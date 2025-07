I Fantastici Quattro: Gli Inizi, svelato il modo in cui Ben Grimm si rade!

Quando il trailer finale di I Fantastici Quattro: Gli Inizi ha rivelato Ben Grimm con la barba, i fan hanno subito iniziato a chiedersi come la Cosa potesse farsi crescere e radersi i “peli” facciali.

Beh, uno spot televisivo appena rivelato che il reboot ha risposto ad almeno una di queste domande, dal momento che nel video vediamo la Cosa che viene mostrata mentre usa una specie di smerigliatrice per riordinarsi il viso. L’eroe che porta la barba sembra implicare che I Fantastici Quattro: Gli Inizi presenterà un salto temporale… a meno che non cresca incredibilmente in fretta, ovviamente.

Il promo include anche nuove scene con H.E.R.B.I.E. e Reed Richards che fa conoscenza con il suo figlio neonato, Franklin. È stato recentemente confermato che Galactus vuole il membro più giovane di questa squadra in cambio della sicurezza della Terra. Perché? Lo scopriremo più avanti questa settimana.

In un’intervista con Deadline, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha spiegato perché questo fosse il momento giusto per riavviare la Prima Famiglia Marvel. “Perché i Fantastici Quattro? Perché sono la Prima Famiglia Marvel. Sono nella storia dei nostri personaggi; meritano di essere delle star di serie A”, ha detto. “Erano delle star nei fumetti. In ogni film crossover che abbiamo realizzato nella saga di Infinity, da Civil War, che ha portato a Infinity War ed Endgame, che è in realtà la Saga dell’Infinito dei fumetti, i Fantastici Quattro erano grandi protagonisti in quei fumetti e ovviamente non potevamo farlo allora.”

“È un film che non richiede compiti, vai a vedere. Non è letteralmente collegato a nulla di ciò che è stato fatto prima”, ha detto Feige a proposito di ciò che i fan possono aspettarsi dall’interpretazione dell’MCU di questo team iconico. “Dà il via alla Fase Sei.” Ha aggiunto: “Ci sono state molte svolte e sorprese negli ultimi sette o otto anni. Una positiva è stata riavere finalmente quei personaggi e gli X-Men.”

Il film Marvel Studios I Fantastici Quattro: Gli Inizi introduce la prima famiglia Marvel composta da Reed Richards/Mister Fantastic (Pedro Pascal), Sue Storm/Donna Invisibile (Vanessa Kirby), Johnny Storm/Torcia Umana (Joseph Quinn) e Ben Grimm/la Cosa (Ebon Moss-Bachrach) alle prese con la sfida più difficile mai affrontata. Costretti a bilanciare il loro ruolo di eroi con la forza del loro legame familiare, i protagonisti devono difendere la Terra da una vorace divinità spaziale chiamata Galactus (Ralph Ineson) e dal suo enigmatico Araldo, Silver Surfer (Julia Garner). E se il piano di Galactus di divorare l’intero pianeta e tutti i suoi abitanti non fosse già abbastanza terribile, la situazione diventa all’improvviso una questione molto personale.

Il film è interpretato anche da Paul Walter Hauser, John Malkovich, Natasha Lyonne e Sarah Niles. I Fantastici Quattro: Gli Inizi è diretto da Matt Shakman e prodotto da Kevin Feige, mentre Louis D’Esposito, Grant Curtis e Tim Lewis sono gli executive producer.