HomeSerie TvNews

James Gunn anticipa i progetti per l’antieroe di John Cena oltre la seconda stagione di Peacemaker

Di Chiara Guida

-

Seguici su Google News
Peacemaker 2

Il regista James Gunn ha recentemente parlato con ExtraTV della seconda stagione di Peacemaker e dei piani più ampi per l’Universo DC. Nell’intervista, Gunn ha riflettuto sull’atmosfera affiatata e familiare che si respira sul set e ha condiviso spunti sul processo creativo della serie. Ha anche anticipato il futuro del DCU, rivelando che la seconda stagione di Peacemaker segue direttamente Superman e preparerà il terreno per la direzione futura dell’universo.

Quando l’intervistatrice di ExtraTV ha detto di aver appena parlato con John Cena, che ha detto che gli piacerebbe avere un cameo di un membro della Bat-famiglia, Gunn ha risposto cripticamente: “Dovremo vedere”. Alla domanda sulla direzione più ampia del DCU, James Gunn ha anticipato che la seconda stagione di Peacemaker fornirà molte risposte.

“Penso che scoprirete molto in questa stagione di Peacemaker. È un seguito diretto di Superman, anche se, va detto, non è per bambini, è per adulti. In un certo senso, vediamo dove sta andando l’Universo DC e scopriamo dove si dirigerà da qui. Entro la fine della stagione, ci saranno molte sorprese.”

In un’intervista separata, Gunn aveva precedentemente anticipato che gli episodi 6-8 della seconda stagione di Peacemaker contengono enormi sorprese e che aveva intenzionalmente escluso quegli episodi dalle copie di anteprima inviate ai media.

Riguardo al fatto che la seconda stagione sia l’ultima di Peacemaker, Gunn ha praticamente confermato che l’antieroe interpretato da Cena tornerà in un quarto progetto. Resta da vedere se si tratterà di una terza stagione o di qualcos’altro.

“La chiamiamo la Trilogia Tighty-Whities, tra The Suicide Squad, Peacemaker stagione 1 e Peacemaker stagione 2. La trasformeremo in una quadrilogia? Probabilmente, vedremo…”

“Nella seconda stagione, Peacemaker scopre un mondo alternativo in cui la vita è tutto ciò che desidera. Ma questa scoperta lo costringe anche ad affrontare il suo passato traumatico e a prendere in mano il futuro.”

James Gunn ha scritto tutti gli 8 episodi e ne ha diretti 3, inclusa la première. Peacemaker Stagione 2 riunisce John Cena con i membri chiave del cast della prima stagione, tra cui Danielle Brooks (Leota Adebayo), Freddie Stroma (Vigilante), Jennifer Holland (Emilia Harcourt) e Steve Agee (John Economos), mentre la serie si prepara per una grande espansione all’interno del nuovo Universo DC.

Questa volta, la storia si espanderà oltre l’affiatato team di Peacemaker, con Frank Grillo che interpreterà Rick Flag Sr., un personaggio che funge da collante tra Superman, Creature Commandos e i futuri capitoli del DCU.

Appariranno anche diversi altri volti noti di Superman, tra cui Isabela Merced nei panni di Hawkgirl, Nathan Fillion nei panni di Guy Gardner e Sean Gunn che riprenderà il ruolo del finanziatore della Justice Gang Maxwell Lord. I fan conosceranno anche un personaggio completamente nuovo, Red St. Wild, interpretato da Michael Rooker, collaboratore di lunga data di Gunn.

Articolo precedente
Si può davvero intrappolare un ladro in un SUV? La plausibilità tech di Locked – In Trappola
Articolo successivo
Il Signore degli Anelli: The Hunt for Gollum, nella storia ci saranno Gandalf e Frodo
Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice di Cinefilos.it, lavora come direttore della testata da quando è stata fondata, nel 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
- Pubblicità -
 

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved