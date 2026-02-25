Il film live-action di Naruto fa un passo decisivo: la sceneggiatura è pronta

Nonostante sia stato annunciato già nel 2015, il tanto atteso film live-action di Naruto della Lionsgate è ancora in fase di realizzazione, con i principali collaboratori del progetto che continuano a mantenere vivo l’entusiasmo. Essendo un manga particolarmente ambizioso e visivamente impegnativo da adattare, ha richiesto la massima attenzione sia dal suo acclamato regista che, ovviamente, dai principali sceneggiatori.

È il caso di Tasha Huo, showrunner di The Mighty Nein di Amazon Prime Video e co-sceneggiatrice del film Naruto dal 27 novembre 2023. Huo deve affrontare il compito arduo di adattare un manga ricco e avvincente in un live-action che, sebbene sia stato realizzato con successo nel caso di One Piece, ha suscitato un forte scetticismo dopo numerosi insuccessi di alto profilo.

Tuttavia, Huo rimane imperterrita, come confermato in un’intervista del 20 novembre 2025 con Nexus Point News. Sebbene la discussione fosse divisa tra i temi del suo lavoro su Tomb Raider: The Legend of Lara Croft, The Mighty Nein e Naruto, Huo ha potuto parlare del suo lavoro sul progetto, per il quale ha terminato la sceneggiatura.

Alla domanda sulla sceneggiatura completata per il film live-action, scritta insieme al collega co-sceneggiatore e regista di Spider-Man: Brand New Day, Destin Daniel Cretton, Huo ha affrontato le comprensibili sfide dell’adattamento di un manga per il grande schermo.

Citando la necessità di creare un’atmosfera realistica e autentica per adattarlo al live-action, Huo ha riflettuto sulle sfide di Naruto. “Per Naruto, si trattava di renderlo realistico, di farlo sembrare reale e credibile nel mondo di un film live-action. Quando lo guardi o lo leggi, è così folle. È così bello, ma è così folle”.

Huo ha riflettuto ulteriormente, dicendo: “Le regole che si danno per scontate a causa del mezzo con cui lo si guarda, ma una volta tradotte in persone reali che dicono battute reali e che devono trasmettere una trama reale”. Huo conclude la sua riflessione affermando: “Sì, quella era la sfida, ma anche la gioia, perché sono così divertenti”.

Huo ha dimostrato chiaramente la sua attenzione per le proprietà intellettuali consolidate nel caso di Tomb Raider, delle campagne di Dungeons & Dragons di Critical Role e del leggendario manga Shonen Jump di Masashi Kishimoto, Naruto. Nei mesi successivi a questa intervista, con la sceneggiatura di Naruto citata come completa, i fan sono però ora lasciati con un tempo di attesa indeterminato per la sua uscita. Non resta dunque che attendere maggiori novità.

