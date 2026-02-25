The Night Agent ha già dimostrato chi dovrebbe essere il partner di Peter nella quarta stagione

La terza stagione di The Night Agent ha consolidato la serie come uno dei thriller più solidi di Netflix, grazie a una scrittura più ambiziosa, svolte imprevedibili e a un’evoluzione significativa del protagonista. Peter Sutherland, interpretato da Gabriel Basso, è ormai diventato uno degli action hero più “umani” del panorama streaming: competente, ma vulnerabile, idealista ma costretto a muoversi in un sistema corrotto.

Il finale della stagione 3 apre chiaramente la porta alla quarta stagione. Mosley lascia intendere che Peter potrebbe finalmente avere un partner fisso. E se invece di introdurre un volto nuovo, la scelta migliore fosse qualcuno che conosciamo già?

Chelsea Arrington è la scelta più naturale per la stagione 4

Chelsea Arrington, interpretata da Fola Evans-Akingbola, ha dimostrato più volte di saper reggere la pressione in situazioni ad alto rischio. È strategica, lucida, capace di prendere decisioni rapide e – dettaglio non secondario – ha già un rapporto costruito con Peter.

Introdurre un partner completamente nuovo rischierebbe di rallentare il ritmo della stagione 4, costringendo la narrazione a investire tempo nella costruzione della dinamica. Affiancare Peter a Chelsea permetterebbe invece alla serie di ripartire subito in quarta, concentrandosi sull’azione e su uno sviluppo emotivo più profondo.

La terza stagione ha funzionato proprio perché ha messo al centro le relazioni tra i personaggi, non solo la cospirazione politica. Ripartire da un legame già forte sarebbe una scelta coerente.

L’errore della stagione 2: l’assenza di Chelsea

Uno dei punti deboli della seconda stagione è stato l’allontanamento di Chelsea, relegata fuori dal cuore dell’azione. La sua quasi assenza ha impoverito la serie, rendendola più procedurale e meno dinamica.

Chelsea era diventata rapidamente un personaggio amatissimo: determinata, intelligente, con un codice morale chiaro. Togliere quella energia dalla narrazione ha fatto perdere tensione emotiva e chimica tra i protagonisti. Il suo ritorno nella stagione 3 ha riportato equilibrio e intensità, contribuendo a rendere questo capitolo il migliore finora.

Perché il suo futuro non è più nei Servizi Segreti

Nel corso della stagione 3, è evidente che Chelsea non è più perfettamente allineata con la struttura rigida e gerarchica dei Servizi Segreti. La serie ha alzato il tiro, concentrandosi su corruzione ai vertici e coperture illegali, e le sue qualità investigative la rendono più adatta a operazioni sul campo e indagini sotto copertura.

Dopo essere stata manipolata e aver visto dall’interno le crepe del sistema, è difficile immaginarla tornare semplicemente a un ruolo di protezione istituzionale. Come partner di Peter, invece, potrebbe operare in una zona grigia più coerente con l’evoluzione narrativa della serie.

La stagione 3 ha dimostrato che The Night Agent funziona meglio quando unisce tensione politica e dinamiche personali forti. Se la quarta stagione sceglierà di mettere Peter e Chelsea fianco a fianco, il thriller potrebbe raggiungere un livello ancora più alto.