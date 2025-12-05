The Conjuring: Patrick Wilson aperto a nuovi film su Ed Warren

Sebbene l’ultimo film fosse stato concepito come il capitolo conclusivo della sua partecipazione alla saga, Patrick Wilson si è detto disponibile a interpretare altre storie di Ed Warren nell’universo di The Conjuring. Il candidato agli Emmy e ai Golden Globe ha infatti recitato insieme a Vera Farmiga, nei panni di Lorraine Warren, nella serie principale della saga horror, interpretando una coppia reale di investigatori del paranormale, con i film che esplorano alcuni dei loro casi.

Dopo tre film principali e cinque spin-off, la serie è tornata con The Conjuring – Il rito finale, che è stato pubblicizzato come il finale per i Warren mentre indagavano sulla famiglia Smurl della Pennsylvania, tormentata da un’entità demoniaca, il loro ultimo caso. Pur non riuscendo a eguagliare il successo di critica dei primi capitoli, il film è diventato il capitolo di maggior incasso della serie, con un incasso di poco inferiore ai 500 milioni di dollari in tutto il mondo.

Ora, in un’intervista con Ash Crossan di ScreenRant, a Wilson è stato chiesto del suo potenziale futuro nell’universo di The Conjuring dopo quest’ultimo film. La star ha riso ammettendo di aver appreso della prossima prequel incentrata sui primi casi di Ed e Lorraine dai media “proprio come voi”, essendo all’oscuro dei piani di espansione della serie.

Ha poi confermato di non sapere ancora se ci siano piani per riportare lui o Farmiga nei panni di Ed e Lorraine, affermando che “devo prendere le cose come vengono” e definendo The Conjuring – Il rito finale “la fine di questo capitolo”. Tuttavia, non esclude del tutto la possibilità di un suo ritorno. “Adoro Vera. Siamo molto legati. Ed Warren ha vissuto fino a settant’anni. Penso che ci sia ancora qualcosa da raccontare. Ma questo è la fine di questo capitolo. Ci è stato detto così. Non sto facendo il misterioso, è letteralmente quello che ci è stato detto. E va bene così. È andato tutto bene. Abbiamo fatto un ottimo lavoro. Cosa ci aspetta? Non ne ho idea”.

Per quanto riguarda l’osservazione di Wilson sulla durata della vita di Ed Warren, ci sono circa 20 anni tra gli eventi di The Conjuring – Il rito finale e la sua morte. Il marketing del film che presenta il caso Smurl come l’ultimo dei Warren non è del tutto inaccurato, quindi è probabile che qualsiasi storia futura riguardante la coppia riguardi uno dei sei libri che hanno scritto o una manciata di libri in cui sono stati citati e consultati.

Tuttavia, come dimostrano sia il prossimo film prequel di Conjuring che i vari spin-off, il franchise ha raramente adottato un approccio lineare alla sua cronologia. In particolare, Annabelle ha riportato gli eventi all’inizio del film originale e successivamente a poco dopo, con Farmiga e Wilson che tornano nei panni di Ed e Lorraine.

Un’altra delle principali possibilità per il ritorno di Wilson e Farmiga nel futuro del franchise è la serie Conjuring in fase di sviluppo su HBO Max. Dopo anni di silenzio, il progetto ha iniziato a prendere piede a settembre con l’arrivo di Nancy Won come showrunner. I dettagli della trama dello show rimangono ancora sconosciuti, anche se il passaggio a un formato televisivo per i Warren potrebbe aiutare a colmare alcune delle lacune nella linea temporale delle iterazioni di Farmiga e Wilson della coppia di investigatori del paranormale.

Sebbene lo stesso Wilson possa non sapere ancora cosa lo aspetta, sembra difficile credere che lui e Farmiga non torneranno in qualche modo nell’universo di The Conjuring. Gran parte del franchise horror ruota attorno ai Warren e ai loro casi, anche gli spin-off in una certa misura, e mentre il prequel lancerà sicuramente altre storie se avrà successo, il fatto che The Conjuring – Il rito finale abbia stabilito un nuovo record al botteghino per la serie dimostra che il pubblico sarà sempre desideroso di vedere la coppia originale.