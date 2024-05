Station 19: i creatori spiegano l’emozionante finale della serie

La serie drammatica della ABC Station 19 ha trasmesso il suo episodio conclusivo, “One Last Time”, il 30 maggio 2024, concludendo la settima serie dello show con un finale in due parti. Parlando con Deadline, gli showrunner di Station 19 , Zoanne Clack e Peter Paige, hanno parlato della conclusione della serie e di ciò che il futuro riserva agli amati personaggi della serie. Station 19 è andata in onda per un totale di sette stagioni, per un totale di 105 episodi dal 2018.

Station 19 è uno spin-off dello show madre di Shondaland Grey’s Anatomy, che segue un gruppo di pompieri di Seattle che lavorano per la stazione 19 dei vigili del fuoco della città. I personaggi combattono contro temibili incendi e affrontano problemi personali di grande impatto, insieme a regolari crossover con il cast e le ambientazioni di Grey’s Anatomy. Diretto dalla showrunner Paige, l’episodio finale si è concentrato su un grande incendio che si stava dirigendo direttamente verso Seattle. Se non avete ancora visto l’episodio finale, assicuratevi di tornare su questo articolo più tardi – questo articolo conterrà degli spoiler!

Dove ha lasciato i personaggi il finale di “Station 19”?

Il finale di Station 19 mostra Ben, interpretato da Jason George, decidere di tornare alla sua specializzazione in chirurgia. Alla domanda se il personaggio tornerà in Grey’s Anatomy, Paige ha risposto: “Non credo che altro avrebbe avuto senso per lui. È tutto quello che sto dicendo”. Clack ha aggiunto: “Per Ben è stata una progressione naturale verso quella che sarebbe stata la fine della serie. Non sarebbe successo se non avessimo dovuto andarcene. Ma tutti dovevano andare avanti e fare cose diverse. Andare avanti. E questo è stato il punto in cui lui si è spinto”.

L’attore e musicista Okieriete Onaodowan, che interpreta Dean, è tornato a sorpresa per le strade di Seattle nel finale. Clack e Paige hanno confermato che l’attore è apparso di persona, senza alcuna assistenza AI o generata dal computer. Clack ha descritto il suo ritorno dicendo: “È stato bellissimo. Lo abbiamo chiamato e gli abbiamo detto che avevamo un’idea. Non sarà una cosa grande, ma è davvero importante. E lui ci ha detto: “Smettila di parlare. Sì”. Così è arrivato da New York e l’ha fatto per noi. Si è reso conto dell’importanza di [quella scena] e di quanto fosse profonda”.

Station 19 conclude le storie dei suoi personaggi in modo ordinato, con molti che ricevono il lieto fine che meritavano. Quando gli è stato chiesto se il fuoco che arde per tutto l’episodio fosse una scelta simbolica, che rappresentava il desiderio di ogni personaggio di ricominciare da capo, Clack ha spiegato: “L’incendio è stato concepito fin dall’inizio, prima che sapessimo di essere stati cancellati. Voglio dire, ovviamente ci sarebbero stati molti più cliffhanger di un finale di stagione. [Ma l’avevamo sempre concepito, ed è diventato una sorta di bellissima metafora mentre procedevamo verso la cancellazione”. Continuando, Clack ha detto: “Dal punto di vista tematico, c’erano molti momenti di chiusura […] era tutto molto tematico, come hai detto tu, che dovevi bruciare tutto per spingerli ad andare avanti. Ha davvero contribuito a dare impulso a tutto”.

La cancellazione di Station 19 ha influito sulla conclusione della stagione?

Clack e Paige hanno discusso se la cancellazione dello show abbia influenzato i loro piani per la stagione. Paige ha spiegato: “Ci sarebbe piaciuto fare un’intera storia in cui Beckett inizia a frequentare Ginny e come si inserisce nella relazione Sullivan/Ross in un modo interessante? Sì!”. Clack ha poi aggiunto: “C’era anche un arco di Carina. Ricordate quando ha preso le sue cose ed è uscita sul campo? Parte del motivo per cui stavamo facendo la causa in primo luogo era che volevamo davvero incorporarla di più nella lotta agli incendi. […] Ma quello che abbiamo ottenuto è stato il momento del finale, che è stato fantastico, ma non esattamente dove volevamo portarlo”.

Infine, alla domanda su cosa gli spettatori potrebbero trarre dal finale, Paige ha risposto: “È proprio nell’ultimo discorso di Andy. Lo show può essere finito, ma 19 non è uno show, 19 è un’idea, un costrutto, un modo di vedere il mondo. Portatela avanti. Portatela nelle vostre comunità, nelle vostre amicizie, nelle vostre relazioni. Siate i valori, l’etica che avete amato qui, siate questo nel mondo. Questo è il modo per onorare ciò che avete amato di questa esperienza”.

Clack ha concluso descrivendo l’importanza dell’ultima inquadratura dello spettacolo, dicendo: “L’ultima inquadratura che Peter ha fatto in modo eccellente dei 19 e poi la canzone che dice ‘e non finisce mai’, insieme all’ultimo discorso di Andy, è il punto in cui vogliamo che vada. Continuare a fare del bene e avere quel senso di comunità. Continuate ad andare avanti”.

La stagione 7 di Station 19 si è conclusa il 30 maggio.