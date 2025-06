I Fantastici Quattro: Gli Inizi, le 9 rivelazioni più importanti del trailer finale

Il trailer finale di I Fantastici Quattro: Gli Inizi sembra confermare che la versione della Marvel Studios della Prima Famiglia sia quella che i fan hanno atteso per decenni di vedere sul grande schermo. La storia, come noto, si svolge in una realtà alternativa, una mossa coraggiosa da parte di Kevin Feige e compagnia. Tuttavia, questo ha anche permesso al regista Matt Shakman di offrirci una versione di questi eroi ispirata agli anni ’60 che semplicemente non sarebbe stata possibile nella Sacra Linea Temporale.

Ad un mese dall’uscita al cinema del film, in questo articolo approfondiamo ora tutte le rivelazioni più importanti, gli easter eggs e i possibili spoiler sulla trama rivelati oggi dai Marvel Studios con questo trailer. Questi includono un viaggio su Taa II, un importante debutto nell’MCU e alcuni indizi sull’inclusione di un iconico slogan.

9 La prima famiglia Marvel in azione Foto di Marvel Studios © 2025 20th Century Studios / © and ™ 2025 MARVEL Alcuni fan hanno sottolineato che i trailer di I Fantastici Quattro: Gli Inizi non hanno mostrato questi eroi combattere contro nessuno. Anche se ci aspettiamo un montaggio delle battaglie passate, sembra che la squadra non sarà coinvolta in scontri all’ultimo sangue con Galactus e Silver Surfer. C’era da aspettarselo, ma per non farci pensare che il reboot sarà privo di azione, quest’ultima anteprima alza notevolmente la posta in gioco. Sono incluse nuove immagini di Reed, Sue, Ben e Johnny che usano i loro poteri, con le abilità di elasticità di Mister Fantastic che sembrano particolarmente impressionanti (c’è sempre il rischio che poteri come questi finiscano per sembrare ridicoli in un film live-action).

8 L’iconico “4” infuocato Foto di Marvel Studios © 2025 20th Century Studios / © and ™ 2025 MARVEL Se siete fan dei fumetti, saprete che la Torcia Umana che si lancia nei cieli sopra New York City e scrive il caratteristico “4” dei Fantastici Quattro con le fiamme è un suo marchio di fabbrica. Siamo felicissimi di vederla utilizzata in questo film, anche se sembra che potrebbe essere una delle ultime scene del debutto del team nell’MCU. A prescindere da ciò, stiamo già correndo troppo e ci chiediamo come sarà quando Johnny userà questa sua abilità unica per raggiungere il suo amico Spider-Man.

7 “Che ora è?” Foto di Marvel Studios © 2025 20th Century Studios / © and ™ 2025 MARVEL Sembra che il fatto che La Cosa non voglia dire “È tempo di distruzione” sarà una gag ricorrente in I Fantastici Quattro: Gli Inizi. In base a quanto rivelato qui, la battuta è stata data al suo omologo dei cartoni animati, cosa che Johnny non perdona a Ben. Tuttavia, nei momenti finali di questa anteprima, si capisce che La Cosa sta per dirlo mentre lui e la Torcia Umana precipitano verso terra. Diamo credito alla Marvel Studios per non aver spoilerato nulla qui… anche se avremmo voluto che fosse stata quella la nota su cui si fosse concluso questo trailer finale. Sarà comunque un grande momento al cinema il mese prossimo.

6 L’avvertimento di Silver Surfer Foto di Marvel Studios © 2025 20th Century Studios / © and ™ 2025 MARVEL Proprio come nei fumetti, l’araldo di Galactus, Silver Surfer, arriva sulla Terra per avvertire i suoi cittadini dell’imminente arrivo del Divoratore di Mondi. La Marvel Studios ha apportato alcuni notevoli miglioramenti agli effetti speciali utilizzati per trasformare Julia Garner in Shalla-Bal, e la sua voce ora suona un po’ più aliena rispetto a quella che abbiamo sentito nel trailer precedente. Mentre alcuni fan continuano a lamentarsi del cambio di sesso di Silver Surfer (che è errato, si tratta di Shalla-Bal, non di Norrin Radd), non vediamo l’ora di scoprire cosa ci riserverà il MCU con questo personaggio.

5 L’astronave di Galactus Foto di Marvel Studios © 2025 20th Century Studios / © and ™ 2025 MARVEL L’ultimo trailer di I Fantastici Quattro: Gli Inizi conferma che questo film sarà ricco di azione cosmica e ci porta su Taa II, ovvero la nave di proporzioni mondiali. Questa struttura grande quanto un sistema solare è la dimora a forma di nastro di Möbius di Galactus, il Divoratore di Mondi. Silver Surfer guida la squadra attraverso quella che sembra l’entrata della base del cattivo, dove presumibilmente tenteranno di negoziare con lui. Sembra che questa potrebbe essere la sequenza più importante del film, soprattutto perché dovrebbe dare all’attore Ralph Ineson la possibilità di brillare, dato che probabilmente controbatterà l’offerta della squadra con una sua.

4 Franklin Richards Foto di Marvel Studios © 2025 20th Century Studios / © and ™ 2025 MARVEL Nel trailer finale del reboot possiamo finalmente vedere Franklin Richards molto più chiaramente, e sembra proprio che sia una creazione in CGI. Gli effetti sono solidi, e questo è molto più semplice rispetto alle complicazioni legate all’uso di un bambino vero. Probabilmente anche Franklin sarà al centro dell’azione, soprattutto se le voci secondo cui Galactus lo vuole in cambio della salvezza della Terra sono vere. Nei fumetti, Franklin ha il potere di deformare e creare realtà, il che lo rende un personaggio potenzialmente importante in Avengers: Doomsday. Probabilmente sarà cresciuto e diventerà un ragazzino quando lo ritroveremo lì, ovviamente.

3 Il piano di Mister Fantastic Foto di Marvel Studios © 2025 20th Century Studios / © and ™ 2025 MARVEL Come abbiamo stabilito all’inizio di questo articolo, i Fantastici Quattro non possono proprio prendere a pugni Galactus. Sorprendentemente, questo trailer ci porta a Parigi, dove vediamo che Reed Richards sembra aver costruito un dispositivo destinato a ripetere il Divoratore di Mondi. La domanda è: si tratta di un tentativo fallito di Mister Fantastic di sconfiggere il cattivo o di un assaggio di come alla fine salverà la Terra da lui? È difficile da dire, ma siamo entusiasti di vedere che l’intelligenza di Reed sarà in primo piano nella battaglia della squadra contro Galactus. Nessuna indiscrezione sulla trama ha rivelato come verrà sconfitto, quindi forse entrerà in gioco l’Ultimate Nullifier? Oppure vincerà Galactus…

2 Il Divoratore di Mondi a New York Foto di Marvel Studios © 2025 20th Century Studios / © and ™ 2025 MARVEL Il trailer offre nuove immagini dalla furia di Galactus nella Grande Mela. In quella sequenza, assistiamo alla sua imponente grandezza mentre la Fantasticar insegue il cattivo apparentemente inarrestabile. Il trailer offre però anche nuovi dettagli del cattivo cosmico. La Marvel Studios ha superato se stessa e il linguaggio visivo ha molto in comune con i Celestiali visti in Eternals. Continuano a circolare voci secondo cui Galactus arriverà in qualche modo sulla Terra-616, diventando potenzialmente una minaccia multiversale. Staremo a vedere, ma possiamo tranquillamente affermare che non dovrebbe essere una minaccia isolata nell’MCU.