Festival di Cannes 2024: le foto dal red carpet della cerimonia d’apertura

Si è tenuto questa sera la cerimonia d’apertura del Festival di Cannes 2024, arrivato alla sua 77esima edizione. Al Palais des Festivals hanno sfilato la giuria composta da Hirokazu Kore-eda, Ebru Ceylan, Nadine Labaki, Pierfrancesco Favino, la presidentessa Greta Gerwig, Eva Green, Lily Gladstone e Omar Sy. Subito dopo il cast del film d’apertura Manuel Guillot, Raphaël Quenard, Léa Seydoux, Quentin Dupieux, Louis Garrel e Vincent Lindon che hanno assistono al red carpet della proiezione e della cerimonia di apertura del 77° Festival di Cannes al Palais des Festivals il 14 maggio 2024 a Cannes, Francia. Ecco tutte le foto

Il Festival di Cannes èannuncia che anche quest’anno condividerà l’evento di apertura con gli spettatori del cinema. La cerimonia di apertura e il film saranno trasmessi in diretta in centinaia di cinema francesi, su iniziativa del Festival di Cannes, insieme a France Télévisions, FNCF (Fédération Nationale des Cinémas Français) e CNC (Centre National du Cinéma), con l’amichevole sostegno dell’AFCAE (Association Française des Cinémas d’Art et d’Essai).

Nel 2023, più di 780 cinema in 700 città francesi hanno partecipato a questa iniziativa.

Anche quest’anno il Festival di Cannes, France Télévisions, Brut e FNCF sostengono l’evento. Tutti i cinema partecipanti trasmetteranno in diretta la Cerimonia, condotta dall’attrice francese Camille Cottin, con un ospite d’onore speciale, l’attrice americana Meryl Streep. Successivamente proietteranno il film di apertura, Le Deuxième Acte (Il secondo atto) di Quentin Dupieux.

Ogni anno, sempre più cinema partecipano a questa iniziativa, pensata per condividere con il pubblico francese la prima serata di questa grande festa del cinema. È un’occasione per riaffermare il valore delle sale cinematografiche, l’importanza dell’esperienza condivisa e per permettere al maggior numero possibile di appassionati di cinema di partecipare a questo evento.

La partecipazione di tutti questi cinema è preziosa e li ringraziamo per aver accolto gli amanti del cinema per vivere insieme questa serata eccezionale.