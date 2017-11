Avengers: Infinity War, tutte le novità, aspettando i trailer

7 Avengers 4 sarà “un finale”

Stando a quanto dichiarato da Kevin Feige, Avengers 4 vedrà la fine del MCU per come siamo stati abituati a vederlo in questi dieci anni. Feige ha dichiarato che alla fine del film qualche eroe potrebbe appendere il mantello o lo scudo al chiodo, lasciando spazio ad altri personaggi e a un nuovo approccio del MCU.