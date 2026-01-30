HomeCinema News2026

Avengers: Doomsday, un rumor suggerisce quale degli X-Men è il “MVP” del film

Di Gianmaria Cataldo

Il bello dei film Avengers della Marvel Studios è sempre stato vedere personaggi diversi provenienti da tutto l’MCU riunirsi nello stesso spazio. Questo dicembre, Avengers: Doomsday farà un ulteriore passo avanti quando gli eroi più forti di Terra-616 incontreranno gli X-Men della 20th Century Fox. Con Kevin Feige e i fratelli Russo al posto di Bryan Singer, Simon Kinberg e Lauren Shuler Donner, queste varianti saranno molto più in linea con le loro controparti dei fumetti. Ciò è evidente dal nuovo look di Ciclope nel terzo teaser.

L’anteprima ha mostrato anche il Professor X e Magneto condividere un momento di tenerezza nella X-Mansion. Riguardo al film, si vocifera che gli Avengers e i Fantastici Quattro inizialmente combatteranno contro gli X-Men prima di allearsi per combattere le Sentinelle controllate da Dottor Destino. Ora, l’insider Daniel Richtman ha rivelato quale mutante è l’MVP (Most Valuable Player, il giocatore di maggior valore) di Avengers: Doomsday.

Ho sentito che Magneto è l’MVP di Avengers: Doomsday”, ha scritto su X, suggerendo che il ruolo del Maestro del Magnetismo in questo film sarà molto più importante di quanto abbiamo visto finora. Naturalmente, i lettori di fumetti sono ben consapevoli dell’epicità che ne deriva quando Magneto combatte questi enormi robot. Non resta allora che attendere ulteriori materiali promozionali per poter avere altri assaggi di ciò che ci aspetta nel film e, magari, del ruolo che avrà proprio il Magneto di Ian McKellen.

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

La sinossi ufficiale conferma il ritorno di Robert Downey Jr. all’interno dell’universo Marvel, questa volta nel ruolo di Doom. La trama resta però al momento sotto riserbo. Stephen McFeely e Michael Waldron risultano accreditati come sceneggiatori.

Il cast di Avengers: Doomsday è stato rivelato per la prima volta durante una diretta streaming a sorpresa della Marvel Studios, in cui diverse sedie hanno svelato il ritorno di numerosi attori. Una delle grandi novità è il ritorno di diversi attori degli X-Men dell’era Fox-Marvel.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd (Ant-Man), Simu Liu (Shang-Chi), Tom Hiddleston (Loki), Lewis Pullman (Bob/Sentry), Florence Pugh (Yelena), Danny Ramirez (Falcon), Ian McKellen (Magneto), Sebastian Stan (Bucky), Winston Duke (M’Baku), Chris Hemsworth (Thor), Kelsey Grammer Bestia), James Marsden (Ciclope), Channing Tatum (Gambit), Wyatt Russell (U.S. Agent), Vanessa Kirby (Sue Storm), Rebecca Romijn (Mystica), Patrick Stewart (Professor X), Alan Cumming (Nightcrawler), Letitia Wright (Black Panther), Tenoch Huerta Mejia (Namor), Pedro Pascal (Reed Richards), Hannah John-Kamen (Ghost), Joseph Quinn (Johnny Storm), David Harbour (Red Guardian), Robert Downey Jr. (Dottor Destino), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa), Anthony Mackie (Captain America) e Chris Evans (Captain America).

Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
ALTRE STORIE

