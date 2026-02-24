Man of Tomorrow: James Gunn rivela da quale storia di Brainiac NON ha tratto ispirazione

Brainiac, interpretato dall’attore tedesco Lars Eidinger, è pronto a fare il suo debutto sul grande schermo in Man of Tomorrow di James Gunn, e al regista è stato chiesto su Threads se una certa serie di fumetti di Superman abbia influenzato la sua sceneggiatura. A Gunn è stato anche chiesto del recente rumor su Maxima, ma non ha risposto a quella parte della domanda.

“James, la trama di Panic In The Sky è stata una fonte di ispirazione per Man of Tomorrow? Hai già confermato Brainiac. Maxima è stata oggetto di numerose voci. Panic In The Sky è la prima volta che Superman post-Crisi guida un gruppo di eroi. Sembra che il tuo Superman potrebbe farlo in MoT“, è la domanda di un utente. “Ho letto quasi tutte le storie di Brainiac per inserirlo in MoT e ho utilizzato gli elementi che ritenevo più efficaci. Ma PitS non ha avuto un’influenza determinante sulla storia”, è la risposta di Gunn.

Panic in the Sky è stato un evento crossover del 1992 nei quattro fumetti mensili di Superman, incentrato sull’Uomo d’Acciaio che guida i supereroi della Terra nella lotta contro un’invasione aliena guidata da Brainiac.

Riguardo Brainiac, Eidinger ha invece parlato per la prima volta dell’assegnazione del ruolo la scorsa settimana. “Per me è un vero miracolo”, ha detto all’intervistatore di TikTok DieShowMitChris dal Medienboard Party al Festival Internazionale del Cinema di Berlino. “È davvero un miracolo che sia successo, e oserei dire che ogni attore, ogni attrice in Germania, nutre la segreta speranza che un giorno arrivi la chiamata da Hollywood”.

“Ho sempre pensato: ‘Ho 50 anni ormai. Ok, è finita’. Poi all’improvviso è successo, e tutto è andato relativamente in fretta, no?”, ha aggiunto. “Faccio davvero fatica a crederci. Ma non è che all’improvviso ti ritrovi su una spiaggia di Los Angeles. Prima gireremo il film. Sono molto emozionato”.

Per quanto riguarda Maxima, diversi giornalisti hanno recentemente alimentato le speculazioni condividendo dettagli sul casting di un personaggio che sembrava molto simile a Wonder Woman, e cominciava a sembrare che Gunn fosse davvero alla ricerca di un’attrice per interpretare una nuova versione dell’iconica guerriera amazzone nel suo sequel di Superman.

Tuttavia, il regista avrebbe poi smentito la voce, e NPN ha già riferito che il personaggio è in realtà Maxima, che dovrebbe essere l’antagonista secondaria del film. Gunn non ha avuto problemi a smentire varie altre voci relative a Man of Tomorrow, quindi il fatto che abbia rifiutato di rispondere a una domanda su questo personaggio potrebbe essere significativo.

Tutto quello che sappiamo su Man of Tomorrow

Le riprese principali di Man of Tomorrow dovrebbero iniziare nella primavera del 2026, con una data di uscita fissata per il 9 luglio 2027. David Corenswet riprenderà il ruolo nel sequel al fianco di Lex Luthor, interpretato da Nicholas Hoult, poiché i due si alleeranno contro questo nuovo nemico, come ha dichiarato il regista.

James Gunn ha infatti affermato: “È una storia in cui Lex Luthor e Superman devono collaborare in una certa misura contro una minaccia molto, molto più grande. È più complicato di così, ma questa è una parte importante. È tanto un film su Lex quanto un film su Superman. Mi è piaciuto molto lavorare con Nicholas Hoult. Purtroppo mi identifico con il personaggio di Lex. Volevo davvero creare qualcosa di straordinario con loro due. Adoro la sceneggiatura”.

Gunn annunciato Man of Tomorrow sui social media il 3 settembre. Nel suo annuncio, lo sceneggiatore e regista ha incluso un’immagine tratta dal fumetto in cui Superman è in piedi accanto a Lex Luthor nella sua Warsuit. Nei fumetti DC, Lex crea la tuta per eguagliare la forza e le abilità di Superman. Mentre l’immagine teaser suggeriva che Lex e Superman sarebbero stati di nuovo in contrasto, ora sembra che Lex userà la sua Warsuit per poter essere allo stesso livello di Superman per qualsiasi grande minaccia si presenti loro.

Al momento, è confermata la presenza della Lois Lane di Rachel Brosnahan. Il co-CEO della DC Studios ha risposto a un fan su Threads all’inizio di settembre 2025 che Lois avrà un “ruolo importante”. Il villain del film sarà Brainiac, interpretato da Lars Eidinger.

Il film è stato in precedenza descritto come un secondo capitolo della “Saga di Superman”. Ad oggi, Gunn ha affermato unicamente che “Superman conduce direttamente a Peacemaker; va notato che questo è per adulti, non per bambini, ma Superman conduce a questo show e poi abbiamo l’ambientazione di tutto il resto della DCU nella seconda stagione di Peacemaker, è incredibilmente importante”.