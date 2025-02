Chicago P.D. – Stagione 12: data di uscita, cast, trama, trailer e tutto ciò che sappiamo

Il popolarissimo police procedural Chicago P.D. è l’ennesima continuazione di successo del franchise One Chicago, ed è stato confermato il suo ritorno per la dodicesima stagione. Sviluppata per la TV dal leggendario produttore Dick Wolf e da Matt Olmstead, Chicago P.D. segue gli agenti dell’Unità di Intelligence del dipartimento mentre usano i loro talenti unici per risolvere alcuni dei casi più importanti della città. Come la maggior parte dei numerosi procedurali televisivi di Wolf, Chicago P.D. brilla perché trova il perfetto equilibrio tra storie settimanali emozionanti e narrazioni continue sulla vita personale dei personaggi.

Chicago P.D. è stata lanciata nel 2014 come primo spinoff della serie di successo Chicago Fire, e il suo successo immediato è stato la prova che l’universo di One Chicago era altrettanto valido quanto gli altri show dell’universo di Dick Wolf. L’undicesima stagione di Chicago P.D. è stata ritardata, insieme al resto dei suoi contemporanei, dagli scioperi di Hollywood del 2023, ma il fatto che non sia stata trasmessa non ha diminuito la sua popolarità complessiva. Questo continuo successo rende la stagione 12 non una sorpresa.

Chicago P.D. Stagione 12 Ultime notizie

La NBC svela un promo di One Chicago

Con il ritorno di One Chicago Wednesday previsto per settembre, è stato rivelato un nuovo promo che anticipa tutti e tre gli show di One Chicago . Rivelato sulla pagina ufficiale di One Chicago su Instagram, il breve teaser presenta spezzoni della prossima stagione 12 di Chicago P.D. e si concentra su Voight che cerca ancora di affrontare il trauma vissuto nella scorsa stagione.

Chicago P.D. Stagione 12 – Data di uscita

Dopo l’undicesima stagione di scioperi, Chicago P.D. e il resto della famiglia di show One Chicago dovrebbero tornare alla loro normale programmazione. Per questo motivo, la NBC ha programmato l’inizio della messa in onda di tutti e tre i programmi di One Chicago per mercoledì 25 settembre. Chicago P.D. ha mantenuto il suo orario abituale e andrà in onda per ultimo, a partire dalle 22.00.

Il cast di Chicago P.D. – Stagione 12

Il cast di serie come Chicago P.D. non varia troppo da una stagione all’altra, e questo significa che la dodicesima stagione conterrà probabilmente molti volti familiari dell’undicesima stagione. L’undicesima stagione ha visto molte turbolenze e cambiamenti all’interno del cast dello show, e c’è motivo di credere che la dodicesima stagione sarà molto più tranquilla e sarà composta principalmente da star che ritornano. Ciò significa che i fan possono aspettarsi di vedere Jason Beghe riprendere il suo ruolo di lunga data del sergente Hank Voight, un ruolo che ha interpretato fin dall’inizio.

La partenza di Hailey Upton (interprete di Tracy Spiridakos) è un duro colpo per la prossima stagione, ma i produttori promettono una sostituzione adeguata. Anche se non sostituirà la Upton, la dodicesima stagione aggiungerà un nuovo poliziotto di quartiere, l’agente Kiana Cool di Toya Turner. Inoltre, Shawn Hatosy si unirà al cast nel ruolo del vice capo Charlie Reid nella dodicesima stagione. Beghe non sarà l’unica star a tornare, e il cast principale probabilmente includerà:

La Storia Chicago P.D. – Stagione 12

Non è stato annunciato nulla riguardo alla trama della dodicesima stagione di Chicago P.D. , ed è difficile capire cosa potrebbe accadere in seguito basandosi sul finale dell’undicesima stagione. Sebbene sia impossibile indovinare quale tipo di trama verrà raccontata nella prossima stagione, alcuni aspetti sono rimasti costanti di stagione in stagione. Chicago P.D. è prima di tutto un procedurale, quindi gli spettatori possono aspettarsi di vedere una serie di casi emozionanti che vedono l’Unità di Intelligence e gli altri agenti impegnati a scovare pericolosi criminali e a mantenere la città al sicuro.

Chicago P.D. Stagione 12 – Trailer

Anche se un trailer completo non è ancora disponibile, la pagina ufficiale di One Chicago su Instagram ha condiviso un video promozionale della prossima stagione. La dodicesima stagione di Chicago P.D. è stata ampiamente descritta e le clip si sono concentrate su Voight, che sta lottando per superare il trauma subito nella scorsa stagione. Chiaramente oberato di lavoro, il leader della squadra potrebbe mettere in pericolo se stesso e gli altri evitando le sue esperienze oscure.