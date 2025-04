Doctor Who – Stagione 15: data di uscita, cast, trama, trailer e tutto ciò che sappiamo

Da quando la classica serie di fantascienza britannica è stata rilanciata nel 2005, Doctor Who ha continuato a guadagnare popolarità in tutto il mondo e la quindicesima stagione, in arrivo, si preannuncia già come la più grande di sempre. La serie, che ha debuttato nel 1963 sulla BBC, racconta le avventure di un misterioso alieno noto solo come Il Dottore, che viaggia nel tempo e nello spazio con vari compagni umani a bordo della loro nave, il TARDIS. Con avventure che spaziano dal kitsch al terrificante, Doctor Who ha continuato ad affascinare il pubblico con storie emozionanti tra le stelle, nel passato e persino in dimensioni alternative.

La serie originale di Doctor Who andò in onda dal 1963 fino alla sua cancellazione nel 1989 e, sebbene un pilot non ufficiale nel 1996 non andò da nessuna parte, la serie fu riavviata correttamente nel 2005. L’era affettuosamente conosciuta come “New Who” è ora diventata un vero e proprio colosso televisivo e ha aggiunto sette nuovi Dottori all’equazione negli anni successivi al suo debutto. Ncuti Gatwa è l’ultimo attore ad aver interpretato il ruolo e, con la partnership di Doctor Who con Disney+, l’era del 15° Dottore è un altro nuovo inizio per il franchise di fantascienza più longevo di tutti i tempi.

Ultime notizie su Doctor Who – Stagione 15

Un nuovo trailer e i titoli degli episodi

Mentre lo show si prepara a tornare per la sua quindicesima (o seconda) stagione, le ultime notizie arrivano sotto forma di un nuovo trailer di Doctor Who. L’ultimo trailer completo non solo riassume un po’ della storia di Doctor Who, ma fa luce sul rapporto tra il Dottore e la nuova compagna, Belinda Chandra. Anticipando una trama generale in cui il Dottore cerca di riportare Belinda sulla Terra nel suo tempo, il trailer anticipa le varie avventure che il duo intraprenderà. Da sciocche a spaventose, la stagione 15 si preannuncia come un viaggio esilarante, se il trailer è indicativo.

Insieme al nuovo trailer, la BBC ha anche rivelato i titoli di ogni episodio della stagione 15 di Doctor Who. La stagione di 8 episodi è già stata anticipata da vari trailer, ma i titoli aiutano a mettere alcune delle storie in una prospettiva più ampia. I titoli degli episodi sono “The Robot Revolution”, “LUX”, “The Well”, “Lucky Day”, “The Story & The Engine”, “The Interstellar Song Contest”, “Wish World” e “The Reality War”. Mentre alcuni sono chiaramente storie a sé stanti, come “The Interstellar Song Contest”, altri come “The Reality War” accennano a una trama molto più ampia.

Gli episodi includono:

“The Robot Revolution”

“LUX”

“The Well”

“Lucky Day”

“The Story & The Engine”

“The Interstellar Song Contest”

“Wish World”

“The Reality War”

La stagione 15 di Doctor Who è tecnicamente la stagione 2

L’era Disney+ azzera i numeri delle stagioni

Probabilmente la decisione è stata presa per cercare di attirare nuovi spettatori che potrebbero essere stati spaventati da 13 stagioni di TV che potrebbero dover recuperare

Uno dei maggiori cambiamenti apportati con l’inizio ufficiale dell’era Disney+ di Doctor Who è che la numerazione delle stagioni è stata ufficialmente azzerata. Sebbene il canone della storia sia ancora intatto, la stagione 14 di Doctor Who è stata tecnicamente la stagione 1, rendendo la stagione 15 tecnicamente la stagione 2. Probabilmente la decisione è stata presa per cercare di attirare nuovi spettatori che potrebbero essere stati spaventati da 13 stagioni di TV che potrebbero dover recuperare, ma ha anche creato confusione. Doctor Who ora ha tre stagioni 1 separate, creando punti di partenza abbondanti per i Whoviani in erba.

Data di uscita di Doctor Who – stagione 15

Sebbene la prossima stagione fosse originariamente prevista per maggio 2025, la serie di fantascienza di lunga durata arriverà in realtà prima del previsto. Disney e la BBC hanno confermato che la stagione 15 di Doctor Who debutterà il 12 aprile 2025.

Lo speciale di Natale, “Joy to the World”, è l’inizio non ufficiale della stagione 15 e andrà in onda il giorno di Natale 2024.

Il cast della stagione 15 di Doctor Who

Il cast della quindicesima stagione di Doctor Who è stato oggetto di molte speculazioni da quando sono circolate voci secondo cui la nuova compagna del Dottore, Ruby Sunday (Millie Gibson), avrebbe lasciato la serie dopo la quattordicesima stagione. Anche se altre notizie suggeriscono che Ruby apparirà nella quindicesima stagione, la nuova arrivata Varada Sethu è stata scelta per diventare la nuova compagna del Dottore nella quindicesima stagione. Per controbilanciare la confusione che circonda i compagni, l’attore che interpreterà il quindicesimo Dottore, Ncuti Gatwa, ha già confermato che riprenderà il ruolo nella stagione 15.

È stato confermato anche il ritorno della signora Flood (interpretata da Anita Dobson), che avrà un ruolo più importante dopo alcune anticipazioni scioccanti nella stagione 14. Jonah Hauer-King (La sirenetta) si è unito al cast della stagione 15, ma non si sa ancora nulla del suo ruolo. Allo stesso modo, la nuova arrivata Archie Panjabi (The Good Wife) interpreterà un cattivo ancora senza nome nei prossimi episodi. Susan Twist tornerà nei panni della misteriosa Susan Triad, anche se al momento non si conosce la portata del suo ruolo. Alan Cumming (The Traitors) si unisce al cast nei panni del personaggio dei cartoni animati senziente Mr. Ring-A-Ding.

Storia della quindicesima stagione di Doctor Who

Altre avventure nel tempo e nello spazio

A questo punto, è impossibile sapere esattamente cosa accadrà nella quindicesima stagione di Doctor Who. Le avventure del Dottore sono migliori quando sono inaspettate e ogni episodio è di solito una storia a sé stante che può toccare temi generali. Le migliori storie di Doctor Who in genere coinvolgono molti dei nemici più riconoscibili del Dottore, come i Dalek o i Cyberman, ma possono anche essere incentrate sui personaggi. La stagione 14 ha già dato il tono dell’era Ncuti Gatwa, e questo probabilmente influenzerà il tipo di avventure che il Dottore affronterà nella stagione 15.

Nell’episodio finale della stagione 14, il Dottore e Ruby sono riusciti a sconfiggere Suketh liberandolo in un vortice temporale. Ciò significa che la prossima stagione dovrà introdurre nuovi conflitti, soprattutto se abbinati alla rivelazione della normale parentela di Ruby. Anche se questo potrebbe aver deluso alcuni spettatori, lascia aperta la possibilità che la stagione 15 di Doctor Who sia la vera tabula rasa che l’era Disney aveva immaginato.

Chandra diventa passeggera sul TARDIS e spetta al Dottore riportarla sulla Terra sana e salva.

Il primo teaser della stagione 15 ha svelato alcuni indizi su ciò che accadrà nella prossima stagione, inclusa la nuova compagna Belinda Chandra. Sebbene non si conoscano ancora tutti i dettagli, Chandra diventa passeggera sul TARDIS e spetta al Dottore riportarla sulla Terra sana e salva. Il teaser mostra anche il ritorno di Ruby Sunday, ma non è chiaro come sarà coinvolta nella stagione.

Trailer della stagione 15 di Doctor Who

Guarda i trailer qui sotto

Pubblicato il giorno di Natale del 2024, il primo teaser trailer della quindicesima stagione di Doctor Who è uscito subito dopo l’episodio natalizio “Joy to the World”. Il breve trailer presenta la nuova compagna Belinda Chandra, che si ritrova sul TARDIS e chiede al Dottore di riportarla a casa. Nel frattempo, il Dottore incontra strani robot, fa un viaggio nello spazio e si trova di fronte a un cartone animato vivente che scende da uno schermo cinematografico.

Diversi mesi dopo la pubblicazione del primo teaser, nel marzo 2025 è arrivato il trailer completo della quindicesima stagione di Doctor Who. Il trailer completo mette in evidenza soprattutto la nuova relazione tra il Dottore e Belinda, ma dedica anche molto tempo alle varie missioni della prossima stagione. Il Dottore parla di minacce più grandi del tempo e dello spazio stesso, oltre che di una discreta quantità di mostri terrificanti. Viene anticipato un concorso canoro in stile Eurovision su scala universale, e qualcosa minaccia Ruby sulla Terra.

Un altro trailer completo della quindicesima stagione di Doctor Who è uscito a marzo 2025 e offre qualche altro assaggio della trama generale della stagione. Dopo una panoramica tradizionale del Dottore e di come funziona il TARDIS, il trailer introduce Belinda e la sua ricerca per tornare a casa sulla Terra nel momento giusto. Lungo il percorso, la nuova coppia si trova coinvolta in ogni sorta di pericolose avventure, ma un’importante interruzione nella realtà sembra essere alla base dell’intera stagione.