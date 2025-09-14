Ballerina ha una scena dopo i titoli di coda?

L’universo di John Wick si espande con il suo primo spin-off cinematografico, e l’introduzione di Ana de Armas nel ruolo di Eve Macarro preannuncia un futuro entusiasmante, che potrebbe lasciare gli spettatori con la curiosità di vedere la scena post-crediti di Ballerina. Il quinto film della serie d’azione vede il ritorno di Keanu Reeves nei panni di John Wick, ma questa volta solo in un ruolo secondario. Ballerina è la storia delle origini di Eve Macarro, una guardia del corpo dei Ruska Roma che intraprende un viaggio per vendicarsi del Cancelliere e della sua setta per il loro ruolo nella morte dei suoi genitori.

Con il film che si inserisce nella John Wick timeline tra il terzo e il quarto capitolo della serie principale, lo spin-off contribuisce a colmare le lacune tra le precedenti produzioni con Keanu Reeves. Tuttavia, Ballerina non è appesantito dai collegamenti con il franchise né eccessivamente preoccupato di preparare il terreno per John Wick: Chapter 4. È più concentrato sul raccontare la storia di Eve e lasciarla in un punto in cui il pubblico potrebbe vedere il personaggio di Ana de Armas tornare in film futuri. Dato l’uso hollywoodiano delle scene dopo i titoli di coda, che nemmeno John Wick ha ignorato, c’era la possibilità che Ballerina ne avesse una.

Ballerina non ha una scena dopo i titoli di coda

Ma dovreste comunque restare

È confermato che non ci sono scene dopo i titoli di coda in Ballerina. Il film termina senza l’inserimento di scene durante o dopo i titoli di coda. Mentre molti spin-off e sequel di franchise hanno utilizzato scene dopo i titoli di coda per concludere una trama in sospeso, inserire una gag divertente o preparare il terreno per futuri capitoli, i registi e i produttori di Ballerina hanno deciso che in questo caso era meglio non includerne una.

Ciò significa che chiunque guardi Ballerina al cinema o in streaming non deve preoccuparsi di perdersi una scena fondamentale nascosta nei titoli di coda. Tuttavia, è comunque consigliabile rimanere seduti fino alla fine. È un ottimo modo per vedere i nomi di tutti coloro che hanno lavorato duramente al film. I titoli di coda includono anche una canzone originale intitolata “Hand That Feeds” di Halsey e Amy Lee, la cantante degli Evanescence. Questo è un motivo sufficiente per rimanere fino alla fine dei titoli di coda di Ballerina.

La decisione di Ballerina di non inserire scene dopo i titoli di coda è in linea con la maggior parte del franchise

John Wick ha già inserito scene dopo i titoli di coda

L’assenza di scene dopo i titoli di coda in Ballerina non è così sorprendente, vista la storia del franchise. I primi tre film di John Wick non includevano scene aggiuntive dopo il finale. Ballerina diventa ora il quarto dei cinque film di John Wick a non includere una scena dopo i titoli di coda. L’unico film della serie a farlo è stato il quarto. La scena dopo i titoli di coda di John Wick 4 prepara il terreno per il prossimo spin-off su Caine con Donnie Yen.

John Wick 4 ha fatto sembrare più probabile che Ballerina potesse includere una scena dopo i titoli di coda. Con la serie che finalmente si è avventurata in queste acque, il pubblico ora sa che uno di questi tag è possibile in questa serie. Questo film avrebbe potuto utilizzare una scena post-crediti per stuzzicare ulteriormente il futuro di Ana de Armas nella serie, preparare un altro film spin-off per uno dei membri del cast di Ballerina, o anche suggerire cosa potrebbe accadere in John Wick 5.

Perché Ballerina ha fatto bene a non includere una scena dopo i titoli di coda

Il finale è sufficiente

Ci sono diversi buoni motivi per cui Ballerina non include una scena dopo i titoli di coda. Lionsgate e i produttori del franchise sperano che questo possa dare il via a un nuovo franchise all’interno della saga di John Wick, ma i piani per un sequel non sono ancora confermati, anche se Keanu Reeves ha delle idee. Includere una scena dopo i titoli di coda potrebbe ritorcersi contro se il franchise non dovesse avere successo. È meglio per tutti vedere come si comporta Ballerina da solo e prendere una decisione sul sequel da lì. Qualunque cosa accada in seguito, non c’è il rischio che il pubblico si senta tradito.

Vale anche la pena notare che la fine di Ballerina è praticamente una scena post-crediti. Senza entrare in spoiler su come si conclude la storia di Eve, ci sono molti indizi sul futuro. Una scena post-crediti adeguata avrebbe potuto sembrare superflua. Il pubblico dovrebbe già avere una chiara comprensione di ciò che accadrà in seguito senza che il finale di Ballerina risulti incompleto. È un’ottima posizione per il franchise, soprattutto perché elimina la possibilità che gli spettatori si perdano qualcosa di importante.