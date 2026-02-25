Netflix conferma l’uscita al cinema di One Piece 2: dopo il successo di Stranger Things arriva il debutto in sala 4 Netflix

Netflix cambia ancora strategia e porta uno dei suoi titoli di punta sul grande schermo. One Piece – stagione 2 avrà infatti una distribuzione cinematografica limitata prima del debutto ufficiale in streaming.

Dopo l’ottimo riscontro ottenuto con il finale di Stranger Things, proiettato nei cinema nordamericani con un incasso superiore ai 25 milioni di dollari grazie anche alle prevendite e ai voucher concessioni, Netflix replica l’esperimento con il suo adattamento live-action tratto dal manga di Eiichiro Oda.

I primi due episodi al cinema il 10 marzo

I primi due episodi della nuova stagione, sottotitolati Into the Grand Line, saranno proiettati il 10 marzo in circa 200 sale tra Stati Uniti, Canada e Giappone. Le proiezioni negli USA e in Canada sono fissate alle 18:00 ora locale.

I biglietti saranno messi in vendita il 26 febbraio alle 8:00 PT (11:00 ET). Una mossa che conferma la volontà della piattaforma di trasformare i suoi franchise più forti in veri e propri eventi cinematografici, anche se disponibili contemporaneamente o quasi in streaming.

Un franchise globale pronto al salto di scala

La prima stagione di One Piece ha ottenuto un 84% dalla critica e un 95% dal pubblico su Rotten Tomatoes, entrando nella Top 10 in 93 Paesi e raggiungendo il primo posto in 46 nazioni. Numeri che hanno consolidato la serie come uno degli adattamenti anime più riusciti della piattaforma.

Nel nuovo capitolo, Monkey D. Luffy (Iñaki Godoy) insieme a Zoro (Mackenyu), Nami (Emily Rudd), Usopp (Jacob Romero) e Sanji (Taz Skylar) si avventureranno nella leggendaria Grand Line, affrontando nuove isole, nemici e alleati nella ricerca del tesoro supremo.

Con oltre 500 milioni di copie vendute nel mondo, il manga resta il più venduto di sempre, e il live-action è ormai uno dei pilastri dell’offerta globale Netflix.

Un nuovo modello per le serie evento?

Il successo dell’esperimento con Stranger Things ha dimostrato che il pubblico è disposto ad andare al cinema anche per contenuti disponibili a casa, se presentati come evento. L’uscita in sala di One Piece 2 è quindi sia una strategia di marketing sia una celebrazione dello status raggiunto dalla serie.

Se il 10 marzo dovesse registrare numeri solidi, è plausibile che Netflix estenda questo modello ad altre produzioni di punta, trasformando le premiere delle sue serie in appuntamenti cinematografici su scala globale.

One Piece – stagione 2 debutterà il 10 marzo su Netflix e in sale selezionate negli Stati Uniti, Canada e Giappone.