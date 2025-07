Maria con Angelina Jolie arriva in prima tv su Sky

Arriva in prima TV su Sky Cinema Maria, il film di Pablo Larraín con Angelina Jolie nel ruolo della Divina Callas, in onda lunedì 28 luglio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

Presentato in concorso alla 81ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia 2024, Maria offre uno sguardo personale e commovente sugli ultimi giorni della vita della più grande cantante lirica di tutti i tempi, Maria Callas. Ambientato a Parigi nel 1977, il film si concentra sugli ultimi anni tormentati della sua vita a Parigi dove la leggendaria cantante lirica vive in solitudine, lontana dal suo pubblico, dalla sua arte e dagli affetti più cari.

Diretto da Pablo Larraín e sceneggiato da Steven Knight, Maria è il terzo tassello, dopo Jakie e Spencer, della cosiddetta “trilogia” di Larraín, che esplora figure femminili iconiche e complesse in momenti cruciali della loro vita, spesso al culmine o al declino della loro fama.

Il cast, oltre ad Angelina Jolie, include Pierfrancesco Favino, Alba Rohrwacher e Valeria Golino. Maria è un film Fremantle prodotto da Lorenzo Mieli per The Apartment Pictures, una società del gruppo Fremantle, Juan de Dios Larraín per Fabula Pictures, e Jonas Dornbach per Komplizen Film, un’esclusiva per l’Italia Rai Cinema.

La trama di Maria

MARIA, il film sul mondo dell’opera lirica diretto dall’acclamato regista Pablo Larraín presenta l’attrice premio Oscar® Angelina Jolie nei panni di Maria Callas, una delle figure più emblematiche del 20° secolo. La trama segue le vicende della rinomata soprano di origine greca durante il suo soggiorno a Parigi, città in cui si rifugia dopo una vita pubblica costellata di eventi emozionanti e tumultuosi. MARIA ripercorre gli ultimi giorni della ‘Divina’ assorta in una profonda riflessione sulla propria vita e identità.