Daisy Edgar-Jones protagonista del nuovo adattamento di Ragione e Sentimento

Daisy Edgar-Jones sarà la protagonista del remake di “Ragione e sentimento“, in lavorazione presso Focus Features. Georgia Oakley (“Blue Jean”) dirigerà la nuova versione del classico di Jane Austen, con Diana Reid che adatterà la sceneggiatura. Tim Bevan ed Eric Fellner della Working Title Films saranno i produttori, insieme a India Flint della November Pictures e Jo Wallett.

Originariamente pubblicato nel 1811 con il titolo “By a Lady“, “Ragione e sentimento” è stato il primo romanzo di Austen. La storia di “Ragione e sentimento” segue le sorelle Elinor (Edgar-Jones) e Marianne Dashwood, costrette ad abbandonare la tenuta di famiglia nel Sussex, tra amore, perdita e incertezza finanziaria. Il ruolo di Marianne Dashwood non è ancora stato annunciato.

Daisy Edgar-Jones ha condiviso la notizia su Instagram, dove ha pubblicato una sua foto con il romanzo in mano. L’attrice britannica ventisettenne ha debuttato nel dramma romantico di Hulu del 2020 “Normal People” al fianco di Paul Mescal. Ha poi recitato in blockbuster come “Where the Crawdads Sing” del 2022 e “Twisters” del 2024.

“Ragione e sentimento” è stato adattato per il grande schermo diverse volte nel corso degli anni, in particolare con il film del 1995 del regista Ang Lee, con Emma Thompson nei panni di Elinor Dashwood e Kate Winslet in quelli di Marianne. Focus Features ha finanziato due precedenti remake dell’opera di Austen, tra cui la versione del 2005 di “Orgoglio e pregiudizio” con Keira Knightley e Matthew Macfadyen e “Emma” del 2020 con Anya-Taylor Joy.