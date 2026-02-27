HomeCinema News2026

La sposa! definito “mozzafiato”, il film con Christian Bale è stato accolto con entusiasmo nelle prime recensioni ufficiali

Di Redazione

-

Seguici su Google News
Christian Bale e Jessie Buckley in La sposa! (2026)
Cortesia © Warner Bros Discovery

Le prime reazioni a La sposa! sono decisamente entusiaste. Il nuovo film diretto da Maggie Gyllenhaal, con protagonisti Christian Bale e Jake Gyllenhaal, ha debuttato in anteprima mondiale il 26 febbraio, raccogliendo commenti estremamente positivi da parte della stampa presente alla première londinese.

Questa rilettura ibrida e dichiaratamente ambiziosa di Bride of Frankenstein e del mito di Frankenstein sembra aver convinto per tre elementi ricorrenti nelle reazioni: la forza delle interpretazioni, l’audacia registica e una potente identità estetica. Il progetto, che fonde romance gotico, dramma e suggestioni pulp anni ’30, si propone come una reinterpretazione radicale di una delle storie più adattate nella storia del cinema.

Accanto a Bale e Gyllenhaal, il cast comprende Jessie Buckley, Annette Bening, Penélope Cruz e Peter Sarsgaard. In particolare, Buckley e Bale — nei ruoli della Sposa e della Creatura — sono stati lodati per quella che è stata definita una “ferocious outlaw romance”, una relazione intensa e imprevedibile che rappresenta il cuore emotivo del film.

L’ambizione registica di Maggie Gyllenhaal e una nuova prospettiva sul mito di Frankenstein

Christian Bale, Maggie Gyllenhaal e Jessie Buckley in La sposa! (2026)
Cortesia © Warner Bros Discovery

Molti commentatori hanno parlato apertamente di un “big swing”, ovvero di un’operazione cinematografica rischiosa ma coerente con la visione autoriale di Maggie Gyllenhaal. Erik Davis di Fandango e Rotten Tomatoes ha scritto: “Maggie Gyllenhaal con #TheBrideMovie osa in grande […] Buckley e Bale portano un’intensità cruda e imprevedibile che rende questa versione inventiva della storia della Sposa/Frankenstein davvero efficace.”

Kristen Lopez, direttrice di The Film Maven, ha definito il film “selvaggio, audace e totalmente indifferente al fatto che possa piacere o meno”, mentre Nerdist lo ha descritto come “una lussureggiante storia d’amore gotica con un piede nella realtà e uno nel mondo dell’arcano”. Anche Rachel Leishman di The Mary Sue ha parlato di “una lettera d’amore alla narrazione, alla fantascienza e al cinema”.

La storia segue la Creatura di Frankenstein che, negli anni ’30, si reca a Chicago per chiedere alla dottoressa Euphronious (Annette Bening) di creare una compagna per lui. La resurrezione di una giovane donna assassinata dà vita alla “Sposa”, ma il film sceglie di spostare il focus proprio sulla sua identità e sul suo percorso, distanziandosi da altre recenti reinterpretazioni del mito — come quella firmata da Guillermo del Toro — per esplorare in modo più diretto la costruzione dell’identità femminile.

Jessie Buckley in La sposa! (2026)
Cortesia © Warner Bros Discovery

Dopo il successo critico del suo esordio alla regia con The Lost Daughter, Maggie Gyllenhaal sembra confermare un percorso autoriale solido e riconoscibile. Le prime reazioni positive potrebbero influenzare in modo significativo le prospettive al botteghino del film, soprattutto in vista dell’uscita in sala prevista per il 6 marzo 2026. Come spesso accade, il buzz iniziale gioca un ruolo cruciale nel definire le aspettative del pubblico prima della pubblicazione delle recensioni complete.

Se l’entusiasmo verrà confermato dalla critica ufficiale, The Bride! potrebbe imporsi come una delle riletture più originali e rischiose del mito di Frankenstein degli ultimi anni.

Articolo precedente
Scream 7, spiegazione del finale e dell’identità del killer Ghostface
Articolo successivo
Scream 8 si farà: rivelata la finestra di produzione dopo il debutto record di Scream 7
Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved