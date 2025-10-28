The Toxic Avenger: i 10 momenti più splatter del remake, in ordine di follia

L’oltraggioso remake di Macon Blair del classico cult del 1984 The Toxic Avenger si guadagna la classificazione “Unrated” (senza classificazione) grazie al suo stile esagerato e raccapricciante che ha reso l’originale così memorabile. Con Peter Dinklage e Luisa Guerreiro nei panni del doppiatore e dell’attore che interpreta l’eroe mutante, The Toxic Avenger rompe gli stereotipi dei supereroi in ogni modo immaginabile.
Sebbene The Toxic Avenger del 2023 (con data di uscita nel 2025) sia tecnicamente un remake dell’originale del 1984, in realtà è un reboot dell’intera serie Toxic Avenger (la nostra recensione), che comprende quattro lungometraggi, una serie di fumetti, una serie TV animata e persino un musical teatrale. Blair ha preso in prestito gli elementi centrali dell’eroe e della storia originali, ma ha aggiunto il suo tocco deliziosamente folle a tutto.
Forse il filo conduttore principale tra le versioni del 1984 e del 2023 di The Toxic Avenger è l’incessante ondata di sangue e violenza. Entrambi i film, orgogliosamente etichettati come splatter, assicurano che lo schermo sia intriso di sangue e visceri per gran parte della narrazione, lasciando la moralità sullo sfondo a favore di scene raccapriccianti. Abbiamo classificato i momenti più cruenti di The Toxic Avenger, dal meno al più disgustoso, proprio per evitare che lo facciate voi.
10Mel Ferd viene arpionato fuori dalla finestra
9Toxie usa le maniere forti con un esecutore di basso livello
La prima uccisione di Toxie è stata mostrata nel trailer vietato ai minori di The Toxic Avenger, che mette subito in mostra la forza bruta di livello superiore dell’eroe mutante. Dopo aver quasi avuto uno scontro con un teppista aziendale che intimidiva il suo anziano vicino, Toxie lo incontra in un vicolo subito dopo la sua trasformazione.
Dopo aver ricevuto una pallottola nel braccio e essersi immediatamente guarito, Toxie, infuriato, si precipita sull’uomo e gli strappa il braccio dalla spalla, provocando un getto di sangue degno di un film splatter. È una scena particolarmente cruenta, ma l’uomo sopravvive all’incontro, rendendola decisamente meno disgustosa rispetto ad altri momenti.
8Bozo morde la mano che lo nutre
Verso la fine di The Toxic Avenger, Bob Garbinger, l’uomo d’affari corrotto interpretato da Kevin Bacon, cerca di potenziarsi con un siero che imita la composizione genetica unica di Winston Gooze, che gli ha permesso di sopravvivere dopo essere stato gettato nei rifiuti tossici. Naturalmente, il piano fallisce e trasforma il personaggio, che era il sostituto del comico cattivo “Bozo” del film originale, in una bestia pelosa e deforme.
Bozo incontra suo padre, che gestisce l’azienda che avvelena la città di St. Roma’s Village, e nella sua forma mostruosa attacca suo padre, strappandogli il cuoio capelluto e massacrando i suoi soci. È un momento raccapricciante mostrato in tutta la sua gloria di scuoiamento del cuoio capelluto.
7Toxie offre uno spuntino al chitarrista dei Killer Nutz
Perché non continuare con il tema dello scorticamento? Nel corso del massacro sul palco dei Killer Nutz, Toxie arriva al punto di placcare il chitarrista e strappargli la barba, pelle compresa. Poi lo soffoca infilandogli la sua stessa barba in gola, e anche se questo non lo uccide sul colpo, come invece accade a tante altre vittime di Toxie, è un momento disgustoso perché indubbiamente doloroso.
6Un doppio lancio di Toxie Mop
Il massacro di Toxie ai danni della folle rock band/banda di teppisti aziendali The Killer Nutz è una delle scene salienti del film, ma ai fini di questa lista abbiamo suddiviso il conflitto in uccisioni distinte. Una delle più divertenti avviene verso la fine della lotta, quando Toxie lancia il suo mocio acido e sempre infuocato come una lancia.
Attraversa un membro della band, facendolo esplodere in una pioggia di sangue, e atterra sui giradischi della DJ della band, friggendola immediatamente mentre i giradischi esplodono con l’elettricità. È un momento comico ma estremamente cruento che farà alzare in piedi e applaudire chi sta dalla parte di Toxie.
5Toxie dà al pilota un vantaggio iniziale
Dopo aver strappato il braccio al teppista all’inizio del film, Toxie viene attaccato da alcuni dei suoi complici. Muoiono tutti in modo brutale, ma l’autista dell’auto ha l’onore di vedersi staccare la testa dalle spalle da Toxie in uno spettacolare spruzzo di sangue. La testa viene scartata, cade sotto le ruote e viene poi investita con uno schiocco e uno schizzo disgustosi. È una delle uccisioni più semplici, ma comunque perfettamente disgustosa.
4Il mocio di Toxie lascia senza parole un rapinatore
Un altro omicidio anticipato nel trailer vietato ai minori è avvenuto durante la difesa del ristorante da parte di Toxie, in una versione aggiornata di una scena tratta direttamente dall’originale del 1984. Mentre diversi rapinatori tengono sotto tiro l’intero ristorante, Toxie sfonda letteralmente la porta sul retro per affrontarli. Il primo teppista ha la sfortuna di non rendersi conto di quale minaccia sia Toxie e ne paga le conseguenze.
Un ampio colpo con il suo scopa acida strappa via la parte inferiore della bocca del rapinatore e crea un orribile pasticcio di carne della guancia, del mento e del collo che non si stacca. La lingua morta che pende senza vita, senza mascella a tenerla al suo posto, rende l’intera immagine decisamente ripugnante ed è una delle prime dimostrazioni della potenza della scopa di Toxie. È quasi un peccato che sia stata realizzata in CGI e non con effetti pratici.
3Toxie (più o meno) decapita il cantante dei Killer Nutz
La morte più raccapricciante del massacro dei Killer Nutz è senza dubbio quella del loro cantante, Budd Berserk. Toxie riesce a strappare solo la metà superiore del cranio di Budd, in una sorta di inversione del momento del rapinatore del ristorante. Il cervello esposto di Budd esplode rapidamente a causa dell’acido bruciante della scopa di Toxie.
Ciò che rende il momento ancora più disgustoso è che Budd, inspiegabilmente, non muore subito. Sopravvive con solo la parte inferiore della testa e il cervello intatti, con il corpo che si muove come, perdonate il gioco di parole, un pollo con la testa tagliata. È una delle uccisioni più raccapriccianti del film, ma è anche uno dei momenti più puramente “Toxie”.
2Toxie mette Bozo in un frullatore
The Toxic Avenger si conclude con uno scontro in stile film di supereroi tra l’eroe, Toxie, e il suo nemico Bob Garbinger, che si è trasformato in un mostro selvaggio. Al culmine del loro combattimento, Toxie solleva Bob e lo sbatte a testa in giù contro il motore di un’auto.
Toxie invita il suo alleato J.J. Doherty ad accendere l’auto, il che trasforma il motore in modo esilarante/disgustoso in un frullatore, facendo a pezzi Garbinger e spruzzando sangue e interiora in tutte le direzioni. È un’uccisione finale appropriatamente disgustosa per Toxie, che conclude il film con un sanguinoso punto esclamativo.
1Lo stile alternativo di sventramento di Toxie
Il motivo per cui questo momento è in cima alla lista è che era così disgustoso che nemmeno i creatori del film hanno lasciato che la telecamera si soffermasse troppo a lungo su di esso. Durante il salvataggio al ristorante, Toxie distrugge tutti i cattivi che incontra, spruzzando sangue e interiora sul pavimento e sulle finestre del ristorante (e sui clienti terrorizzati).
Un cattivo però se la cava peggio di tutti gli altri. Nella sua furia omicida, Toxie infila la mano nel sedere scoperto dell’uomo e tira fuori una massa filamentosa di interiora come se stesse svuotando una zucca per intagliarla. È il momento più disgustoso di The Toxic Avenger con un discreto margine, ma a causa del concetto piuttosto che della quantità di sangue.