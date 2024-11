A Man On The Inside, la spiegazione del finale: Ci sarà una stagione 2?

In A Man On The Inside di Netflix, un uomo anziano di nome Charles è diventato un guscio di se stesso. Sua figlia Emily vuole disperatamente che lui si dedichi a un hobby e parli della morte della moglie piuttosto che rimanere solo. La donna lancia a Charles una sfida e l’uomo è disposto a raccoglierla. Charles non è un vecchio scorbutico che non va d’accordo con nessuno; anzi, è proprio il contrario, eppure ha bisogno di trovare un modo per esprimersi.

Questo è il senso del viaggio di A Man On The Inside. Mentre è alla ricerca di un lavoro, il signor Nieuwendyk si trova a fissare un ritaglio di giornale con un’opportunità di lavoro per una persona di età compresa tra i 75 e gli 85 anni. Non ha idea di cosa comporti il lavoro, ma decide di provarci. Improvvisamente Charles viene assunto come “uomo interno” di Julie. Nella casa di riposo Pacific View, Charles deve andare sotto copertura e scoprire chi ha rubato la collana di Helen. Alla fine della serie, Charles si ritrova non solo a risolvere un caso complicato, ma anche a scoprire un nuovo lato di sé.

Avviso di spoiler

Chi ha rubato la collana di Helen?

Nell’episodio finale di A Man On The Inside, Didi scopre Charles e Julie e viene a conoscenza della missione. Tuttavia, Charles ha ormai capito chi ha rubato la collana di Helen, o meglio chi l’ha presa. È Gladys che ha preso la collana di Helen, come effetto collaterale della sua demenza. Charles se n’è accorto perché sua moglie avrebbe fatto qualcosa di simile proprio quando stava perdendo la memoria. Tuttavia, la situazione costringe Charles a recarsi nel “quartiere”, cioè nella struttura per coloro che hanno problemi di memoria all’interno del Pacific View. È un momento difficile per lui, perché aveva promesso alla moglie che non l’avrebbe mai lasciata andare via da casa, per quanto fosse difficile.

Ma in seguito apprendiamo che nei suoi ultimi giorni di vita, per Charles era diventato davvero difficile. Aveva deciso di mandare Victoria in una struttura di assistenza, infrangendo in sostanza la promessa fatta a lei. Tuttavia, il giorno prima che la portasse via, lei morì. Suppongo che questo sia anche il motivo per cui Charles era così interessato a fare amicizia con Gladys e a cercare di aiutarla. Un po’ di quel senso di colpa che si sta insinuando. Gladys aveva iniziato a confondere alcuni dei residenti con gli artisti che vestiva ai tempi in cui era una costumista, quindi avrebbe pensato che la collana facesse parte di uno dei suoi costumi e l’avrebbe tenuta con sé. Charles le chiede semplicemente se ha una collana di riserva e subito la ragazza le regala quella di Helen.

Cosa succederà a Charles?

Suppongo che la permanenza nella casa di riposo abbia portato una sorta di chiusura per Charles. Avendo vissuto con altri anziani, Charles si è reso conto di molte cose che provava per la morte della moglie e in quei momenti è riuscito a riconciliarsi con il suo senso di colpa e a dire alla figlia come si sentiva veramente. Una parte importante di questa storia è che Emily pensa che lei e Charles non abbiano un rapporto idilliaco, ma direi che in questo momento hanno finalmente trovato un terreno comune e si sono capiti al meglio.

Certo, la madre di lei doveva essere il collante, ma senza di lei Emily e Charles possono ancora dirsi le cose e parlare dei loro sentimenti, perché questa è la famiglia. Charles ed Emily hanno anche finalmente messo via tutte le cose di sua moglie e hanno tenuto solo quelle importanti. Viene anche pagato per il lavoro e, mentre si trova nell’ufficio di Julie, viene a sapere che Didi si sta licenziando. Questo dopo aver tenuto una lezione al figlio di Helen su come gli anziani siano in difficoltà a causa dell’alienazione dalla famiglia e non per le condizioni delle case di riposo in cui vivono.

Come fa Charles a convincere Didi a restare?

Julie dice a Charles che, poiché ha risolto il caso, prima o poi gli farà un favore. Lui lo incassa in quel momento perché ha bisogno di lei per convincere Didi a restare. Sembra che non ci sia candidato migliore di Didi per questo lavoro, perché è molto attenta e sa esattamente di cosa hanno bisogno tutti alla casa di riposo. Inoltre, non ha bisogno che nessuno le dica cosa stanno passando, ma può semplicemente vederlo e sapere cosa fare. Charles convince Didi dicendole che, anche se si trovava lì per una missione che lo costringeva a mentirle, in realtà si sentiva solo e lei lo aveva capito, per questo aveva mandato Virginia e Florence nella sua stanza per farlo aprire. Poi Julie le dice che non conosce molte persone che lavorano anche quando sono fuori servizio. Cioè, non conosce nessun altro a cui importi quanto a Didi, e quindi dovrebbe rimanere per il bene dei tanti anziani del Pacific View, in modo che la prossima volta che una persona sola entrerà nell’edificio potrà stare tranquilla.

Allo stesso tempo, Calbert parla a Didi del suo ritorno e le dice che è felice che lei rimanga, perché non è responsabile di ciò che è successo. È stato Charles il cattivo. Tuttavia, Didi gli dice che è stato Charles a ricordarle perché dovrebbe restare e, per quanto voglia odiare il ragazzo, non riesce a farlo. Anche in questo caso, il suo sesto senso funziona, perché Calbert sta cercando scuse per parlare di nuovo con il suo amico. Calbert trova Charles a una conferenza che sta tenendo e gli dà del chiacchierone. È vero: Charles ama parlare, soprattutto di meraviglie architettoniche. Calbert lo invita quindi al matrimonio di Virginia ed Elliott a casa sua. In fondo, per quanto tutto fosse una bugia, la loro amicizia era vera.

Nel finale di A Man On The Inside, Charles trascorre un po’ di tempo con Gladys, perché nei momenti di maggiore solitudine qualcuno ha bisogno di compagnia, e la vediamo sorridere. Didi è felice di rivedere Charles e Charles e il suo amico Calbert concludono la serata con una partita come al solito. Un lieto fine per Charles.

Ci sarà una stagione 2?

A Man On The Inside si conclude con una telefonata di Charles a Julie che gli comunica (con rammarico) che ha un altro caso per lui. Indossa il suo fazzoletto da taschino da spia ed è pronto a partire prima che scorrano i titoli di coda. Ora, lo show può essere una serie limitata perché abbiamo tutte le risposte che ci servono e tutto è perfettamente chiuso in una scatola con un fiocco. Tuttavia, Charles è un ottimo detective e non ci dispiacerebbe vederne altri. Quindi, anche se non è stato confermato nulla al momento della stesura di questo articolo, c’è la possibilità che Charles e Julie tornino su un nuovo caso.