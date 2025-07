James Gunn commenta l’elemento più divisivo del suo Superman

Per la maggior parte, Superman rimane piuttosto fedele alla più nota tradizione fumettistica del personaggio, con un’importante eccezione.

Il film inizia con l’Uomo d’Acciaio che subisce la sua prima sconfitta in assoluto per mano del Martello di Boravia. Quando Krypto trascina l’eroe alla Fortezza della Solitudine per essere curato dal sole, i Robot Custodi riproducono il messaggio che i suoi genitori kryptoniani Jor-El (Bradley Cooper) e Lara Lor-Von (Angela Sarafyan) hanno inviato sulla Terra al figlio. Apprendiamo poi che la seconda parte del messaggio è stata danneggiata nell’incidente.

Più tardi, Lex Luthor riesce a entrare nella Fortezza e l’Ingegnere riesce a decifrare la parte corrotta del messaggio. Si scopre che i genitori biologici di Clark Kent in realtà lo hanno mandato sulla Terra come conquistatore, e hanno scelto specificamente il pianeta perché la sua popolazione è debole e facilmente dominabile. C’è anche l’implicazione che Kal-El dovrebbe mettere incinta quante più donne terrestri possibile per costruire un “harem” e far rivivere la razza kryptoniana.

Luthor usa queste informazioni per mettere il pubblico contro Superman, che inizialmente pensa che il messaggio sia falso, cosa che pensa anche lo spettatore. Ma no, nel DCU, Jor-El e Lara Lor-Von sono ben lontani dalle figure eroiche generalmente rappresentate nei fumetti e in tutti i precedenti adattamenti delle origini di Superman.

Si è ipotizzato che il messaggio possa comunque rivelarsi manipolato, ma James Gunn ha ora chiarito che non ci sarà alcuna retcon. Rolling Stone ha chiesto al co-CEO dei DC Studios come avrebbe risposto a coloro che speravano che il colpo di scena “venisse in qualche modo corretto o rivelato come un errore o qualcosa del genere”, e lui ha risposto: “(Chi spera in una correzione) È sfortunato!”. Gunn ha poi spiegato perché alterare questa grande rivelazione avrebbe “annullato l’intero arco emotivo del film”.

“Questo è il punto centrale del film: Superman pensa di fare qualcosa perché è il suo destino e i suoi genitori kryptoniani glielo hanno imposto, e lungo la strada scopre, attraverso l’amore di coloro che in realtà sono i suoi genitori, che sta facendo queste cose non perché è la missione che qualcuno gli ha affidato, ma perché è quello che vuole fare. È come assumersi la responsabilità nel modo più profondo possibile, che la sua moralità non si basa su una figura esterna a sé, ma sulle sue scelte. Penso che sia davvero bello in questo senso, e non cambierò questa cosa”.

“E non penso nemmeno che Jor-El e Lara siano totalmente malvagi”, ha aggiunto. “Hanno solo questa mentalità per cui gli umani sono meno di loro. Per loro siamo come tartarughe marine. Stanno solo cercando di mantenere vivi i geni kryptoniani”.

A Gunn è stato anche chiesto se avesse una spiegazione del perché Supergirl non abbia rivelato a Kal-El la vera natura dei suoi genitori. “Stai dando per scontato che tutti su Krypton siano uguali! E come farebbe lei a saperlo? È più giovane di lui, quindi non lo saprebbe. Non saprebbe nulla dei suoi genitori.”

Superman è il primo film dei DC Studios scritto e diretto da James Gunn, con David Corenswet nei panni di Superman/Clark Kent e inaugurerà la fase intitolata “Dei e Mostri“. Il film racconterà un Clark Kent già adulto, alle prese con il delicato equilibrio tra la sua identità kryptoniana e quella umana, in un mondo in cui l’umanità fatica a fidarsi di figure straordinarie. Secondo quanto anticipato, non si tratterà di una storia di origini, ma piuttosto di un ritratto di Superman nel momento in cui cerca il suo posto nel mondo come giornalista al Daily Planet e come eroe capace di ispirare speranza.

Nel cast anche Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion, Isabela Merced, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, María Gabriela de Faría, Wendell Pierce, Alan Tudyk, Pruitt Taylor Vince e Neva Howell. Questi attori porteranno sul grande schermo personaggi come Lois Lane, Guy Gardner, Hawkgirl, Metamorpho, Lex Luthor e Mister Terrific.

Con il suo stile inconfondibile, James Gunn trasporta il supereroe nel nuovo universo DC, con una miscela unica di racconto epico, azione, ironia e sentimenti, consegnandoci un Superman guidato dalla compassione e da una profonda fiducia nella bontà del genere umano. Il tono del film sarà molto diverso rispetto alle precedenti versioni più cupe: Gunn ha dichiarato che Superman sarà colorato, pieno di emozione e con un protagonista cresciuto in un ambiente familiare sano e amorevole, elemento che influenzerà profondamente la sua personalità.

Il film non solo rilancia l’iconica figura dell’Uomo d’Acciaio, ma getta anche le basi narrative e tematiche per l’intero universo condiviso DC, fondendo umanità, epica e introspezione morale in un racconto di rinascita mitologica.

Il film è al cinema dal 9 luglio distribuito da Warner Bros. Pictures.