Venezia 82: le foto dal red carpet di Piero Pelù. Rumore Dentro

Al Lido è stato presentato Piero Pelù. Rumore Dentro (Noise Inside. Don’t Call Me a Rock Star). Sul red carpet protagonista assoluto Piero Pelù.

Piero Pelù - Venezia 82 - 06
Piero Pelù sul red carpet di Venezia 82 - Foto di Luigi De Pompeis © Cinefilos.it

Alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia è stato presentato Piero Pelù. Rumore Dentro (Noise Inside. Don’t Call Me a Rock Star), il documentario che racconta la vita, la musica e l’energia di una delle figure più iconiche del rock italiano.

Sul red carpet il protagonista Piero Pelù ha attirato l’attenzione di pubblico e fotografi, portando al Lido lo stesso carisma che da sempre caratterizza la sua carriera artistica. Accolto da applausi e flash, il musicista ha sfilato davanti ai fan con l’entusiasmo che lo contraddistingue.

Le immagini della serata restituiscono tutta la vivacità di un evento che ha saputo unire cinema e musica, celebrando una carriera che ha attraversato generazioni. Rumore Dentro porta sullo schermo il percorso di Pelù, tra successi, collaborazioni e la voglia di non essere mai etichettato semplicemente come “rock star”.

La premiere veneziana ha confermato l’attesa attorno al documentario, che si propone di offrire un ritratto autentico, energico e senza filtri dell’artista. Un’opera che racconta tanto il personaggio pubblico quanto l’uomo, tra palco, vita privata e continua ricerca di libertà espressiva.

Sfoglia la nostra gallery per rivivere i momenti più belli del red carpet di Piero Pelù. Rumore Dentro (Noise Inside. Don’t Call Me a Rock Star) a Venezia 82.

