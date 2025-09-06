Ryan Reynolds sul ritorno di Deadpool in Avengers: Doomsday: “Non ho ancora messo piede sul set”

Il 2024 ha aperto le porte a Wade Wilson/Deadpool nella timeline del MCU, dopo che i diritti cinematografici degli X-Men sono passati sotto il controllo della Marvel Studios, con il ritorno sul grande schermo del Mercenario Chiacchierone. Ora, in una nuova intervista con Entertainment Weekly, Ryan Reynolds, che secondo numerose indiscrezioni sarebbe tornato per il prossimo film di squadra, ha finalmente rotto il silenzio a riguardo.

Alla domanda se da parte di Deadpool ci saranno easter eggs nel prossimo capitolo di Avengers, la star ha risposto: “Ce ne sono quattro che ho inserito. Ovviamente li ho scritti tutti a casa in pigiama, nessuno li ha visti e non ho ancora messo piede sul set. Ma sì, questo è tutto quello che posso dire al riguardo”.

In un’altra intervista con Collider, all’attore canadese della Marvel è stato chiesto di chiarire il significato del suo misterioso post sui social media dedicato agli Avengers, che ha dato il via alle prime teorie sul ritorno di Deadpool nel 2026. Fortunatamente, l’attore ha fornito una spiegazione esauriente, discutendo anche del futuro della sua carriera nel mondo dei fumetti:

“Quello che ho pubblicato sui social è in realtà una variante della bandiera che usiamo in Deadpool & Wolverine. Era la mia preferita. Per qualche motivo, quando poi guardi un film che ha tante varianti e tutto il resto, ti chiedi: “Perché non ho scelto quella? C’erano altre cinque battute fantastiche per quella scena”. È così che funziona, ed era solo una bandiera. L’ho vista per caso e ho pensato: “Oh sì, mi piaceva quella bandiera. L’atmosfera rossa e nera”. E poi, sai, se ne parla sempre. Stiamo cercando di capire cosa succederà in quel mondo e bla, bla, bla”.

Questi commenti arrivano poco dopo che è stato rivelato che la presunta faida con Robert Downey Jr. non era altro che una voce, il che è anche la prova che Reynolds non è confermato per Avengers: Doomsday al momento. Nonostante abbia negato di non essere stato sul set, questa è una risposta molto classica della Marvel, dato che lo studio è sempre incredibilmente riservato sui propri progetti.

Se dovesse apparire, probabilmente sarà una sorpresa, che potrebbe essere l’obiettivo a cui punta la Marvel Studios, dato che Kevin Feige ha detto che non hanno ancora annunciato l’intero cast (tra i grandi assenti ad oggi ci sono Spider-Man, Hulk e Doctor Strange). Per quanto riguarda i progetti futuri, la star potrebbe riferirsi al film degli X-Men con Deadpool a cui sta lavorando.

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd (Ant-Man), Simu Liu (Shang-Chi), Tom Hiddleston (Loki), Lewis Pullman (Bob/Sentry), Florence Pugh (Yelena), Danny Ramirez (Falcon), Ian McKellen (Magneto), Sebastian Stan (Bucky), Winston Duke (M’Baku), Chris Hemsworth (Thor), Kelsey Grammer Bestia), James Marsden (Ciclope), Channing Tatum (Gambit), Wyatt Russell (U.S. Agent), Vanessa Kirby (Sue Storm), Rebecca Romijn (Mystica), Patrick Stewart (Professor X), Alan Cumming (Nightcrawler), Letitia Wright (Black Panther), Tenoch Huerta Mejia (Namor), Pedro Pascal (Reed Richards), Hannah John-Kamen (Ghost), Joseph Quinn (Johnny Storm), David Harbour (Red Guardian), Robert Downey Jr. (Dottor Destino), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa), Anthony Mackie (Captain America).