Alien: Romulus, Fede Álvarez non tornerà alla regia del sequel

Il sequel di Alien: Romulus (qui la nostra recensione) riceve un sorprendente aggiornamento, con il regista Fede Álvarez che conferma la sua uscita dal progetto. Uscito nel 2024, il settimo capitolo della saga principale di Alien si è allontanato dalla trama dei prequel di Ridley Scott, Prometheus (2012) e Alien: Covenant (2017).

Cailee Spaeny è la protagonista del film nel ruolo di Rain, una giovane colona spaziale che incontra uno Xenomorfo mentre si trova a bordo di una stazione spaziale abbandonata. Il film ha avuto un grande successo e poco dopo è stato confermato che era in fase di sviluppo un sequel, con Álvarez che avrebbe dovuto tornare alla regia.

Ora, durante una recente intervista con TooFab, tuttavia, Álvarez ha rivelato che non tornerà a dirigere il sequel ancora senza titolo. Il regista non abbandonerà però completamente il sequel, poiché ha co-scritto la sceneggiatura e rimarrà a bordo come produttore insieme a Scott. Tuttavia, per il film si è ora alla ricerca di un regista sostitutivo.

“Abbiamo appena finito la sceneggiatura del sequel di Romulus. Ma passerò il testimone come regista. Lo produrrò insieme a Ridley Scott, lo produrremo insieme e ora stiamo cercando un nuovo regista. Penso che di solito sia così che funziona, tranne che per Ridley, i registi arrivano, ne fai uno e poi passi il testimone al prossimo. Ma abbiamo scritto la storia perché amiamo davvero ciò che abbiamo iniziato con Romulus e vogliamo continuare. Amiamo la storia e ora vogliamo solo trovare un regista che voglia davvero andare fino in fondo”.

LEGGI ANCHE: Alien: Romulus, la spiegazione del finale del nuovo film

Per quanto riguarda il prossimo progetto di Álvarez, il regista anticipa che si tratterà di qualcosa di completamente originale: “Voglio lavorare a un progetto personale che io e il mio co-sceneggiatore abbiamo tenuto in sospeso per un po’ e riteniamo che sia il momento giusto per lavorare a qualcosa di originale. Ma non posso dirvi nulla al riguardo”.

LEGGI ANCHE: Alien: Romulus, il regista spiega il legame con Prometheus e il design della creatura – SPOILER

Cosa aspettarsi dal sequel di Alien: Romulus

Sebbene Prometheus abbia riscosso un grande successo, la risposta ad Alien: Covenant è stata molto più contrastante nel 2017, con il film che ha subito un duro colpo sia dal punto di vista della critica che da quello commerciale. Il terzo film della saga previsto da Scott è stato apparentemente accantonato e ci sono voluti sette anni prima che il capitolo successivo arrivasse nelle sale.

Precedentemente noto per aver diretto film come La casa (2013) e Man in the Dark (2016), Álvarez era evidentemente ciò di cui aveva bisogno il franchise di Alien. Le recensioni di Alien: Romulus sono state generalmente positive da parte della critica, con il film che ha ottenuto un punteggio dell’80% su Rotten Tomatoes e un punteggio ancora migliore dell’85% su Popcornmeter. Ha anche incassato 350 milioni di dollari in tutto il mondo.

Il suo abbandono come regista potrebbe quindi destare preoccupazione in alcuni. Sebbene Romulus sia stato criticato per l’eccessiva dipendenza dalla nostalgia del franchise, l’atto finale con l’ibrido Xenomorfo è stato ampiamente salutato come uno dei momenti salienti del film. Fino a quando non verrà annunciato un nuovo regista, è difficile dire esattamente come cambierà il tono del sequel di Romulus.

Álvarez ha anche rivelato all’inizio dell’estate che il sequel avrebbe dovuto iniziare la produzione in ottobre, ma ora sembra improbabile se non è stato ancora scelto un regista. Il film, in ogni caso, dovrebbe apparentemente continuare la storia di Rain e di suo fratello androide, Andy (David Jonsson), ma non sono ancora state confermate informazioni sul cast.

LEGGI ANCHE: Tutti gli Easter Eggs che potrebbero esservi sfuggiti in Alien: Romulus