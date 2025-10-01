Perché la terza stagione di Alice in Borderland ha solo 6 episodi

La terza stagione di Alice in Borderland ha sorprendentemente solo sei episodi, il che la rende più corta di due episodi rispetto alle precedenti. Anche se non è insolito che le serie riducano il numero di episodi nelle stagioni successive, la durata più breve rende difficile non chiedersi perché sia stata presa questa decisione creativa.

Estendendo la serie live-action giapponese di Netflix oltre il manga originale, la terza stagione di Alice in Borderland fa un ottimo lavoro nel raccontare una storia originale in cui i protagonisti, Arisu e Usagi, tornano nella Borderlands del titolo. Con una nuova puntata, la terza stagione di Alice in Borderland presenta anche una nuova serie di giochi di sopravvivenza innovativi e originali.

Tuttavia, invece di durare quanto le stagioni 1 e 2, Alice in Borderland stagione 3 termina la sua corsa con soli sei episodi. Anche se il finale è comunque soddisfacente e conclusivo, il cambiamento nella struttura narrativa solleva molte domande sul perché i creatori abbiano deciso di renderlo più compatto invece di attenersi al vecchio formato degli episodi.

Alice In Borderland stagione 3 è la più breve finora

Sia nella stagione 1 che nella stagione 2, Alice in Borderland aveva una durata di otto episodi. Per questo motivo, era difficile non aspettarsi che anche la stagione 3 avesse lo stesso numero di episodi. Tuttavia, a differenza delle precedenti, la stagione 3 di Alice in Borderland conclude la storia in anticipo, terminando la sua corsa e concludendo la sua storia in soli sei episodi, rendendola la più breve della serie.

Le cose sono andate molto più velocemente nella terza stagione di Alice in Borderland rispetto alla prima e alla seconda

Forse uno dei motivi principali per cui la terza stagione di Alice in Borderland è molto più breve delle precedenti è che elimina la maggior parte dei personaggi principali delle stagioni precedenti. Concentrandosi principalmente su Arisu e Usagi, la trama si sviluppa molto più rapidamente nella sua fase iniziale.

A differenza delle stagioni 1 e 2, non aspetta prima di immergere gli spettatori nel suo dramma e nella sua azione. Al contrario, fin dai primi archi narrativi, si tuffa direttamente nel fantastico mondo di Borderlands e inizia a condurre il pubblico da un gioco di sopravvivenza all’altro. Il conflitto principale della stagione 3 è anche guidato da un grande mistero.

Le stagioni 1 e 2 avevano molto da spiegare sul perché e dove esistono le Borderlands e sul perché solo alcuni esseri umani fossero finiti in quel luogo ultraterreno come giocatori. La stagione 2 della serie aveva anche molto da spiegare sui Cittadini e su come avessero acquisito le loro posizioni di potere nel mondo tra la vita e la morte.

Con quasi tutte queste domande risolte nell’arco narrativo finale della seconda stagione di Alice in Borderland, la terza stagione è stata guidata da un unico conflitto principale: chi è il Joker? Con meno domande a cui rispondere e meno misteri da risolvere, la terza stagione si è conclusa molto prima rispetto alle precedenti.

Perché il minor numero di episodi ha funzionato per la terza stagione di Alice in Borderland

Per quanto riguarda i personaggi principali della serie, quasi tutti hanno avuto un finale soddisfacente verso la fine della terza stagione. Anche la narrazione di Arisu ha raggiunto una conclusione ben strutturata. Tuttavia, la serie non aveva ancora risolto completamente la storia di Usagi, quindi era logico che la terza stagione enfatizzasse il suo dolore per la perdita del padre e lo usasse come espediente narrativo per guidare la trama.

Molti personaggi originali di Alice in Borderland, tra cui Chishiya di Nijiro Murakami, hanno fatto un cameo nel segmento finale della terza stagione.

Riportando Usagi nelle Borderlands, la terza stagione di Alice in Borderlands ha anche trovato un motivo valido per segnare il ritorno di Arisu, ma questo filo narrativo non ha dato alla serie un motivo abbastanza forte per includere tutti i personaggi originali delle stagioni precedenti. Poiché questa volta l’attenzione era concentrata solo su due personaggi, la durata più breve della terza stagione di Alice in Borderland ha funzionato incredibilmente bene.