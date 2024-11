Dune: Prophecy Stagione 2 si farà? Tutto quello che sappiamo

L’epica serie prequel di Dune: Prophecy esplora il primo periodo dell’amato franchise fantascientifico, ma le origini dei Bene Gesserits continueranno nella seconda stagione? Sviluppata per lo schermo da Diane Ademu-John e Alison Schapker, Prophecy adatta vagamente la serie di libri di Brian Herbert e Kevin J. Anderson, che esplora i primi periodi di ciascuna delle principali case del franchise di Dune. In particolare, Dune: Prophecy riguarda l’ascesa della setta Bene Gesserit e il modo in cui ha assunto il controllo degli eventi dell’universo più di 10.000 anni prima dell’ascesa al potere di Paul Atreides.

Con l’inebriante e complessa storia del franchise di Dune come sfondo, Dune: Prophecy segue le orme di altri successi della HBO come Game of Thrones. Considerando la pletora di eventi che potrebbero essere indagati dalla serie, non c’è motivo di pensare che Prophecy sarà una miniserie unica. Piantando semi (proprio come i Bene Gesserit) nel corso della storia della prima stagione, è chiaro che ci sono i presupposti per trasformare Dune: Prophecy diventerà il prossimo grande franchise epico, in grado di rivaleggiare con contemporanei come House of the Dragon e Rings of Power, anche se di genere fantascientifico.

Powered by

Le ultime notizie su Dune: Prophecy – Stagione 2

Un aggiornamento speranzoso sullo sviluppo della Stagione 2

Ancor prima che lo show abbia debuttato con il suo primo episodio, le ultime notizie parlano di Dune: Prophecy stagione 2. L’aggiornamento è arrivato al New York Comic Con del 2024, dove la co-creatrice/showrunner Alison Schapker e il produttore esecutivo Jordan Goldberg hanno parlato apertamente delle loro speranze riguardo alla seconda stagione dell’epopea fantascientifica. Rivelando che hanno già in mente di continuare la storia, il duo creativo ha anche espresso ottimismo sul fatto che Max rinnoverà lo show per altri episodi dopo la stagione di debutto.

Nel presentare le grandi dimensioni della serie e il suo potenziale narrativo, le menti dietro la serie hanno chiarito di non essere mai state limitate da Legendary o da Max quando si è trattato di realizzare Prophecy. Questo fa ben sperare che il prequel di Dune diventi un successo continuo, poiché è ovvio che gli studios che investono i soldi sono entusiasti di tornare al brillante universo fantascientifico di Frank Herbert. Leggete i loro commenti completi qui sotto:

SCHAPKER: Abbiamo un piano, e loro sono stati ansiosi di ascoltarlo.

GOLDBERG: Vogliono che sia incentrato sui personaggi, che faccia riflettere e ci hanno chiesto di renderlo costantemente sorprendente, propulsivo e visivamente mozzafiato. Quando si pronuncia la parola Dune, Dune richiede una regia su larga scala. HBO, Max, Legendary non ci hanno mai detto di tirarci indietro. Ci hanno sempre detto di insistere e di farne un’opera epica, ed è quello che abbiamo fatto.

OLIVIA WILLIAMS: Dicono anche che non hanno distrutto il set in Ungheria, quindi è sempre un buon segno. Un piano di 10.000 anni. È nato Timothée. È proprio così. Abbiamo piani su piani in ogni modo, misurati in secoli. No, voglio dire, ce l’abbiamo. Non è una novità che il nostro show sia incentrato sulle Bene Gesserit, ma quando si chiamano Sorellanza, quindi siamo in questa sorta di organizzazione incipiente, e poi come diventano le Bene Gesserit? È un viaggio di più stagioni, ed è proprio questa la storia che vogliamo raccontare. Le loro mosse sono generazionali. Sono impegnati in un gioco a lungo termine, quindi c’è molta storia da raccontare.

Dune: Prophecy Stagione 2 non è confermata

Non si sa ancora nulla della seconda stagione

L’era moderna della produzione televisiva ha cambiato completamente la formula, e quello che una volta era un business attento ai costi che si basava su spettacoli a basso rischio e alta remunerazione, gli investimenti multimiliardari sono diventati la norma. Dune: Prophecy è una di queste serie, e questo significa che il prequel cammina sul filo del rasoio quando si tratta di rinnovo e cancellazione. Come si è visto con successi sicuri come La casa del drago e Gli anelli del potere, anche gli alti numeri di spettatori possono mettere una serie sul banco degli imputati se i numeri non sono abbastanza alti.

Considerando il costo del prequel, qualsiasi cosa che non sia un numero record di spettatori probabilmente segnerà il destino della serie di Dune .

Per questo motivo, il destino di Dune: Prophecy non è ancora scritto, e probabilmente Max aspetterà che l’intera stagione faccia il suo corso prima di decidere se rinnovarla o cancellarla. Considerando il costo del prequel, qualsiasi cosa che non sia un numero record di spettatori probabilmente segnerà il destino della serie Dune. Tuttavia, finché non saranno disponibili ulteriori informazioni, la stagione 2 di Dune: Prophecy 2 è per il momento in un limbo.

Dettagli sul cast di Dune: Prophecy Stagione 2

Chi tornerà nel prequel di Dune?

Prevedere il cast di Dune: Prophecy stagione 2 è quasi impossibile in questo momento per diversi motivi. Innanzitutto, la stagione 1 non è ancora terminata e c’è sempre la possibilità che molti personaggi muoiano prima del finale. In secondo luogo, non è certo che la serie salti in avanti nella linea temporale di 10.000 anni e si lasci alle spalle tutti i personaggi della prima stagione. La serie di libri di Dune non è estranea ai salti temporali massicci e potrebbe continuare in Dune: Prophecy, soprattutto se i libri prequel di Herbert e Anderson verranno utilizzati come ispirazione.

Tuttavia, supponendo che la seconda stagione continui la prima, è probabile che alcuni importanti membri del cast tornino a riprendere i loro ruoli. La cosa più importante è che Emily Watson tornerà a interpretare una delle sorelle Harkonnen, Valya, mentre Olivia Williams tornerà a interpretare l’altra, Tula. Essendo le burattinaie dei primi giorni della Bene Gesserit, probabilmente avranno un ruolo più importante nella seconda uscita.

Dettagli sulla trama

Oltre 10.000 anni di storia da esplorare

In base a quanto è stato detto sulla grande portata di Dune: Prophecy, è chiaro che lo sviluppo dei Bene Gesserit e l’inizio dei loro progetti epici è solo una parte della storia più ampia del prequel. Ciò significa che la seconda stagione ha letteralmente 10 millenni di storia da incorporare se vuole fare un salto in avanti. Potrebbe anche rimanere con le sorelle Harkonnen mentre continuano il loro lavoro, o forse aprire la porta a un coinvolgimento di altre grandi case.

Tuttavia, è impossibile fare ipotesi su cosa accadrà esattamente in Dune: Prophecy stagione 2 finché non si conoscerà l’intera portata del debutto. È del tutto possibile che la stagione riveli quali sono i piani futuri e chiarisca se gli spettatori rimarranno con l’imperatore Javicco Corrino e le sorelle Harkonnen o se salteranno in qualche altro punto della linea temporale, come stabilito nei romanzi prequel.