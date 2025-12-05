Platonic con Seth Rogen e Rose Byrne rinnovata per una terza stagione

Apple TV ha annunciato oggi il rinnovo per la terza stagione di “Platonic”, la pluripremiata comedy di successo con Seth Rogen e Rose Byrne, che ne sono anche i produttori esecutivi. La seconda stagione di “Platonic” ha debuttato con un impressionante punteggio del 100% su Rotten Tomatoes, con l’approvazione della critica secondo cui Rogen e Byrne sono “la coppia perfetta”, grazie a una “comicità fisica sensazionale” e “battute esilaranti”. Co-creata da Nicholas Stoller e Francesca Delbanco, la serie è stata anche salutata come “una delle migliori commedie televisive della durata di mezz’ora”.

«Non potremmo essere più entusiasti di tornare nel mondo di “Platonic” con i nostri fantastici partner, Rose e Seth, Sony e Apple», hanno dichiarato i co-creatori Nicholas Stoller e Francesca Delbanco.

«“Platonic” è la prova che non c’è duo migliore di Seth e Rose nel farci ridere a crepapelle sulle crisi di mezza età», ha dichiarato Matt Cherniss, responsabile della programmazione di Apple TV. «Nick e Francesca hanno compiuto l’impresa rara di portare lo show a un livello superiore nella seconda stagione e, insieme ai nostri partner di Sony, non vediamo l’ora di scoprire cosa hanno in serbo per la terza stagione».

“Platonic” segue la coppia di best friend preferita da tutti (Rogen e Byrne) alle prese con i nuovi ostacoli della mezza età, tra cui lavoro, matrimoni e partner in crisi. Il duo fa del suo meglio per essere l’uno la roccia dell’altro, ma a volte le rocce rompono le cose. Nel cast della seconda stagione, a Luke Macfarlane e Carla Gallo si sono aggiunti Aidy Bryant, Kyle Mooney e Beck Bennett come guest star.

“Platonic” è prodotta da Sony Pictures Television, con cui la casa di produzione Global Solutions di Stoller ha un accordo generale. Byrne, Stoller, Delbanco e Conor Welch sono produttori esecutivi insieme a Rogen, Evan Goldberg e James Weaver per Point Grey Pictures.

Oltre a “Platonic”, Rogen è protagonista di “The Studio”, la commedia di successo Apple TV da lui scritta, diretta e prodotta, che ha recentemente ottenuto 23 nomination agli Emmy, tra cui quella per la Migliore serie comica, diventando la comedy esordiente più nominata della storia. Rose Byrne è protagonista della dark comedy di Apple TV “Physical”.

Le prime due stagioni complete di “Platonic”, sono disponibili in streaming su Apple TV.