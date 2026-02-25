56 Days, spiegazione del finale: chi è la vittima?

56 Days di Prime Video è un thriller erotico-poliziesco che racconta la contorta storia d’amore di due persone che non sono ciò che sembrano. Nel corso di otto episodi, seguiamo Oliver e Ciara, entrambi nascondenti oscuri segreti, mentre il loro incontro casuale al supermercato si trasforma rapidamente in una storia d’amore che li mette alla prova in modi inaspettati. 56 giorni dopo il loro primo incontro, un cadavere viene ritrovato nell’appartamento di Oliver. Il corpo è talmente sciolto che è impossibile capire se si tratti di un uomo o di una donna. Mentre i detective Karl e Lee cercano di arrivare alla verità, si imbattono in una serie di segreti che dipingono un quadro contorto di ciò che è realmente accaduto nell’appartamento di Oliver. SPOILER IN ARRIVO.

Sinossi della trama di 56 Days

Ciara e Oliver si incontrano al supermercato e si piacciono immediatamente. Il loro incontro sembra essere un incontro romantico che apre la strada a una storia d’amore travolgente. Ma poi si scopre che non è stato affatto un incontro casuale. Oliver si rivela essere un assassino che è riuscito a farla franca grazie alla sua famiglia, che ha insabbiato tutto. Ma questo lo ha anche lasciato senza radici, quindi cambia continuamente identità e ricomincia da capo, incapace di formare alcun legame perché il suo segreto minaccia di rovinare tutto. Quindi, quando si innamora di Ciara, fa del suo meglio per mantenere nascosto il suo segreto. Quello che non sa è che Ciara non solo conosce il suo segreto, ma lo ha preso di mira proprio per questo. La sua missione principale è quella di truffarlo, per ottenere dei soldi da lui, che potrà inviare a sua madre per salvare la sua casa dal pignoramento da parte della banca.

Ben presto, però, si scopre che il legame tra Oliver e Ciara è più profondo. L’omicidio di cui Oliver è ritenuto responsabile ha rovinato Ciara e la sua famiglia, ed è stata la vendetta ad attirarla davvero a lui. Mentre la loro storia si svolge, una linea temporale di 56 giorni nel futuro corre parallela. Un cadavere in avanzato stato di decomposizione viene trovato nell’appartamento di Oliver e i detective Lee e Karl vengono incaricati del caso. Ciò che rende questo caso più difficile è che devono prima scoprire l’identità della vittima prima di catturare il colpevole. Quindi, ogni persona che entra in scena diventa una possibile vittima e un sospettato, complicando l’indagine al punto che, per un po’, sembra impossibile capire cosa sia realmente successo a chi in quell’appartamento. Alla fine la verità viene a galla, ma la giustizia non segue necessariamente il corso giusto.

Di chi è il cadavere? Chi è l’assassino?

Dopo aver girato intorno alla questione dell’identità della vittima per sette episodi, finalmente otteniamo la risposta nel finale, dove si scopre che il cadavere non è né quello di Oliver né quello di Ciara. A causa dell’estrema decomposizione del corpo, la polizia non è stata in grado di accertare se si trattasse di un uomo o di una donna, ma un esame preliminare ha suggerito che doveva essere un uomo. Quindi, per un attimo, sembrava che Ciara avesse avuto la sua vendetta su Oliver, che lo avesse ucciso e poi fosse scomparsa per sempre. Tuttavia, non è così. All’inizio Ciara odiava Oliver perché lo incolpava della morte di suo fratello Shane. Voleva punirlo, ma dopo averlo incontrato, si rese conto che lui si era già punito abbastanza. Così, anche se gli aveva rubato 100.000 dollari, aveva riconsiderato l’idea di scomparire semplicemente dalla sua vita.

Ora che lo conosceva, si era innamorata di lui e quindi, una volta svelati tutti i segreti, sembrava superfluo fuggire l’uno dall’altra. Entrambi avevano visto e ora conoscevano il lato peggiore l’uno dell’altro ed erano ancora innamorati, quindi non sembrava avere senso rompere. Ma poi, il terapeuta di Oliver, Dan Troxler, si presenta al suo appartamento. Dei flashback rivelano che aveva manipolato Oliver sin dalla morte di Paul. Oliver, tormentato dal senso di colpa, aveva cercato di confessare tutto in una lettera scritta a Shane, ma Troxler gli aveva impedito di condividerla con chiunque perché pensava che se Oliver fosse finito in prigione, lo stesso sarebbe successo ai soldi che guadagnava dalla sua terapia. Per anni, Troxler ha continuato a manipolare Oliver, impedendogli di formare qualsiasi legame significativo e peggiorando il suo stato mentale al punto che non riusciva più a dormire.

Ma tutto cambia con l’arrivo di Ciara e, quando Troxler capisce che Oliver lo lascerà per lei, mostra il suo vero volto. Chiede dei soldi in cambio di tutte le prove che ha raccolto contro Oliver nel corso degli anni, compresa la lettera di confessione che ha scritto a Shane tanti anni fa. Attraverso la loro conversazione, Ciara capisce che Troxler è il vero responsabile della morte di Shane. Se non fosse stato per lui, Oliver si sarebbe assunto la responsabilità delle sue azioni e Shane sarebbe ancora vivo. Inoltre, Troxler ha anche rovinato la vita di Oliver e continuerà a farlo se non verrà fermato immediatamente. Così, Ciara lo colpisce così forte alla testa con un oggetto pesante che lui sanguina e muore in preda alle convulsioni davanti a lei e Oliver.

Perché Karl e Lee incastrano Linus?

Mentre i detective Karl Connolly e Lee Reardon cercano di risolvere il caso, inizia a emergere un quadro della relazione tra Oliver e Ciara. Alla fine, viene confermato che la vittima è Dan Troxler e diventa chiaro che Oliver e Ciara erano complici in qualunque cosa gli sia successa. Mentre Karl non è sicuro di chi abbia ucciso Troxler, Lee crede che sia stata Ciara perché non avrebbe voluto perdere Oliver. Tuttavia, entrambi credono che la coppia abbia collaborato per sbarazzarsi del cadavere di Troxler. In una situazione ideale, avrebbero continuato a cercare la coppia e probabilmente l’avrebbero anche trovata, o almeno avrebbero trovato prove sufficienti per emettere un mandato di arresto contro la coppia, che a quel punto era molto lontana da Boston. Ma le cose prendono una piega inaspettata.

Durante le indagini, si scopre che Lee ha avuto una relazione con Linus. Quest’ultimo è stato arrestato mesi fa per spaccio di droga e, inizialmente, Lee rivela di avergli mandato dei regali, che Karl interpreta come tangenti. In seguito, si scopre che i regali erano effettivamente tali perché Lee ha avuto una relazione segreta con Linus, il che è piuttosto grave, considerando che lui è ancora un criminale. Dopo essere stata scoperta, Lee cerca di rompere con lui in modo amichevole. Ma lui si arrabbia, non solo per la rottura, ma anche perché sa che ciò significherebbe che Lee non lo proteggerebbe più. Cerca di terrorizzarla affinché lei accetti le sue richieste, desiderando che lei lo dichiari come informatore confidenziale, il che impedirebbe a qualsiasi altro agente delle forze dell’ordine di arrestarlo.

Ma, ovviamente, questo è andare troppo oltre, e Lee non è d’accordo. Quindi lui la aggredisce, ma Karl interviene in tempo. Nella colluttazione, il poliziotto ruba anche la collana di Linus. La storia sarebbe potuta finire qui, ma Linus non accetta molto bene il rifiuto. Più tardi quella notte, cerca di uccidere Karl e Lee sparando loro. Sebbene i detective siano illesi, è chiaro che Linus è assetato di sangue e deve essere fermato. Quindi escogitano un piano. Poiché Linus è noto per aver venduto droghe, tra cui il propofol, che è stato trovato nell’appartamento di Oliver, hanno un modo per collegarlo a Troxler, che è stato arrestato per aver esercitato la professione medica senza licenza e per aver contrabbandato propofol oltre i confini dello Stato.

Con l’aiuto dell’amministratore dell’edificio, trovano le riprese delle telecamere a circuito chiuso che collegano Linus all’edificio, se non all’appartamento di Oliver, durante la finestra temporale dell’omicidio. Per chiudere il caso, Karl inserisce la collana di Linus tra le prove. Poi, Lee va dal loro capo, confessa i suoi rapporti con Linus e la successiva sparatoria. Chiede anche di essere rimossa dal caso a causa del suo legame con Linus, che ora è uno dei principali sospettati. Il caso viene trasferito a un altro detective, che Lee e Karl sanno non essere la persona più competente, ma proprio per questo è l’uomo giusto per il compito. Il nuovo detective dà un’occhiata alle prove davanti a lui e conclude che Linus è il colpevole, proprio come Lee e Karl avevano pianificato fin dall’inizio. Quindi, Linus viene arrestato per l’omicidio, il che significa che Lee non deve più temere per la sua vita.

Oliver e Ciara finiranno insieme? Verranno scoperti?

Mentre la storia si svolge nell’arco di 56 giorni, Oliver sa che tutto è iniziato 16 anni fa, quando ha ucciso Paul e Shane è stato incolpato per questo. Alla fine, quando scopre che Ciara è la sorella di Shane, Megan, non la biasima per averlo ingannato e aver voluto vendicarsi. Si era punito da solo per tutti questi anni e forse essere punito da Megan gli avrebbe dato un senso di giustizia. Ma poi lei gli ha dichiarato il suo amore e hanno deciso di andare avanti. Se non fosse stato per Troxler, avrebbero potuto sperare in un futuro migliore, ma il terapeuta ha minacciato di rovinare tutto e Ciara lo ha ucciso. Anche mentre si sbarazzano del corpo e pianificano la fuga, Oliver è sopraffatto dal senso di colpa.

Aveva già distrutto la loro famiglia una volta quando aveva incolpato Shane per la morte di Paul, e ora era responsabile di averla distrutta di nuovo facendo uccidere Troxler da Ciara per lui. Quindi, quando la vede piangere per aver ucciso qualcuno, per essere diventata una fuggitiva e per non poter stare con la sua famiglia, decide di rimediare alla situazione. Se non era andato in prigione per l’omicidio di Paul, poteva farlo per quello di Troxler. Salvando Ciara, avrebbe potuto ristabilire l’equilibrio della giustizia e trovare finalmente un po’ di pace. Ovviamente, non condivide questo piano con lei. Le dà i soldi e i mezzi per scappare. Le dice di incontrare sua sorella per salutarla, mentre lui va a salutare Elliot. Lei crede che il piano sia di incontrarsi all’aeroporto, dove li aspetta l’aereo privato di Oliver.

Tuttavia, quando Oliver incontra Elliot, rivela il suo vero piano. Anche mentre Elliot lo accompagna alla stazione di polizia, gli fa notare che non ha senso perdere il futuro con Ciara per cercare di rimediare a cose accadute 16 anni fa. Questo fa riflettere Oliver. Tuttavia, si avvicina alla porta della stazione. Nel frattempo, Ciara lo aspetta e, quando lui non si presenta, inizia a chiedersi se l’abbia abbandonata. Ma lui arriva all’ultimo momento, confermando che alla fine ha seguito il consiglio di Elliot.

Ha scelto di avere un futuro con Ciara piuttosto che continuare a punirsi per qualcosa di cui si è pentito per tutti questi anni. Il piano originale era quello di volare a Reykjavik, ma Ciara suggerisce di andare in un posto più tropicale. In seguito, l’arresto di Linus significa che non devono più scappare, quindi Ciara può rimanere in contatto con la sua famiglia, alla quale lei e Oliver continuano a inviare denaro, in modo che possano provvedere a se stessi. L’ultima scena fa un salto temporale, dove troviamo Oliver e Ciara che vivono il loro felice sogno tropicale, con un bambino al loro fianco, a conferma che sono riusciti a farla franca dopo l’omicidio.