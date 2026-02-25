Les Orphelins: la spiegazione del finale del film

Diretto da Olivier Schneider (noto anche come controfigura per i film No Time to Die e Fast X), il thriller Les Orphelins – disponibile su Netflix -, segue Gabriel e Driss, che da bambini erano inseparabili, ma che ora si sono allontanati fin a diventare agli antipodi l’uno dell’altro. Mentre il primo è un poliziotto di alto livello nella città, il secondo sembra essersi fatto un nome nel crimine organizzato. Tuttavia, i due si ritrovano quando il loro primo amore, Sofia, rimane coinvolta in un terribile incidente.

Mentre si riuniscono per riflettere sui loro ricordi passati, sia positivi che negativi, Gabriel e Driss iniziano a notare alcuni elementi sospetti riguardo all’incidente. Ben presto diventa chiaro che sono in gioco forze potenti che, per qualche motivo, sono disposte a tutto pur di nascondere la verità. Alla fine di questo film d’azione drammatico francese, i due scoprono la verità su ciò che è realmente accaduto e, nel frattempo, finiscono per conoscere meglio l’uno dell’altro.

Sinossi della trama di Les Orphelins

Les Orphelins inizia con Leila che partecipa alle selezioni per i campionati francesi di scherma delle scuole superiori, ma si comporta in modo un po’ troppo aggressivo sul campo. I suoi problemi di rabbia finiscono per influire negativamente sulla sua prestazione e lei viene squalificata dalla competizione. Mentre la sua affettuosa madre single, Sofia, è lì per calmare le acque, le cose vanno completamente storte durante il viaggio di ritorno a casa, quando un incidente stradale le lascia gravemente ferite. Leila, ancora cosciente, implora l’altra auto di aiutare sua madre, ma quest’ultima decide invece di scappare.

Mentre Sofia viene ricoverata in ospedale e entra in coma, Fanny, la sua tutrice, chiama Driss e Gabriel, gli ex migliori amici di Sofia che sono cresciuti con lei nell’orfanotrofio di Fanny. Sebbene Driss e Gabriel fossero migliori amici da bambini, le loro traiettorie successive non avrebbero potuto essere più diverse. Gabriel è un poliziotto dal carattere duro, mentre Driss è profondamente legato alla criminalità organizzata locale, il che li rende essenzialmente nemici naturali l’uno dell’altro. Tuttavia, non è questo il motivo per cui non si parlano più e, a quanto pare, il loro legame con Sofia è legato a questo mistero.

Mentre si recano in ospedale, Driss e Gabriel hanno una sola possibilità di tenere la mano di Sofia prima che lei muoia. Nel frattempo, angosciata dalla mancanza di aggiornamenti da parte della polizia, Leila dà la caccia al ragazzo, Mathias Rovelli, che ha ucciso sua madre, e irrompe in casa sua con la pistola di Gabriel. Tuttavia, si scopre che Mathias è stato consumato dal senso di colpa dopo l’incidente e finisce per prendere la pistola per suicidarsi. La morte di Mathias lascia sua madre, Christina, scioccata oltre ogni immaginazione e, per vendetta, vuole Leila.

Consapevoli di come la situazione possa facilmente sfuggire di mano, Driss e Gabriel decidono di unire le forze e portare Leila in un luogo più sicuro. Tuttavia, lungo la strada, vengono attaccati da un uomo di nome Jonas, assunto da Christina per eliminare i due e recuperare Leila. Inizialmente, Jonas riesce a rapirla, ma Driss e Gabriel riescono a collaborare e rintracciarla, salvandola all’ultimo minuto. Tuttavia, Jonas non è tipo da arrendersi e quasi li sconfigge entrambi in un colpo solo, prima di essere messo alle strette da Leila, che sfoggia le sue abilità di schermitrice. Alla fine, Driss e Gabriel usano ogni grammo della loro forza per uccidere Jonas e liberare Leila per sempre, ma Christina arriva all’ultimo momento, puntando una pistola contro i loro volti.

Il finale di Les Orphelins: chi è il padre di Leila?

Sebbene il finale di Les Orphelins non riveli chi sia il padre di Leila, il punto più importante è che sia Driss che Gabriel hanno finito per prendersi cura di lei come se fosse una figlia. La questione della sua vera discendenza alimenta gran parte della loro discordia durante tutto il film e, sebbene nessuno dei due sia particolarmente possessivo nei confronti di Leila, è chiaro che una parte di loro è profondamente coinvolta nella questione. Alla fine, Leila prende in giro la loro ossessione chiamandoli semplicemente “papà”, solo per far sì che entrambi guardino nella sua direzione.

Questo suggerisce che né Driss né Gabriel hanno bisogno di alcuna prova per confermare la loro paternità in sé, ma sono già emotivamente impegnati ad essere i papà di Leila. Mentre saluta sua madre, si ritrova in compagnia di due persone che hanno già dimostrato che andrebbero all’inferno e ritorno per proteggerla. Il fatto che sia Driss che Gabriel reagiscano contemporaneamente alla richiesta di Leila che chiama il papà può essere interpretato come se entrambi fossero i suoi padri, almeno nello spirito. Ciò è coerente con il tema più ampio della storia, come indicato dal titolo “Gli orfani”.

Sebbene Driss e Gabriel non siano legati da vincoli di sangue, finiscono per sviluppare un rapporto fraterno molto più profondo di qualsiasi legame familiare, e lo stesso vale per la loro dinamica con Fanny e, a un certo punto, con Sofia. Il messaggio fondamentale è che l’amore e l’empatia non sono definiti dai legami biologici tra le persone, ma piuttosto da quanto una persona ama l’altra nella propria vita. Per Leila, l’unica avventura breve ma memorabile è quella di creare un legame forgiato dalla fiducia e dall’amicizia emotiva. Sebbene lo scopo del film sia quello di celebrare le famiglie ritrovate, ci sono ancora diversi indizi che sostengono alcune teorie su chi sia il padre.

Inizialmente, Driss sembra essere la risposta più probabile a questa domanda, dato che è il primo a chiedere a Fanny chi siano i genitori di Leila. Più tardi, afferma apertamente di essere suo padre, sostenendo che lei assomiglia proprio a sua madre. Anche se questo è di per sé un argomento forte, Gabriel si affretta a sottolineare le sue convinzioni. Il fatto che entrambi abbiano avuto una relazione con Sofia suggerisce che non ci sia una risposta chiara, ma comunque gli indizi narrativi sono leggermente a favore di Driss. È possibile, tuttavia, che Fanny sia l’unica persona vivente a conoscere la vera risposta, ma anche in questo caso è probabile che mantenga la decisione di Sofia di non rivelarla mai a nessuno.

Perché Christina lascia andare Leila? Cosa le succederà?

Nel momento culminante del film, Christina punta una pistola contro Leila, ribaltando la situazione rispetto a come erano iniziate le cose tra le due in quella fatidica notte. Tuttavia, invece di premere il grilletto e uccidere Leila, sceglie di gettare la pistola e farsi arrestare dalla polizia. Anche se la sua decisione può sembrare inizialmente sconcertante, alla base c’è una ragione umana, legata alla morte di suo figlio. Sebbene sia fortemente implicito che Mathias si sia tolto la vita, ciò non è avvenuto senza un crollo emotivo che ha peggiorato le sue condizioni di salute mentale.

Soprattutto, il punto di svolta sembra essere stata la sua ultima conversazione con la madre, in cui rivela di essere soffocato dai suoi tentativi di mantenere la sua vita come una sorta di bugia bianca. Pertanto, sebbene alla fine si tolga la vita a causa di un senso di colpa opprimente, sono in gioco anche forme più sottili di abuso genitoriale. Sebbene Mathias sia il responsabile dell’incidente d’auto e della morte di Sofia, scopriamo presto che in realtà è sua madre a tirare le fila dietro le quinte. Quando lui muore, Christina sposta la sua attenzione dalla difesa all’attacco, ma ordina specificatamente che Leila venga catturata viva.

L’unica ragione per cui sostiene tutta questa caccia al gatto e al topo è per sentire cosa ha detto suo figlio a Leila. Per Christina, è Leila che ha avvelenato la mente di Mathias e lo ha spinto al suicidio, ma questo non potrebbe essere più lontano dalla verità. Alla fine, Leila la aiuta a capire che suo figlio stava già lottando con una serie di problemi, sia fisici, dovuti al suo abuso di droghe, sia psicologici. L’incapacità di Christina di prestare attenzione ai bisogni di suo figlio è ciò che la tormenta, e come meccanismo di difesa, cerca di attribuire con la forza tutta la colpa a Leila, alla fine senza alcun risultato.

Quando Christina si rende conto di aver avuto un’influenza tossica sulla vita di suo figlio, è costretta a rivalutare tutte le azioni della sua vita, compresi i suoi ripetuti tentativi di attaccare Leila in nome della giustizia. Con questo, si rende improvvisamente conto che sta semplicemente alimentando il ciclo di abusi che ha portato alla morte di suo figlio, e che l’unico modo per porvi fine è non premere il grilletto.

Di conseguenza, lascia cadere la pistola a terra, sapendo che la polizia sta già arrivando e che probabilmente la arresterà presto. Sommersa dal dolore e dalla tristezza, Christina difficilmente mentirà sul coinvolgimento di Leila nella morte di Mathias, il che significa che anche Driss e Gabriel saranno probabilmente liberi di andare. Per Christina, tuttavia, la strada verso la redenzione è ancora lunga.

Driss e Gabriel tornano ad essere amici?

Alla fine di Les Orphelins, l’amicizia tra Driss e Gabriel sembra essere tornata sui binari giusti e, sebbene nessuno dei due lo ammetta, questo cambiamento è evidente nel modo in cui interagiscono tra loro. Con Jonas ormai prossimo alla vittoria nell’incontro finale, Driss e Gabriel devono unire le loro forze. Il risultato è un attacco perfettamente coordinato che mette definitivamente fuori gioco Jonas. Tuttavia, questa è solo metà del processo, poiché la loro amicizia torna davvero in vita subito dopo, quando si guardano negli occhi e si scambiano un sorriso radioso.

Dopo anni di distanza e animosità accumulate, questa è forse la prima volta che tornano davvero ad essere come quando erano bambini, dandosi una pacca sulla spalla dopo aver vinto insieme un combattimento. Nei momenti finali, vediamo Driss e Gabriel, malconci ma ancora in piedi, mentre si recano al funerale di Sofia. Qui, emerge una scena comica quando mettono le mani sul fioretto di Leila e iniziano a fingere di duellare tra loro. Proprio come la precedente scena di lotta, anche questa vuole ricordare il periodo in cui Driss e Gabriel erano migliori amici da bambini.

Con Fanny che li osserva da dietro, la scena diventa ancora più emozionante, poiché la separazione dei due deve aver ferito profondamente anche lei. Tuttavia, il fatto che interagiscano liberamente e giocosamente suggerisce che sono stati fatti i primi passi per ricucire il loro rapporto. Un dettaglio chiave che aggiunge ulteriori sfumature alla rinnovata amicizia tra Driss e Gabriel è il ruolo di Leila nell’equazione. Nella scena della scherma, arriva un momento in cui i due uomini sono testa a testa e iniziano a fissarsi, come se fossero pronti a combattere.

In quel momento, Leila si mette tra loro, riportando la scena a un allegro botta e risposta tra membri affezionati della stessa famiglia acquisita. In un certo senso, questa breve scena funge da modello per la natura complessa di questo rapporto, poiché Driss e Gabriel sono ora legati non dal loro legame passato, ma dal loro amore presente per Leila e dalla fiducia che hanno l’uno nell’altro. Anche se le cose si mettono male per uno di loro, lei sarà lì ad ogni svolta, bilanciando il rapporto mentre trova il suo posto nel mondo, proprio come ha fatto sua madre.