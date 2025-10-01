Alice in Borderland – Stagione 2: la spiegazione del finale

Il finale della seconda stagione di Alice in Borderland ha spiegato cos’era Borderland e perché tutti erano stati mandati lì. Il finale ha riservato un colpo di scena scioccante che ha risposto a molte domande, ma ha anche creato alcuni misteri sul futuro della serie Netflix. Due anni dopo la prima stagione di Alice in Borderland, la serie Netflix ricca di azione e battaglie all’ultimo sangue è tornata con una seconda stagione con giochi ancora più grandi e letali, ora comandati dalle Face Cards. Come sospettava Arisu, vincere tutti i giochi delle Carte Faccia avrebbe portato le risposte che stavano cercando.

Alice in Borderland di Netflix è basata sul manga Alice in Borderland pubblicato tra il 2010 e il 2016. La maggior parte degli eventi della serie Netflix, che vale la pena guardare tutta d’un fiato, sono stati adattati direttamente dal manga, compreso il finale della seconda stagione di Alice in Borderland. Ci sono state però alcune differenze, soprattutto per quanto riguarda la carta Joker alla fine e ciò che è successo ad Arisu e Usagi quando sono tornati. Questo ha fatto sì che i fan dovessero approfondire un po’ di più per capire davvero cosa fosse successo.

Arisu era morto fin dall’inizio?

Spiegazione del colpo di scena finale di Alice in Borderland

Arisu era vicino alla morte fin dall’inizio di Alice in Borderland, ma nel mondo reale era passato solo un minuto. Arisu ha subito un arresto cardiaco dopo essere stato coinvolto nell’esplosione causata dal meteorite che ha colpito Tokyo all’inizio di Alice in Borderland. I “fuochi d’artificio” visti durante la stagione 1, episodio 1 di Alice in Borderland erano in realtà frammenti del meteorite, che hanno colpito Tokyo causando centinaia di morti e mandando diverse persone in ospedale. Il finale della stagione 2 di Alice in Borderland ha spiegato che i personaggi erano in ospedale per tutto questo tempo.

“Borderland”, in questo scenario, significa la terra che esiste tra due stati dell’esistenza, la vita e la morte. Arisu, così come gli altri coraggiosi personaggi di Alice in Borderland, erano in condizioni critiche in ospedale. In altre parole, i personaggi di Alice in Borderland erano al confine tra la vita e la morte. Avevano tutti subito un arresto cardiaco e questa esperienza di pre-morte si era tradotta in un mondo in cui dovevano letteralmente lottare per sopravvivere. Pertanto, nessuno dei giochi di Alice in Borderland è realmente accaduto, almeno non nel mondo reale.

Il “Borderland” descritto nella serie Netflix era quindi uno stato intermedio tra la vita e la morte. Il finale della seconda stagione di Alice in Borderland, proprio come il finale del manga Alice in Borderland, non rivela quali forze fossero dietro i giochi di Borderland. Tuttavia, invece di alieni come quelli di cui scherzava la Regina di Cuori, è chiaro che qualunque cosa ci fosse dietro il purgatorio di Alice in Borderland è qualcosa di più metafisico o spirituale.

Le anime o la coscienza di coloro che si trovavano tra la vita e la morte sono state “caricate” nel Borderland, un luogo in cui hanno dovuto lottare per la propria vita mentre le loro controparti nel mondo reale facevano lo stesso. Il finale della seconda stagione di Alice in Borderland ha spiegato che Arisu, Usagi e gli altri erano in letti d’ospedale e che nessuna delle loro interazioni era “reale”.

Cosa significa la carta Joker di Alice in Borderland

È diversa dalle carte figurate

Alice in Borderland stagione 2 può essere considerata un finale felice, poiché la maggior parte dei personaggi si è svegliata nel mondo reale dopo aver capito di voler continuare a vivere, ma che dire della carta Joker? Durante i giochi di Alice in Borderland, i personaggi affrontano una sfida per ogni carta da gioco, comprese le carte figurate, ad eccezione del Joker. Nel manga originale Alice in Borderland, il Joker non era un game master come la Regina di Cuori o il Re di Quadri, ma piuttosto una figura oscura che appariva ad Arisu dopo il gioco finale della storia. Il Joker, come capì Arisu, era il Traghettatore di Borderland.

Pertanto, il Joker di Alice in Borderland esiste per riportare nel mondo reale coloro che hanno deciso di lasciare Borderland, almeno nel manga. La seconda stagione di Alice in Borderland di Netflix non ha introdotto il Joker come traghettatore come nel manga. Invece, il finale della seconda stagione di Alice in Borderland si è concluso con un inquietante zoom sulla carta del Joker quando tutto sembrava andare bene. La serie Netflix potrebbe presentare il Joker come il prossimo avversario, anche se si tratterebbe di una storia originale. La carta Joker del finale della seconda stagione di Alice in Borderland suggerisce che c’era ancora una partita da giocare, cosa che non è presente nel manga.

Cosa succede a coloro che sono rimasti a Borderland?

Diventeranno Game Master?

Coloro che hanno deciso di rimanere a Borderland nel finale della seconda stagione di Alice in Borderland diventeranno cittadini di quel mondo. Pertanto, coloro che hanno scelto di rimanere a Borderland diventeranno i giocatori ricorrenti e i Game Master di Borderland. Ad esempio, il Re di Fiori o la Regina di Quadri di Alice in Borderland erano giocatori che a un certo punto avevano scelto di rimanere a Borderland. Ora, se tutti i residenti di Borderland erano vittime del meteorite che ha colpito Tokyo, perché personaggi come i Game Master sono arrivati prima? La risposta confusa e che stravolge il tempo è che il tempo non scorreva allo stesso modo a Borderland per tutte le vittime.

Arisu e Usagi si ricordano l’uno dell’altra?

C’è ancora una sorta di connessione

Arisu e Usagi non si riconoscono alla fine della seconda stagione di Alice in Borderland. In realtà, nessuno dei personaggi ricorda nulla di ciò che è successo durante quel “minuto”. Gli eventi di Alice in Borderland sono stati un’esperienza di pre-morte per tutti i personaggi, compresi Arisu e Usagi. Curiosamente, Arisu e Usagi erano vicini l’uno all’altra quando i “fuochi d’artificio” sono stati avvistati per la prima volta a Tokyo durante l’episodio 1 di Alice in Borderland. Detto questo, Arisu e Usagi hanno entrambi la sensazione di conoscersi in qualche modo. L’amore di Arisu e Usagi li ha riuniti di nuovo nel mondo reale, nonostante i ricordi dimenticati.

Arisu e Usagi stanno insieme in Alice in Borderland?

In un sequel del manga, hanno una famiglia

Alice in Borderland stagione 2 si conclude con Arisu e Usagi che vanno a fare una passeggiata nel mondo reale, cosa che avevano fatto diverse volte in Borderland. La serie Netflix ha ora raggiunto il manga originale Alice in Borderland, che si concludeva anch’esso con Arisu e Usagi che andavano a fare una passeggiata. Tuttavia, in Alice in Borderland Retry, un sequel di Alice in Borderland ambientato alcuni anni dopo la storia originale, Arisu e Usagi sono sposati e aspettano un bambino. Nessuno dei due ricorda cosa è successo a Borderland, ma costruiscono una relazione completamente nuova. Arisu diventa uno psicologo mentre Usagi continua l’eredità di suo padre come alpinista.

Cosa significa davvero il finale della seconda stagione di Alice in Borderland

Si tratta di sopravvivenza

Alice in Borderland ha sempre trattato la lotta per la sopravvivenza, e il finale della seconda stagione di Alice in Borderland rivela che rimanere in vita era, dopotutto, il tema centrale della serie. Arisu e tutti gli altri personaggi di Alice in Borderland erano sull’orlo della morte, esistenti in un mondo simulato, mentre i loro cuori erano fermi. La maggior parte dei personaggi principali di Alice in Borderland, tuttavia, mancava di qualcosa nel mondo reale, che fosse empatia, amore o uno scopo. Ad esempio, Arisu soffriva di depressione, Usagi era afflitta dal dolore e Chishiya non si curava più della vita degli altri. I giochi di Borderland hanno mostrato loro che valeva la pena lottare per la vita.

Alla fine della seconda stagione di Alice in Borderland, quando i personaggi devono decidere se rimanere o meno a Borderland, stanno scegliendo se vogliono continuare a vivere. L’esperienza di pre-morte ha offerto ad Arisu, Usagi e agli altri personaggi di Alice in Borderland una seconda possibilità, senza contare come ha cambiato la loro percezione del mondo, nonostante non ricordassero cosa fosse successo esattamente lì. Ad esempio, in modo simile al finale di Inception, Chishiya si sveglia provando sentimenti diversi nei confronti del mondo, senza sapere perché. Alice in Borderland parlava di andare avanti nonostante le circostanze, un messaggio che ha spinto Arisu e i suoi amici a sopravvivere nel mondo reale.

Ci sarà una terza stagione di Alice in Borderland?

È all’orizzonte

Nel settembre 2023, Netflix ha confermato la terza stagione di Alice in Borderland. Sarà interessante, dato che la serie Alice in Borderland ha ormai coperto l’intera opera manga Alice in Borderland. In altre parole, non ci sono più archi narrativi o trame di Alice in Borderland nel manga che la serie possa adattare, ad eccezione del sequel, Alice in Borderland Retry. Una terza stagione di Alice in Borderland dovrebbe creare una storia originale basata sulla carta del Joker o adattare il manga Retry.

Come il finale della seconda stagione potrebbe influenzare la terza stagione di Alice in Borderland

La seconda stagione lascia molte domande senza risposta

Il finale della seconda stagione di Alice in Borderland ha spiegato che i sopravvissuti al gioco erano sopravvissuti nel mondo reale. La carta Joker significava che erano tornati nei loro corpi e erano sopravvissuti per andare avanti con la loro vita. Tuttavia, c’era un problema per quanto riguarda il manga. Questo finale aveva un colpo di scena che significa che la serie potrebbe andare avanti. La carta Joker nella serie Netflix potrebbe significare che è ora di un nuovo gioco? I giochi sono davvero finiti? Non è così che il manga ha continuato la storia, ma è qualcosa che potrebbe accadere su Netflix per offrire agli spettatori giochi più pericolosi. Potrebbe anche esserci un nuovo incidente con i gamemaster che tornano con un nuovo cast di personaggi

. Tuttavia, se la terza stagione di Alice in Borderland segue il manga, non è questo che gli spettatori dovrebbero aspettarsi. Questo potrebbe portare alla seconda idea per una terza stagione, che coinvolge Arisu e Usagi. Non avevano ricordi di Borderland, ma sapevano di conoscersi da qualche parte. In Retry, il sequel del manga, si sono sposati. Tuttavia, Arisu ha avuto un incidente e si è ritrovato di nuovo a Borderland mentre Usagi era incinta del loro bambino. Dato che hanno concluso la stagione 2 felicemente insieme, questo ha aumentato la posta in gioco per Arisu, ma con gli spettatori che sanno cosa sia realmente Alice in Borderland, la tensione della serie potrebbe non essere la stessa.