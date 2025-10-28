The Toxic Avenger: i 10 momenti più splatter del remake, in ordine di follia

L’oltraggioso remake di Macon Blair del classico cult del 1984 The Toxic Avenger si guadagna la classificazione “Unrated” (senza classificazione) grazie al suo stile esagerato e raccapricciante che ha reso l’originale così memorabile. Con Peter Dinklage e Luisa Guerreiro nei panni del doppiatore e dell’attore che interpreta l’eroe mutante, The Toxic Avenger rompe gli stereotipi dei supereroi in ogni modo immaginabile.

Sebbene The Toxic Avenger del 2023 (con data di uscita nel 2025) sia tecnicamente un remake dell’originale del 1984, in realtà è un reboot dell’intera serie Toxic Avenger (la nostra recensione), che comprende quattro lungometraggi, una serie di fumetti, una serie TV animata e persino un musical teatrale. Blair ha preso in prestito gli elementi centrali dell’eroe e della storia originali, ma ha aggiunto il suo tocco deliziosamente folle a tutto.

Forse il filo conduttore principale tra le versioni del 1984 e del 2023 di The Toxic Avenger è l’incessante ondata di sangue e violenza. Entrambi i film, orgogliosamente etichettati come splatter, assicurano che lo schermo sia intriso di sangue e visceri per gran parte della narrazione, lasciando la moralità sullo sfondo a favore di scene raccapriccianti. Abbiamo classificato i momenti più cruenti di The Toxic Avenger, dal meno al più disgustoso, proprio per evitare che lo facciate voi.