Kevin Feige recensisce il Superman di James Gunn!

Il film di Superman di James Gunn riceve una recensione da Kevin Feige dei Marvel Studios, e il capo del Marvel Cinematic Universe commenta il film del DC Universe. Sebbene Gunn abbia concluso il suo periodo nel MCU, il capitolo supereroistico del regista è tutt’altro che concluso, dato che ora dirige i DC Studios insieme a Peter Safran, cosa che ha portato al lancio del franchise DCU.

Il film di Superman del DCU è finalmente arrivato nelle sale, segnando l’inizio di una nuova era per il genere dei cinecomic, con i DC Studios che ora cercano di creare un nuovo franchise interconnesso. Dopo il periodo trascorso con la trilogia dei Guardiani della Galassia, Gunn sta utilizzando la sua esperienza nell’MCU con Kevin Feige per supportare il marchio DC.

Feige ha recentemente tenuto una serie di interviste con diverse testate, in cui è stato affrontato il tema del film di Superman di Gunn, dopo che l’ora co-CEO dei DC Studios era stato uno dei grandi registi dell’MCU. Da tifoso di Gunn, Kevin Feige non ha avuto che elogi per il Superman, condividendo quanto segue:

Kevin Feige: Guarda Superman… non mostra nessuna stanchezza da film di supereroe, vero? Mi è piaciuto molto. Adoro come ci si butta a capofitto. Non sai chi è Mr. Terrific? Difficile. Lo scoprirai. Non sai cos’è questo? Vai, vai. Questo è un mondo completamente sviluppato.

Il presidente dei Marvel Studios ha paragonato il Superman del DCU al prossimo film del MCU I Fantastici Quattro: Gli Inizi, la cui uscita è prevista per questa settimana. Feige ha spiegato come il film del MCU miri a “portare ottimismo nel mondo” e come rispecchi il film DC in questo senso, affermando:

Kevin Feige: Credo che lo abbiamo visto con il film di James un paio di settimane fa, che mettere da parte per un po’ il cinismo per affrontare seriamente la positività è una cosa grandiosa.

Kevin Feige ha anche parlato dello scambio di battute avuto con Gunn dopo aver visto Superman. Feige ha sottolineato che Gunn ha avuto un’influenza su di loro tanto quanto loro l’hanno avuta su di lui, condividendo quanto segue:

Kevin Feige: Credo che James abbia avuto un’influenza su di noi, e noi ne abbiamo avuta una su di lui. Ci siamo scambiati un messaggio. Gli dicevo quanto mi fosse piaciuto il film. E lui ha risposto: “Non esisterei senza di voi”. Credo che gli studios vedano ogni altro studio come un concorrente. In questo momento, nel nostro settore, tifo per ogni film. Voglio che ogni film abbia successo.