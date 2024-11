Alba Rohrwacher: 10 cose che forse non sai sull’attrice

Considerata tra le più talentuose attrici dell’attuale panorama cinematografico italiano, Alba Rohrwacher si è negli anni distinta per i suoi ruoli in celebri film, che le hanno permesso di ottenere una buona popolarità presso critica e pubblico. Nota per essere il volto di personaggi fragili, introversi ma con una propria autentica forza interiore, l’attrice ha negli anni conquistato importanti riconoscimenti, divenendo inoltre particolarmente richiesta tanto in Italia quanto all’estero.

Ecco 10 cose che forse non sai di Alba Rohrwacher.

I film di Alba Rohrwacher

I film da giovane di Alba Rohrwacher

1. Ha recitato in celebri lungometraggi. L’attrice compie il suo debutto cinematografico con il film L’amore ritrovato (2004), per poi recitare in Melissa P. (2005), Mio fratello è figlio unico (2007), Giorni e nuvole (2007), Caos calmo (2008) e Il papà di Giovanna (2008), con cui ottiene maggior fama. Successivamente prende parte ai film Io sono l’amore (2009), con Tilda Swinton, La solitudine dei numeri primi (2010), Sorelle Mai (2010), Bella addormentata (2012), Il comandante e la cicogna (2012), Le meraviglie (2014), Hungry Hearts (2014), Vergine giurata (2015), Il racconto dei racconti (2015) e Sangue del mio sangue (2015).

I film di Alba Rohrwacher oggi

Dal 2016 ottiene ulteriore popolarità grazia e Perfetti sconosciuti (2016), con gli attori Marco Giallini ed Edoardo Leo, seguito poi da I fantasmi d’Ismael (2017), The Place (2017), Lazzaro Felice (2018) e Troppa grazia (2018). Dal 2020 ha recitato in Magari (2020), Lacci (2020), Tre piani (2021), Il paradiso del pavone (2021), La figlia oscura (2021), Marcel! (2022), La chimera (2023), Hors-saison (2023), Mi fanno male i capelli (2023), Il sol dell’avvenire (2023), Te l’avevo detto (2024), Finalmente l’alba (2024) e Maria (2024).

2. Ha preso parte a produzioni televisive. Nel corso degli anni la Rohrwacher si è distinta anche in televisione, da prima recitando nel film Il Pirata – Marco Pantani (2006), e successivamente nelle serie Maria Montessori – Una vita per i bambini (2007), In Treatment (2014), al fianco di Sergio Castellitto, e Il miracolo (2018), dove recita nel ruolo di Sandra Roversi. Dal 2018 è invece la voce narrante della serie L’amica geniale, in cui recita a tutti gli effetti a partire dalla quarta stagione, accanto a Fabrizio Gifuni.

La sorella di Alba Rohrwacher è una regista

3. È stata diretta da sua sorella. Alba ha una sorella, Alice Rohrwacher, nota regista di film di grande successo. Le due hanno lavorato insieme per i film Le meraviglie, Lazzaro Felice e La chimera, tutti e tre presentati al Festival di Cannes, dove hanno riscosso un buon successo. In breve le sorelle Rohrwacher si sono affermate con una delle parentele più influenti dell’attuale cinematografia italiana.

Alba Rohrwacher in Perfetti sconosciuti

4. Ha recitato nel celebre film italiano. Nel 2016 Alba Rorhwacher prende parte al film Perfetti sconosciuti, dove interpreta Bianca, veterinaria che è da poco convolata a nozze con Cosimo, di professione tassista e interpretato da Edoardo Leo. I due desiderano fortemente avere un figlio, ma durante la cena a casa dei loro amici vengono alla luce segreti inconfessati che minano il loro rapporto. Rorhwacher e Leo hanno riflettuto, durante la promozione del film, su come la vicenda narrata nel film sia particolarmente universale.

Alba Rohrwacher in L’amica geniale

5. Ha preso parte alla nota serie. Per la serie L’amica geniale, tratta dall’omonimo romanzo di Elena Ferrante e co-produzione tra Italia e Stati Uniti, il regista Saverio Costanzo ha voluto che a ricoprire la voce narrante fosse proprio la compagna Rohrwacher, dando così vita ad una nuova collaborazione. L’attrice ha dunque fornito la propria voce per le prime tre stagioni, comparendo poi in scenaa come la versione adulta di Elena “Lenù” Grego a partire dalla quarta stagione.

6. Ha lavorato molto sul dialetto napoletano. Nata in Toscana, per interpretare Elena nella quarta stagione di L’amica geniale (ma a suo modo già anche prima come voce narrante), Rohrwacher ha dovuto esercitarsi molto con il dialetto napoletano. “È stato un lavoro molto grande, mi sono stati accanto dei coach, ho studiato io come una pazza nel rispetto assoluto di questa terra che mi ha accolta con grande amore. La stessa Margherita Mazzucco mi ha aiutato tantissimo, mi registrava le frasi”.



Alba Rohrwacher e Adam Driver

7. Ha recitato con il celebre attore statunitense. Nel film Hungry Hearts, la Rohrwacher, diretta dal compagno, ha recitato insieme all’attore Adam Driver. Il film è tratto dal romanzo Il bambino indaco, e presentato alla Mostra di Venezia ha visto trionfare i due attori nelle rispettive categorie attoriali. L’attrice ha inseguito affermato di essersi trovata in estrema sintonia con l’attore, dando vita ad una solida collaborazione.

Alba Rohrwacher recita accanto ad Angelina Jolie in Maria

8. Ha avuto un ruolo nel film di Pablo Larraìn. Per alcuni ruoli secondari del suo Maria, film dedicato a Maria Callas, interpretata da Angelina Jolie, il regista cileno Pablo Larraìn si è affidato agli attori Pierfrancesco Favino e Alba Rohrwacher. Il primo interpreta Ferruccio Mezzadri, mentre Rohrwacher ricopre il ruolo di Bruna Lupoli, ovvero rispettivamente autista e cameriera personali della Callas, divenuti suoi confidenti stretti nei successi e nelle difficoltà.

Saverio Costanzo è il marito o il compagno di Alba Rorhwacher?

9. Ha una relazione con un noto regista. L’attrice è notoriamente legata, dal 2010, al regista Saverio Costanzo, che l’ha anche diretta in più di un’occasione. I due si sono conosciuti grazie al loro lavoro, e hanno intrapreso una relazione mantenuta negli anni particolarmente privata. La coppia non ama infatti rilasciare notizie su di sé, e rare sono anche le volte in cui vengono avvistati insieme. Ad oggi non risulta che i due siano sposati.

Alba Rohrwacher ha dei figli?

Ad oggi, l’attrice non possiede figli e non ha mai voluto rilasciare interviste a riguardo, perciò non è nota – giustamente – la sua idea a riguardo.

L’età e l’altezza di Alba Rohrwacher

10. Alba Rohrwacher è nata a Firenze, Italia, il 27 febbraio 1979. L’attrice è alta complessivamente 1,67 metri.

