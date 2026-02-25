HomeSerie TvNews

Taylor Sheridan annuncia un nuovo progetto crime in uscita tra quattro mesi: arriva il libro How to Not Die in Prison

Taylor Sheridan
Taylor Sheridan partecipa al photocall di “Wind River” durante la 70ª edizione del Festival di Cannes. Foto di DenisMakaren via Depositphotos.com

Taylor Sheridan continua ad ampliare il suo impero narrativo, ma questa volta lontano dai ranch del Montana e dalle saghe televisive. Il creatore di Yellowstone ha infatti annunciato un progetto crime completamente nuovo: il libro How to Not Die in Prison, in uscita il 23 giugno per Simon & Schuster.

Si tratta del primo libro firmato da Sheridan, un “survival guide” ironico e brutale sulla vita nelle carceri di massima sicurezza.

Una guida dark e senza filtri sulla vita in prigione

Il volume è descritto come “una guida senza fronzoli, cupamente divertente, per sopravvivere in un carcere di massima sicurezza”. Accanto a Sheridan figura come co-autore Tom Nelson, ex detenuto con esperienza diretta nel sistema penitenziario americano.

Nel libro si affrontano scenari estremi – rivolte, isolamento, aggressioni – ma anche aspetti più quotidiani e pragmatici della vita dietro le sbarre. Il tono, stando alle prime anticipazioni, mescola ironia nera e realismo crudo.

Sheridan stesso ha ammesso di non aver mai messo piede in prigione, spiegando che la curiosità è nata durante le ricerche per Mayor of Kingstown, serie ambientata nel sistema carcerario statunitense. Proprio quell’esperienza lo avrebbe spinto ad approfondire le dinamiche di potere e i pericoli del mondo penitenziario.

Un nuovo capitolo mentre si prepara l’addio a Paramount

L’annuncio arriva in un momento di transizione per Sheridan. Il regista e sceneggiatore lascerà Paramount+ a partire dal 1° gennaio 2029, ma nel frattempo continua a sviluppare nuovi progetti.

Tra questi figurano lo spinoff Marshals e la nuova serie western The Madison, con Michelle Pfeiffer e Kurt Russell.

Con How to Not Die in Prison, Sheridan dimostra ancora una volta la sua capacità di esplorare ambienti duri e complessi, trasformandoli in racconti accessibili e potenti. Resta da capire se questo sarà un esperimento isolato o l’inizio di una nuova carriera editoriale parallela alla televisione.

Per ora, la data è fissata: il 23 giugno arriverà in libreria un progetto crime “inaspettato” che promette di ampliare ulteriormente l’universo narrativo di Taylor Sheridan.

