La valle dei sorrisi: 5 motivi per andare a vedere al cinema l’horror italiano in uscita

Il cinema horror italiano torna a far parlare di sé con La Valle dei Sorrisi, il nuovo lungometraggio diretto da Paolo Strippoli, già autore di A Classic Horror Story e Piove. Classe 1993, il regista continua a esplorare le inquietudini del genere con un’opera che mescola atmosfere folkloriche e inquietudini contemporanee, portando lo spettatore in un luogo sospeso tra realtà e leggenda.

Ambientato a Remis, un paesino isolato tra le montagne dove gli abitanti sembrano vivere in una felicità innaturale, il film segue le vicende di Sergio Rossetti (Michele Riondino), nuovo insegnante di educazione fisica con un passato tormentato. L’incontro con Michela (Romana Maggiora Vergano), la giovane locandiera, lo conduce a scoprire l’oscuro segreto del paese: un rituale settimanale che ruota attorno a Matteo Corbin (Giulio Feltri), adolescente in grado di assorbire il dolore altrui, venerato come “l’angelo di Remis”. Il tentativo di salvarlo scatenerà le forze più oscure della comunità.

5 Perché è il film di genere che i cinefili italiani chiedono a gran voce Da anni il pubblico e la critica invocano un ritorno deciso del cinema di genere in Italia, soprattutto dell’horror, tradizione gloriosa che ha regalato al mondo autori come Mario Bava e Dario Argento. Con La Valle dei Sorrisi (la nostra recensione), Paolo Strippoli raccoglie questa eredità e la rilancia, dimostrando che anche oggi si possono realizzare opere capaci di parlare a un pubblico internazionale senza rinunciare all’identità italiana. Per chi ama il brivido sul grande schermo, questo è già un motivo sufficiente per non perdere l’uscita del film il 17 settembre 2025.

4 Per la bravura di Michele Riondino e Romana Maggiora Vergano Michele Riondino e Romana Maggiora Vergano in La Valle dei Sorrisi Il cast de La Valle dei Sorrisi è guidato da Michele Riondino, attore tra i più versatili della scena italiana, capace di passare dal dramma intimista al thriller con intensità e misura. Al suo fianco c’è Romana Maggiora Vergano, giovane promessa del cinema italiano già apprezzata per sensibilità e naturalezza. La loro alchimia sullo schermo dà forza emotiva alla storia, rendendo ancora più coinvolgente il mistero che avvolge il paese di Remis.

3 Per l’ambientazione suggestiva e inquietante Giulio Feltri ne La Valle dei Sorrisi Il paesino di Remis, incastonato tra le montagne, è molto più di uno sfondo: diventa un personaggio a sé, con le sue strade silenziose, la natura che isola e protegge, e quell’atmosfera sospesa che alimenta il senso di mistero. Paolo Strippoli utilizza l’ambientazione come strumento narrativo, trasformando la valle in un luogo carico di tensione e simbolismo. Un contesto che rende l’esperienza in sala ancora più immersiva e perturbante.

2 Per il rituale inquietante che mescola folklore e horror Al centro della trama c’è un rituale oscuro: una volta a settimana, gli abitanti di Remis si radunano per abbracciare Matteo Corbin, l’adolescente capace di assorbire il dolore degli altri. Questa pratica, tanto affascinante quanto disturbante, richiama le atmosfere del folklore popolare e le innesta in una narrazione horror contemporanea. Un’idea narrativa potente, che offre allo spettatore il brivido dell’ignoto e la suggestione di un mito moderno.