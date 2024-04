Interstellar: la spiegazione del finale del film di Christopher Nolan

12 Cosa stava cercando di fare il Dr. Mann?

In Interstellar la caratteristica più evidente di cui Nolan vuole parlarci subito, e che diventa pretesto e motore del film, è questa: le condizioni sulla Terra non sono delle migliori. Il pianeta è sofferente a causa di enormi tempeste di polvere, i raccolti stanno marcendo e l’umanità potrebbe perire a causa della mancanza di risorse. In cerca di risposte a tali eventi, la NASA guarda alla galassia. Come apprendiamo all’inizio, un gruppo di 12 scienziati ha viaggiato attraverso un misterioso wormhole apparso vicino Saturno, per vedere se i 12 pianeti dall’altra parte potessero sostenere la vita umana. Alcuni anni dopo, l’Endurance e il suo equipaggio – tra cui Joseph Cooper e Amelia Brand – visitano i tre pianeti più promettenti nella speranza di colonizzarne uno. Per spiegare bene il finale, cominciamo da quando i due arrivano sul pianeta del dottor Mann.

Una volta incontrato lo scienziato, questi assicura loro che dove si trova lui, seppur sia freddo e ghiacciato, è il luogo perfetto in cui gli esseri umani possono vivere. Andando avanti, però, quelle parole si rivelaranno solo uno stratagemma. Sebbene ciascuno dei 12 scienziati originari sapesse che il loro viaggio era di sola andata, Mann ammette di non aver mai considerato la possibilità che il suo pianeta sarebbe stato inabitabile e che avrebbe potuto morire da solo, come invece si evince. Nonostante abbia resistito all’impulso per anni, alla fine ha falsificato i dati delle sue indagini per convincere un’altra squadra a recarsi sul suo pianeta, con l’intenzione di usare l’Endurance per fuggire. Disperato, e con l’impellente bisogno di andare via, Mann è pronto a tutto, anche a commettere un omicidio. E il primo che cerca di far fuori è proprio Cooper.