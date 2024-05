Succede anche nelle migliori famiglie: in streaming e in tv il film di Alessandro Siani

Arriva in prima TV su Sky l’ultimo successo di Alessandro Siani Succede anche nelle migliori famiglie, in onda lunedì 3 giugno alle 21:15 su Sky Cinema Uno (e alle 21.45 anche su Sky Cinema Collection – Risate all’italiana),in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

Il film, diretto e interpretato da Alessandro Siani – che firma anche la sceneggiatura insieme a Fabio Bonifacci – è una storia familiare piena di sorprese, contraddizioni e amore che scoppiano a ridosso di due eventi: un matrimonio e un funerale, il tutto vissuto in un’atmosfera tragicomica e irriverente. Nel cast, oltre ad Alessandro Siani nel ruolo di Davide Di Rienzo, troviamo Cristiana Capotondi in quello della sorella, Isabella Di Rienzo, e Dino Abbrescia in quello del fratello, Renzo Di Rienzo; Anna Galiena veste i panni di Mamma Lina e Antonio Catania quelli del misterioso Angelo Cederna.

La trama di Succede anche nelle migliori famiglie

Davide Di Rienzo, laureato in medicina e finito a fare il volontario alla Caritas, perché troppo influenzato dall’opprimente figura paterna di medico eccellente – in poche parole la pecora nera della famiglia Di Rienzo – conduce una vita tendenzialmente normale, spesa tra una delusione amorosa e l’altra. Un giorno, però, il suo equilibrio viene sconvolto da una telefonata: suo padre è morto. Tornato nella vecchia villa di famiglia, decide di prendersi cura della madre Lina, visibilmente scossa e provata, assieme ai suoi fratelli perfetti Renzo e Isabella, rispettivamente avvocato e psicologa, entrambi di successo.

Ma ecco che nel giro di pochissimo, la madre Lina sembra aver recuperato tutto l’entusiasmo e la gioia di sempre. Sarà stato il calore e l’amore dei figli? Non proprio, quanto più un nuovo, imminente, matrimonio: il suo. Lina, infatti, si sposerà la settimana seguente con il signor Angelo Cederna, vecchio amichetto e fidanzatino d’infanzia. Che cosa? Chi è quest’uomo? I tre fratelli vogliono vederci più a fondo. Ma per il momento, c’è soltanto una certezza: questo matrimonio non s’ha da fare!

SKY CINEMA COLLECTION – “RISATE ALL’ITALIANA”

In occasione della prima visione SUCCEDE ANCHE NELLE MIGLIORI FAMIGLIE, torna su Sky Cinema Collection da sabato 1 giugno a venerdì 14 giugno “RISATE ALL’ITALIANA”, l’appuntamento con le migliori commedie “made in Italy” con più di 100 titoli.

Tra gli attori-simbolo della collezione troviamo Alessandro Siani, protagonista, oltre che della prima visione, anche de IL PRINCIPE ABUSIVO, SI ACCETTANO MIRACOLI, MISTER FELICITÀ, IL GIORNO PIÙ BELLO DEL MONDO, TRAMITE AMICIZIA e dei due grandi successi BENVENUTI AL SUD e BENVENUTI AL NORD. Altro indimenticabile protagonista di queste ultime due pellicole èClaudio Bisio, che ritroviamo anche alla guida del cast di BENVENUTO PRESIDENTE! e BENTORNATO PRESIDENTE!.

Non possono mancare, inoltre, il duo comico siciliano Ficarra e Picone ne L’ORA LEGALE, ANDIAMO A QUEL PAESE, ANCHE SE È AMORE NON SI VEDE e LA MATASSA, e il trio più popolare d’Italia Aldo, Giovanni e Giacomo in IL COSMO SUL COMÒ, IL RICCO, IL POVERO E IL MAGGIORDOMO, FUGA DA REUMA PARK e ODIO L’ESTATE.

Nella collezione sono presenti, tra molti altri, anche Checco Zalone con QUO VADO?, Pio e Amedeo con COME PUÒ UNO SCOGLIOed Enrico Brignano con UNA COMMEDIA PERICOLOSA e POVERI MA RICCHI, in cui è tra i protagonisti insieme a Christian De Sica,Lucia Ocone e Anna Mazzamauro.

