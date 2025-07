Le scene post-credit di I Fantastici Quattro: Gli Inizi sono trapelate on-line?

I Marvel Studios hanno iniziato a proiettare I Fantastici Quattro: Gli Inizi per una selezione di membri della stampa, quindi era inevitabile che qualcuno prima o poi avrebbe fatto trapelare le scene post-credit del reboot.

Sebbene vi consigliamo di non proseguire oltre se non volete spoiler, questa non è una descrizione particolarmente dettagliata e condivideremo con voi un’analisi approfondita di queste scene più avanti questa settimana. Per chi di voi è rimasto aggiornato sulle fughe di notizie relative ai test screening, è improbabile che ciò che state per leggere sia una grande sorpresa.

Secondo lo scooper @MyTimeToShineH, “[I Fantastici Quattro: Gli Inizi] ha due scene post-credit, una in cui Destino si presenta da Sue di Sue e guarda Franklin (non vediamo RDJ), la seconda è un breve sketch animato con i quattro cattivi che combattono”.

Questo è in linea con quanto abbiamo sentito per mesi riguardo a un cameo a sorpresa del Dottor Destino interpretato da Robert Downey Jr., che presumibilmente prepara il terreno per il rapimento di Franklin Richards. Nei fumetti, il figlio di Reed e Sue è un mutante immensamente potente con la capacità di rimodellare e creare realtà, quindi probabilmente non c’è bisogno che vi diciamo come questo potrebbe essere fondamentale in vista di Avengers: Doomsday e Secret Wars.

Il regista di “I Fantastici Quattro: Gli Inizi“, Matt Shakman, ha recentemente confermato che i fratelli Russo hanno diretto una delle scene più sgradevoli del film, e possiamo tranquillamente supporre che non sia stata quella del cartone animato!

La scena post-credit incentrata su Destino promette di essere assolutamente da vedere, in quanto offrirà ai fan un primo sguardo al costume di Downey da Dottor Destino. Sarà fedele al fumetto o i fratelli Russo potrebbero avere qualcos’altro in serbo per questa misteriosa variante di Victor? Resta da vedere, così come se questo Destino provenga da Terra-828.

Il film Marvel Studios I Fantastici Quattro: Gli Inizi introduce la prima famiglia Marvel composta da Reed Richards/Mister Fantastic (Pedro Pascal), Sue Storm/Donna Invisibile (Vanessa Kirby), Johnny Storm/Torcia Umana (Joseph Quinn) e Ben Grimm/la Cosa (Ebon Moss-Bachrach) alle prese con la sfida più difficile mai affrontata. Costretti a bilanciare il loro ruolo di eroi con la forza del loro legame familiare, i protagonisti devono difendere la Terra da una vorace divinità spaziale chiamata Galactus (Ralph Ineson) e dal suo enigmatico Araldo, Silver Surfer (Julia Garner). E se il piano di Galactus di divorare l’intero pianeta e tutti i suoi abitanti non fosse già abbastanza terribile, la situazione diventa all’improvviso una questione molto personale.

Il film è interpretato anche da Paul Walter Hauser, John Malkovich, Natasha Lyonne e Sarah Niles. I Fantastici Quattro: Gli Inizi è diretto da Matt Shakman e prodotto da Kevin Feige, mentre Louis D’Esposito, Grant Curtis e Tim Lewis sono gli executive producer.