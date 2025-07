Matt Shakman chiarisce i commenti su Reed Richards che “guiderà i Vendicatori”

Il regista di I Fantastici Quattro: Gli Inizi, Matt Shakman, ha recentemente fatto notizia per aver rivelato che Reed Richards (Pedro Pascal) guiderà gli eroi più potenti della Terra in Avengers: Doomsday.

“Passa dall’essere lo scienziato nerd rinchiuso in laboratorio, al marito e padre che farebbe qualsiasi cosa per proteggere la sua famiglia, fino all’uomo che guiderà gli Avengers”, aveva detto Shakman a proposito del patriarca dei Fantastici Quattro. “Ho capito che la versione che stavamo costruendo doveva contenere tutti questi elementi”.

Sebbene alcuni abbiano interpretato questo come una conferma che Mr. Fantastic guiderà gli Avengers nel prossimo film evento del MCU, altri hanno ipotizzato che Shakman si riferisse semplicemente al percorso di Reed nei fumetti. Parlando con Screen Rant, il regista ha chiarito i suoi commenti.

“Stavo parlando di Reed Richards nei fumetti e di come a volte sia uno scienziato cerebrale. A volte è impegnato a guidare gli Avengers, a volte è un padre, un marito, o qualsiasi altra cosa. Quindi parlavo di lui nei fumetti e di come ci siano così tanti aspetti diversi in quel personaggio. Qualcuno che è credibilmente l’uomo più intelligente dell’universo, qualcuno che si butta nell’azione ed è credibile come leader. E anche qualcuno che ha quel legame emotivo con la sua famiglia. Ed è per questo che mi sono sentito attratto da Pedro, un attore così incredibile.”

“Quindi quello che fa in Avengers Doomsday non è una cosa che devo dire io, non devo parlare con Joe o Anthony (Russo)”, ha aggiunto. “Stavo solo parlando della lettura dei fumetti e di come stavo cercando di capire chi potesse interpretarlo al meglio.”

Anche Pascal ha dato il suo contributo durante un’intervista con EW.

“Matt parlava di un Reed Richards che, nei fumetti degli Avengers, vede i Fantastici Quattro coinvolti e Reed incaricato di guidare una missione, ma è diverso da quello che stiamo facendo noi”, dice l’attore. “Quindi penso che ciò che Matt ha detto su Reed e sul fumetto sia stato estrapolato dal contesto.”

Il film Marvel Studios I Fantastici Quattro: Gli Inizi introduce la prima famiglia Marvel composta da Reed Richards/Mister Fantastic (Pedro Pascal), Sue Storm/Donna Invisibile (Vanessa Kirby), Johnny Storm/Torcia Umana (Joseph Quinn) e Ben Grimm/la Cosa (Ebon Moss-Bachrach) alle prese con la sfida più difficile mai affrontata. Costretti a bilanciare il loro ruolo di eroi con la forza del loro legame familiare, i protagonisti devono difendere la Terra da una vorace divinità spaziale chiamata Galactus (Ralph Ineson) e dal suo enigmatico Araldo, Silver Surfer (Julia Garner). E se il piano di Galactus di divorare l’intero pianeta e tutti i suoi abitanti non fosse già abbastanza terribile, la situazione diventa all’improvviso una questione molto personale.

Il film è interpretato anche da Paul Walter Hauser, John Malkovich, Natasha Lyonne e Sarah Niles. I Fantastici Quattro: Gli Inizi è diretto da Matt Shakman e prodotto da Kevin Feige, mentre Louis D’Esposito, Grant Curtis e Tim Lewis sono gli executive producer.