A Man on the Inside: la storia vera del detective dilettante di 83 anni che ha ispirato la sitcom di spionaggio

Il personaggio di Ted Danson trova un nuovo scopo in A Man on the Inside di Netflix, proprio come l’uomo della vita reale che ha ispirato la sitcom. Creata da Michael Schur, la serie segue Charles, vedovo e pensionato, che viene assunto da un’investigatrice privata di nome Julie (Lilah Richcreek Estrada) e va sotto copertura in una casa di riposo di San Francisco per risolvere un furto.

Se la trama comica vi suona familiare, è perché è stata ampiamente ispirata dal documentario del 2020 The Mole Agent, presentato in anteprima al Sundance e che ha ottenuto una nomination agli Oscar. Il film documentava l’allora ottantatreenne Sergio Chamy mentre si infiltrava in una casa di riposo cilena per cercare segni di abusi sugli anziani.

“Direi che lo scopo di questo spettacolo è semplicemente quello di discutere un argomento di cui pochi parlano, ovvero l’invecchiamento. In questo Paese si pensa che sia qualcosa di quasi vergognoso o imbarazzante”, ha detto Schur alla CBS Sunday Morning . “Penso che sia strano. Questo è ciò che accade se siamo fortunati. Se siamo fortunati, invecchiamo”.

Ora la storia di Chamy viene trattata a Hollywood con A Man on the Inside, che debutta il 21 novembre. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla serie di Netflix e sulla spia realmente esistita che l’ha ispirata.

Di cosa parla A Man on the Inside?

A Man on the Inside racconta la storia del vedovo Charles (Danson), un uomo che ha perso il suo entusiasmo per la vita da quando è andato in pensione. Sua figlia Emily () lo incoraggia a trovare una nuova ed eccitante avventura in cui imbarcarsi, ed è così che Charles si imbatte in un annuncio di ricerca sul giornale.

Nel frattempo, l’investigatore privato Julie (Estrada) cerca un assistente investigativo, ma non ha intenzione di assumere un giovane rampante. Ha invece bisogno dell’aiuto di un uomo di età compresa tra i 75 e gli 85 anni.

Charles coglie al volo l’opportunità di diventare una spia, la cui missione è quella di andare sotto copertura al Pacific View Retirement Residence di San Francisco. Lì dovrà cercare di risolvere il mistero della scomparsa di un cimelio di famiglia di un residente: una collana di inestimabile valore.

Parlando con PEOPLE prima della prima, Danson ha detto che spera che la serie mostri alle persone “come vivere” fino alla fine. “Si può ancora fare tutto, anche alla nostra età”, ha detto. “Non mollate, non chiudete gli occhi, continuate ad andare avanti Il mondo ha bisogno di voi”.

A Man on the Inside è basato su una storia vera?

Sì! A Man on the Inside è basato sulla storia reale del vedovo Sergio Chamy, che a 83 anni è stato ingaggiato dall’investigatore privato Rómulo Aitken per entrare sotto copertura in una casa di riposo in Cile, secondo il Los Angeles Times .

Detto questo, Chamy non stava cercando di risolvere il mistero di una collana scomparsa. Aitken era stato assunto da una cliente che sospettava che sua madre fosse “maltrattata” nella struttura per anziani, e Chamy aveva il compito di cercare segni di maltrattamento dei pazienti da parte del personale.

Il suo viaggio da spia dilettante è stato raccontato nel documentario del 2020 The Mole Agent, attualmente disponibile in streaming su Netflix. Alla fine, Chamy ha scoperto che la madre del cliente veniva trattata bene e si è fatto degli amici lungo la strada. Prima di lasciare la casa di riposo, però, ha condiviso che la sua scoperta più importante è stata la solitudine dei residenti.

Sebbene la regista del documentario Maite Alberdi abbia dichiarato a Deadline nel 2021 che Chamy era oggettivamente la “peggiore spia del mondo” a causa delle sue inadeguatezze tecnologiche (ha dovuto imparare a usare un telefono cellulare), ha compensato con la sua capacità di entrare facilmente in contatto con i residenti.

In un’intervista rilasciata a Tudum nell’ottobre 2024, Schur ha spiegato perché ha voluto adattare la storia per la televisione. “Non sapevo quasi nulla di [The Mole Agent], e me ne sono innamorato così tanto”, ha detto. “L’eroe, Sergio, è così meravigliosamente elaborato, così reale, un essere umano adorabile”.

Dove si trova ora Sergio Chamy?

Sergio Chamy nel documentario del 2020 “The Mole Agent”. Moviestore Collection Ltd/ Alamy Secondo il suo profilo Instagram , Chamy risiede ancora in Cile con la sua famiglia. Dopo il successo di The Mole Agent, ha fatto un cameo in Heart of Stone di Netflix, accanto a Gal Gadot, ha ottenuto un ruolo in Perra Vida di Amazon Prime e ha recitato in diversi spot pubblicitari, tra cui uno per la Coca-Cola .