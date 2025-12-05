Men in Black: un nuovo sequel in sviluppo con il potenziale ritorno di Will Smith

Sony sta sviluppando un nuovo sequel di Men in Black, ma la partecipazione di Will Smith come protagonista dipenderà da un elemento fondamentale su cui si sta attualmente lavorando. La serie Men in Black è iniziata nel 1997 con Smith e Tommy Lee Jones nei panni di agenti segreti incaricati di mantenere segreta l’esistenza di forme di vita extraterrestri sulla Terra. Il film ha incassato oltre 500 milioni di dollari al botteghino e ha dato vita a tre sequel nel 2002, 2012 e 2019.

Lo sceneggiatore di Bad Boys for Life, Chris Bremner sta dunque ora scrivendo la sceneggiatura del quinto film di Men in Black, ma secondo Deadline, la partecipazione di Smith dipenderà interamente da ciò che scriverà Bremner. La Sony ha però intenzione di includere il suo personaggio, l’agente J, nella prima bozza. Quando lo sceneggiatore avrà finito di lavorarci, la sceneggiatura sarà inviata all’attore per determinare se desidera tornare nel franchise.

Negli ultimi cinque anni, Bremner ha contribuito a far rivivere il franchise di Bad Boys con il suo lavoro come co-sceneggiatore di Bad Boys for Life del 2020 e Bad Boys: Ride or Die del 2024, che vedeva anche Smith nel cast. Al momento, nessun altro membro del cast o produttore ha ancora firmato per il film, poiché il quinto capitolo è ancora nelle primissime fasi di sviluppo.

Se Smith dovesse tornare per Men in Black 5, non c’è alcuna garanzia che sarà lui la star del film. È possibile che la trama preveda che l’attore d’azione passi il testimone ad un giovane che guiderà la serie in futuro. Come ha osservato Deadline, la Sony potrebbe infatti seguire una traiettoria simile a quella di Creed, in cui Donnie Creed, interpretato da Michael B. Jordan, ha preso il posto di Rocky Balboa, interpretato da Sylvester Stallone, nella serie Rocky.

Dopo il fenomeno Men in Black alla fine degli anni ’90, la Sony ha dato il via libera a un sequel con Smith e Jones. Men in Black II ha incassato 445,1 milioni di dollari, quindi un terzo capitolo era inevitabile, anche se ci sono voluti 10 anni prima che Men in Black 3 arrivasse finalmente sul grande schermo, dove ha incassato ancora di più del primo sequel, con 654,2 milioni di dollari.

La Sony ha poi deciso di realizzare un quarto film della serie, ma Smith e Jones non sono tornati poiché lo studio ha trattato Men in Black: International come un reboot. Sfortunatamente, il film con Chris Hemsworth e Tessa Thompson è stato un flop al botteghino e ha ottenuto solo il 23% su Rotten Tomatoes. Nonostante quella delusione nel 2012, l’iconica serie Men in Black ha fruttato alla Sony oltre 1 miliardo di dollari, e riportare Smith a bordo potrebbe essere una decisione redditizia per lo studio, come dimostrato da Bad Boys: Ride or Die dello scorso anno.