasi ammettendo di provare qualcosa per Eve in fondo.

“Lei ha salvato la situazione. È l’eroina non celebrata del film, i selfie hanno salvato la situazione… Io ero a favore del vuoto, Peter Safran era molto a favore del sorriso e ne abbiamo discusso, anche se non è stata una discussione accesa come quella sulla parola che inizia per “p”.”

Superman è il primo film dei DC Studios scritto e diretto da James Gunn, con David Corenswet nei panni di Superman/Clark Kent e inaugurerà la fase intitolata “Dei e Mostri“. Il film racconterà un Clark Kent già adulto, alle prese con il delicato equilibrio tra la sua identità kryptoniana e quella umana, in un mondo in cui l’umanità fatica a fidarsi di figure straordinarie. Secondo quanto anticipato, non si tratterà di una storia di origini, ma piuttosto di un ritratto di Superman nel momento in cui cerca il suo posto nel mondo come giornalista al Daily Planet e come eroe capace di ispirare speranza.

Nel cast anche Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion, Isabela Merced, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, María Gabriela de Faría, Wendell Pierce, Alan Tudyk, Pruitt Taylor Vince e Neva Howell. Questi attori porteranno sul grande schermo personaggi come Lois Lane, Guy Gardner, Hawkgirl, Metamorpho, Lex Luthor e Mister Terrific.

Con il suo stile inconfondibile, James Gunn trasporta il supereroe nel nuovo universo DC, con una miscela unica di racconto epico, azione, ironia e sentimenti, consegnandoci un Superman guidato dalla compassione e da una profonda fiducia nella bontà del genere umano. Il tono del film sarà molto diverso rispetto alle precedenti versioni più cupe: Gunn ha dichiarato che Superman sarà colorato, pieno di emozione e con un protagonista cresciuto in un ambiente familiare sano e amorevole, elemento che influenzerà profondamente la sua personalità.

Il film non solo rilancia l’iconica figura dell’Uomo d’Acciaio, ma getta anche le basi narrative e tematiche per l’intero universo condiviso DC, fondendo umanità, epica e introspezione morale in un racconto di rinascita mitologica.

Il film è al cinema dal 9 luglio distribuito da Warner Bros. Pictures.