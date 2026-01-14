Marty Supreme: Josh Safdie rivela il ruolo segreto di Robert Pattinson

A quanto pare Josh Safdie si è segretamente riunito con il suo protagonista di Good Time, Robert Pattinson in Marty Supreme. Durante una conversazione al BFI Southbank di Londra martedì, il regista ha infatti rivelato che Pattinson ha prestato la sua voce ad un personaggio del film drammatico sul ping pong con Timothée Chalamet. “Nessuno lo sa, ma quella voce – il commentatore, l’arbitro – è di Pattinson”, ha detto Safdie. “È come una piccola sorpresa. Nessuno lo sa. … È venuto a vedere alcune cose e io ho pensato: non conosco nessun britannico. Quindi lui è l’arbitro”.

Pattinson può quindi essere ascoltato come annunciatore durante la scena delle semifinali del British Open all’inizio del film della A24, quando Marty Mauser, interpretato da Chalamet, affronta il campione ungherese Bela Kletzki (Géza Röhrig). Questa rivelazione fa luce su un momento del video “Lie Detector Test” di Pattinson con Vanity Fair, in cui la sua co-protagonista in Die My Love, Jennifer Lawrence, gli ha chiesto: “Una volta hai lavorato con Josh e Benny Safdie in Good Time. Ti piacerebbe lavorare di nuovo con loro?”.

In quell’occasione Pattinson ha risposto decisamente di sì, e l’esaminatore del poligrafo ha dichiarato che questa risposta era “ingannevole”. Pattinson ha riso e ha detto: “È pazzesco”. Forse stava già cercando di nascondere il segreto ora svelato. Pattinson aveva infatti recitato nel thriller poliziesco dei fratelli Safdie del 2017 Good Time, interpretando un criminale di nome Connie che fa di tutto per liberare suo fratello con disabilità dello sviluppo dalla custodia della polizia.

Pattinson apparirà anche sullo schermo al fianco di Chalamet in Dune – Part Tre, in uscita nel dicembre 2026. Interpreterà il cattivo mutaforma Scytale, che complotta contro il messianico Paul Atreides di Chalamet. Sarà dunque l’occasione per vederli confrontarsi di persona sullo schermo.

Di cosa parla Marty Supreme con Timothée Chalamet

La storia è liberamente ispirata alla vita di Marty Reisman, un giocatore di ping pong che ha vinto diversi campionati mondiali. Tra i co-protagonisti di Chalamet figurano Gwyneth Paltrow, Odessa A’zion, Kevin O’Leary, Tyler Okonma, Abel Ferrara, Fran Drescher e Sandra Bernhard. Josh Safdie di Diamanti grezzi ha diretto il film e co-sceneggiato la sceneggiatura con Ronald Bronstein.